La France organisera un tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026

Un an après les Jeux olympiques de Paris 2024, la FFBB s’offre un nouveau rendez-vous majeur en organisant à l’Astroballe un tournoi qualificatif pour le Mondial 2026. Forte de son expérience avec les TQO de Nantes (2016) et Bourges (2020), ainsi que l’Euro féminin 2021 à Strasbourg, la fédération veut faire de cet évènement « une grande fête populaire et un tremplin pour l’Équipe de France féminine », selon les mots de son président Jean-Pierre Hunckler.

Ce dernier a tenu à remercier la FIBA et son secrétaire général Andreas Zagklis pour leur confiance : « La France n’avait plus accueilli de grande compétition intercontinentale depuis quelques temps, et il était nécessaire de renouer avec cette tradition. Notre savoir-faire est reconnu dans le monde entier, mais surtout, nous savons que notre public sera, comme toujours, au rendez-vous pour soutenir les Bleues. »

Un format exigeant pour aller chercher Berlin

Seize équipes participeront à la Coupe du monde 2026 du 4 au 13 septembre à Berlin. Cinq nations sont déjà qualifiées : l’Allemagne (pays hôte), la Belgique (championne d’Europe 2025), les États-Unis (champions des Amériques 2025), l’Australie (championne d’Asie 2025) et le Nigeria (champion d’Afrique 2025). Elles prendront toutefois part aux tournois qualificatifs.

Les onze places restantes se joueront donc dans ces quatre tournois de mars 2026, chacun rassemblant six équipes. Le format sera celui d’un mini-championnat : chaque nation affrontera les cinq autres de son groupe, avec en jeu un billet pour la Coupe du monde en Allemagne.

L’Équipe de France féminine aura ainsi l’opportunité de valider sa qualification devant son public à Villeurbanne, dans une salle qui s’annonce pleine à craquer.