Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium

Il a fallu attendre presque 36 minutes pour voir Angers mener une première fois au Palacium. Mais une fois revenues au coude-à-coude, les Angevines ont été impitoyables pour réaliser un très gros coup sur le parquet de Villeneuve d’Ascq, ce dimanche, lors de la 17e journée de La Boulangère Wonderligue (61-64). Une victoire d’autant plus importante pour l’UFAB qu’elle quitte la zone rouge.

Rien n’avait pourtant laissé envisager un tel scénario, pendant une demi-heure. Venues dans le Nord en lanterne rouge, les joueuses d’Aurélie Bonnan, maintenues à 8 petits points après un quart-temps et gardées à bonne distance par leurs adversaires, ont vite semblé au pied du mur (34-25, 20e). Bousculées à l’intérieur par une Sokhna Adji Fall en très bonne forme (17 points, 8 rebonds), les Angevines ont tiré la langue.

L’UFAB renverse tout dans le 4e quart-temps

Mais Aurélie Bonnan n’a cessé de le répéter à Ouest-France : « Comme au sein d’une grande famille, il y a des hauts et des bas. » Était-ce prémonitoire ce dimanche ? Peu importe. Reste que l’UFAB, après avoir été au plus bas dans le 3e quart-temps sur une flèche longue distance de Fall (46-27, 24e), a tout renversé ensuite.

Le réveil d’Anna Ngo Ndjock, parfaitement stoppée jusque-là (4 points après 3 quart-temps) mais transcendée dans la dernière reprise (14 unités dans les 10 dernières minutes), y est forcément pour quelque chose. L’ailière internationale française en 3×3 a porté ses coéquipières dans le money-time, en contribuant largement au 9-0 initial (51-47, 34e).

L’ESBVA à nouveau piégée à domicile, Angers sort de la zone rouge

L’UFAB a donné un dernier coup de poignard à 14 secondes du terme : venue gratter le ballon au rebond offensif, Cassidie Burdick a trouvé Oumou Diarisso dans la peinture. Solide au contact, la pivot angevine s’est élevée plus haut que la défense nordiste pour inscrire un panier crucial avec la faute (61-63, 40e). Villeneuve-d’Ascq a eu deux dernières munitions, mais ni l’ex-Angevine Alexis Peterson, ni Ameryst Alston, d’une tentative désespérée, ne sont parvenues à arracher la prolongation (61-64).

Sevrées de victoire en championnat depuis le 8 novembre, après avoir pourtant fait tomber Basket Landes en début de saison (75-73, le 19 octobre), les Angevines réalisent une excellente opération en banlieue lilloise. À une semaine d’un déplacement importantissime à Toulouse, l’UFAB revient à égalité de victoires avec le TMB en remportant son 5e match (12 défaites), et sort de la zone rouge. Piégée à domicile par Toulouse et Angers coup sur coup, l’ESBVA rentre dans le rang et se maintient à la 6e place (9 victoires – défaites).