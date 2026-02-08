Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium

La Boulangère Wonderligue - Menée de 13 points avant les dix dernières minutes, l'UFAB a créé la sensation en renversant l'ESBVA dans le money-time, lors de la 17e journée de championnat. Angers quitte la zone rouge après un succès capital à l'extérieur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium

Anna Ngo Ndjock a inscrit 14 de ses 18 points dans le 4e quart-temps.

Crédit photo : FIBA

Il a fallu attendre presque 36 minutes pour voir Angers mener une première fois au Palacium. Mais une fois revenues au coude-à-coude, les Angevines ont été impitoyables pour réaliser un très gros coup sur le parquet de Villeneuve d’Ascq, ce dimanche, lors de la 17e journée de La Boulangère Wonderligue (61-64). Une victoire d’autant plus importante pour l’UFAB qu’elle quitte la zone rouge.

– Journée 17

Rien n’avait pourtant laissé envisager un tel scénario, pendant une demi-heure. Venues dans le Nord en lanterne rouge, les joueuses d’Aurélie Bonnan, maintenues à 8 petits points après un quart-temps et gardées à bonne distance par leurs adversaires, ont vite semblé au pied du mur (34-25, 20e). Bousculées à l’intérieur par une Sokhna Adji Fall en très bonne forme (17 points, 8 rebonds), les Angevines ont tiré la langue.

L’UFAB renverse tout dans le 4e quart-temps

Mais Aurélie Bonnan n’a cessé de le répéter à Ouest-France : « Comme au sein d’une grande famille, il y a des hauts et des bas. » Était-ce prémonitoire ce dimanche ? Peu importe. Reste que l’UFAB, après avoir été au plus bas dans le 3e quart-temps sur une flèche longue distance de Fall (46-27, 24e), a tout renversé ensuite.

Sokhna ADJI FALL
Sokhna ADJI FALL
17
PTS
8
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
VIL
61 64
ANG

Le réveil d’Anna Ngo Ndjock, parfaitement stoppée jusque-là (4 points après 3 quart-temps) mais transcendée dans la dernière reprise (14 unités dans les 10 dernières minutes), y est forcément pour quelque chose. L’ailière internationale française en 3×3 a porté ses coéquipières dans le money-time, en contribuant largement au 9-0 initial (51-47, 34e).

L’ESBVA à nouveau piégée à domicile, Angers sort de la zone rouge

L’UFAB a donné un dernier coup de poignard à 14 secondes du terme : venue gratter le ballon au rebond offensif, Cassidie Burdick a trouvé Oumou Diarisso dans la peinture. Solide au contact, la pivot angevine s’est élevée plus haut que la défense nordiste pour inscrire un panier crucial avec la faute (61-63, 40e). Villeneuve-d’Ascq a eu deux dernières munitions, mais ni l’ex-Angevine Alexis Peterson, ni Ameryst Alston, d’une tentative désespérée, ne sont parvenues à arracher la prolongation (61-64).

Anna NGO NDJOCK
Anna NGO NDJOCK
18
PTS
5
REB
6
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
VIL
61 64
ANG

Sevrées de victoire en championnat depuis le 8 novembre, après avoir pourtant fait tomber Basket Landes en début de saison (75-73, le 19 octobre), les Angevines réalisent une excellente opération en banlieue lilloise. À une semaine d’un déplacement importantissime à Toulouse, l’UFAB revient à égalité de victoires avec le TMB en remportant son 5e match (12 défaites), et sort de la zone rouge. Piégée à domicile par Toulouse et Angers coup sur coup, l’ESBVA rentre dans le rang et se maintient à la 6e place (9 victoires – défaites).

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre dompte l’ASVEL à l’Astroballe et poursuit sa folle série en haut de tableau
Betclic ELITE
00h00Gerald Ayayi et Cholet font chavirer Limoges à Beaublanc
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers renverse l’ESBVA et crée la sensation au Palacium
La Boulangère Wonderligue
00h00L’impressionnante série d’invincibilité de Basket Landes se poursuit contre le BLMA
Betclic ELITE
00h00À Gravelines-Dunkerque, un triomphe dans le derby au goût de « double victoire »
Médias
00h005 bonnes raisons de s’abonner à BeBasket en 2026
Aaron Towo-Nansi continue d'évoluer avec Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »
Meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague, Mike James s'exprime sur la future NBA Europe
NBA Europe
00h00Mike James sceptique sur la NBA Europe après son expérience à Londres : « Je ne vois pas ça arriver en 2027 »
Basket fauteuil
00h00Après avoir goûté à la Champions Cup, le Hyères Handibasket retrouvera l’EuroCup 1
Hugo Benitez vit sa première saison à l'étranger, du côté de Manresa
À l’étranger
00h00A mi-saison, que donnent la soixantaine de Français évoluant dans les premières divisions étrangères ?
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a haussé le ton avec Onyeka Okongwu
NBA
00h00Double-double pour Moussa Diabaté, Zaccharie Risacher en verve, Guerschon Yabusele titulaire
Victor Wembanyama félicite son coéquipier Stephon Castle après sa performance historique
NBA
00h00Wembanyama aide Stephon Castle à établir un record NBA historique lors de la victoire des Spurs contre Dallas
Pat Spencer s'engage dans la durée avec les Golden State Warriors
NBA
00h00Les Golden State Warriors signent leur facteur X fétiche pour le reste de la saison
Anthony Davis ne rejouera pas cette saison
NBA
00h00Anthony Davis forfait pour le reste de la saison 2025-2026 avec Washington
Nikola Jokic entre un peu plus dans l'histoire de la NBA
NBA
00h00Nikola Jokic entre dans l’histoire NBA avec son 182e triple-double contre Chicago
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
1 / 0