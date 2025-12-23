Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire

Comme attendu, la NBA a frappé fort. Chris Finch a été condamné à 35 000 dollars d’amende après son expulsion spectaculaire lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre le Oklahoma City Thunder, vendredi soir.

La ligue a sanctionné l’entraîneur pour ses « propos inappropriés envers les arbitres ». Elle lui reproche également de ne pas avoir quitté le terrain dans les délais impartis après son expulsion.

“YOU’RE A PIECE OF SH*T!” Chris Finch to the ref 😭 pic.twitter.com/NeRoYX7SDJ — BrickCenter (@BrickCenter_) December 20, 2025

Une colère née dès le premier quart-temps

L’incident est survenu très tôt dans la rencontre. Dès le premier quart-temps, au Target Center de Minneapolis, Finch a perdu son calme après plusieurs décisions arbitrales contestées.

Anthony Edwards puis Julius Randle se sont heurtés à la défense très physique du Thunder. Pourtant, aucun coup de sifflet favorable n’est venu.

Randle, notamment, a tenté un panier au cercle face à Isaiah Hartenstein (2,13 m) sans obtenir de faute, ce qui a fait monter la tension sur le banc des Wolves.

Une expulsion rapide et très remarquée

Dans la foulée, Chris Finch s’est dirigé vers l’arbitre John Butler pour contester. Résultat : une première faute technique.

Puis, lors d’une interruption de jeu, il s’est adressé au reste du corps arbitral. Une seconde technique a immédiatement suivi, synonyme d’expulsion. L’entraîneur des Wolves a dû être retenu par ses assistants et la sécurité avant de quitter le parquet sous les ovations du public, alors qu’il restait encore 6 minutes et 19 secondes à jouer dans le premier quart-temps.

Une réaction collective des Timberwolves

Paradoxalement, cette colère a eu un effet positif sur Minnesota. Micah Nori, l’assistant qui a pris le relais, a expliqué que son entraîneur « n’avait pas été expulsé pour rien ».

Les joueurs ont reconnu s’être nourris de cette énergie. Dans une ambiance montée d’un cran, les Timberwolves ont multiplié les attaques vers le cercle. Ils ont terminé la rencontre avec 47 lancers-francs tentés, contre 30 pour Oklahoma City, illustrant ce changement d’attitude.

Anthony Edwards en symbole du renversement

Anthony Edwards a incarné ce sursaut collectif. Il a terminé la rencontre avec 26 points et 12 rebonds.Surtout, l’arrière a inscrit le tir à trois points décisif à 38 secondes de la fin, scellant le succès des siens.

Minnesota a finalement renversé la meilleure équipe de la ligue (112-107) grâce à un dernier quart-temps remporté 29-22, infligeant seulement la troisième défaite de la saison au Thunder.

Une amende qui laissera des traces

Avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites sur leurs dix derniers matchs, les Timberwolves retrouveront Oklahoma City le 29 janvier prochain.

Chris Finch, lui, sera particulièrement observé. Cette sanction rappelle que, pour la NBA, la contestation ne doit pas devenir un moyen de pression sur l’arbitrage.