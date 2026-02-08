Aaron Towo-Nansi se projette sans brûler les étapes : « Il faut filtrer ce que les gens disent »

De plus en plus responsabilisé avec le groupe professionnel de Cholet Basket, Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans) continue aussi de performer avec les Espoirs de Cholet, toujours leaders du championnat après une difficile victoire à Limoges ce samedi. Le jeune meneur s’est confié longuement dans le podcast de Ouest-France, évoquant son quotidien entre Espoirs et Betclic ÉLITE, son apprentissage accéléré du haut niveau et ses rêves à long terme.

Le plaisir de jongler entre Espoirs et groupe professionnel

Bien qu’installé progressivement dans la rotation pro, Aaron Towo-Nansi n’a rien perdu de son enthousiasme lorsqu’il redescend avec les Espoirs : « J’ai tout gagné avec les U18, maintenant il me manque ça avec les U21 et pourquoi pas avec les pros. »

Un retour vécu comme un plaisir, dans un collectif espoirs actuellement en tête du championnat.

Une première saison pro vécue comme un apprentissage permanent

Au cœur de sa première saison avec le groupe professionnel, le meneur choletais insiste sur l’importance de rester prêt : « Chaque match est une expérience en plus pour moi. J’essaye de rester prêt à chaque match pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Quand j’ai ma chance, j’essaye d’être à 100 % performant pour l’équipe. »

Une approche patiente et lucide, dans un environnement où la concurrence est forte.

Un match référence face à l’ASVEL



Auteur de son record en carrière face à l’ASVEL avec 15 points, Aaron Towo-Nansi a su saisir sa chance : « J’ai eu plus de temps de jeu qu’habituellement, avec un rôle nouveau pour moi. J’ai été efficace, ça a bonifié l’équipe. »

Une performance rendue possible par une capacité à s’adapter rapidement.

Le regard d’Antoine Rigaudeau sur son évolution

Présent à ses côtés dans le podcast, Antoine Rigaudeau n’a pas caché sa confiance envers le jeune meneur : « Je ne suis pas surpris par ce garçon. Son objectif, c’est d’être au maximum de son jeu. En Espoirs, il doit montrer qu’il est le meneur incontestable du championnat. »

Rester humble face aux attentes

Malgré l’attention grandissante autour de lui, Aaron Towo-Nansi garde les pieds sur terre : « Il faut filtrer ce que les gens disent. Pour moi, le plus important, c’est être au cœur du projet, progresser, jouer, apprendre. Avoir Nathan De Sousa et T.J. Campbell, c’est une chance, j’en apprends tous les jours avec eux. »

La réalité du monde professionnel

La différence entre le monde espoirs et le monde pro est flagrante selon le jeune meneur : « La prise d’informations, les impacts et les décisions sont différents. Une erreur se paye trois fois plus en pro, et ça se ressent directement sur le match. »

Inspirations et construction d’une identité

Sans modèle unique, Aaron Towo-Nansi puise chez plusieurs joueurs : « Je dirais Matthew Strazel et Sylvain Francisco. Avant, c’était beaucoup Kyrie Irving, et Tony Parker aussi, sur son profil. Je m’inspire de tout le monde pour construire mon identité. »

Concernant Tony Parker, nouveau coach de l’équipe de France U17, qui l’a récemment cité, et qu’il pourrait rejoindre cet été à l’occasion de la Coupe du monde cet été, le Choletais préfère temporiser : « Je pense Cholet à l’instant présent. Quand ça sera le moment, je serai pressé. »

Un rêve NBA, mais sans précipitation

Lucide sur son parcours, Aaron Towo-Nansi assume ses ambitions : « Mon rêve, c’est d’aller en NBA, ça devient un objectif. Mais j’avance petit à petit et je vis l’instant présent. »

Un style assumé, parfois à la limite

Connu pour sa créativité balle en main, le meneur assume aussi ses prises de risques : « Ça fait partie de mon style : la grinta, la folie, l’adrénaline. J’ai besoin de prendre certains tirs pour savoir lesquels sont bons ou non. »

Cap sur Limoges avec Cholet

Prochaine étape pour Aaron Towo-Nansi et Cholet Basket : un déplacement à Limoges ce dimanche, avec l’objectif clair de réintégrer le top 6 du championnat.