Équipe de France

Tony Parker : « On a une formation incroyable en France. J’espère pouvoir contribuer à la mettre en avant »

Tony Parker a longuement échangé avec L’Équipe et Le Progrès après sa nomination comme sélectionneur de l’équipe de France U17. L’ancien meneur des Spurs y voit un nouveau départ, dans la continuité de ce qu’il avait imaginé avec son père, décédé le mois dernier.
00h00
Tony Parker s’est lancé dans une nouvelle carrière de coach

Crédit photo : © Reuters via Imagn Images

Tony Parker a été officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France U17, qui disputera la Coupe du Monde à Istanbul à l’été 2026. Une étape symbolique pour le président de l’ASVEL, qui débute ainsi sa carrière d’entraîneur dans le giron tricolore. Entre hommage à son père, volonté de faire briller la formation française et envie d’apprendre, le quadruple champion NBA a comme à son habitude détaillé son projet auprès de David Loriot pour L’Équipe et Luc Paganon pour Le Progrès.

Un début de carrière placé sous le signe de la transmission

Tony Parker n’a jamais caché son attachement au maillot bleu. Dans son entretien, il confie avoir toujours eu cette idée en tête : débuter sa carrière de coach avec une sélection nationale jeune. « C’est un symbole fort. Avec mon père, on parlait souvent de comment débuter ma carrière dans le coaching. Les équipes de France jeunes, c’était une évidence. »

L’annonce de sa nomination le 15 octobre, jour de l’anniversaire de son père, n’a fait que renforcer cette dimension émotionnelle. L’ancien meneur des Spurs explique qu’il s’agit pour lui d’un moyen de « redonner » au basket français, après avoir transmis pendant des années lors de ses camps à Fécamp.

« Ce n’est pas normal qu’il y ait si peu de coaches français à l’étranger »

Au-delà du symbole, Tony Parker affiche une ambition claire : faire rayonner le coaching français. Il regrette que des figures comme Vincent Collet n’aient pas de poste à l’étranger, malgré leurs résultats. « On a une formation incroyable en France. Il faut la mettre encore plus en avant. J’espère pouvoir y contribuer. »

Engagé dans la plus haute formation d’entraîneur en France (DES), avec comme tuteurs Vincent Collet et Nordine Ghrib, Parker assure « repartir de zéro » avec humilité. « J’apprends tous les jours, j’avance étape par étape. »

Un projet construit autour des jeunes Bleus

Prochainement, Parker constituera son staff avant d’aller observer les jeunes talents de la génération 2009, qui disputeront la Coupe du Monde U17 en Turquie. La préparation devrait se dérouler à Lyon, au sein de son académie.

Le nouveau coach tricolore souhaite s’appuyer sur les valeurs de rigueur et de respect apprises auprès de ses anciens mentors. « Je veux être un mix de tout ce que j’ai appris avec Gregg Popovich, Vincent Collet, Ron Stewart, Pierre Vincent, sachant que j’ai également côtoyé Ettore Messina. Avec ma personnalité »

L’Asvel et la NBA Europe toujours en ligne de mire

S’il ouvre un nouveau chapitre, Tony Parker n’oublie pas son rôle de président de l’ASVEL, ni son implication dans le projet NBA Europe. « Ma priorité reste d’être président de l’ASVEL. Je veux aller au bout de ce qu’on a commencé. »

Présent récemment à New York et Londres pour défendre ce projet, Parker continue d’agir en véritable ambassadeur du basket français. Et si le rêve ultime reste la NBA, il avance avec patience : « Je garde toutes les options ouvertes, mais je veux d’abord faire mes preuves. »

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

