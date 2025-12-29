Recherche
ELITE 2

ITW Joshua Uduje, le dunkeur fou du SCABB voulant « montrer la voie aux jeunes britanniques »

ALL-STAR GAME – Vainqueur du concours de dunks 2025, l’ailier de Saint-Chamond Joshua Uduje est revenu sur son expérience à Bercy, lui pour qui le dunk était “un rêve d’enfant”.
00h00
ITW Joshua Uduje, le dunkeur fou du SCABB voulant « montrer la voie aux jeunes britanniques »

Le dunkeur fou du SCABB Joshua Uduje a remporté le concours au All-Star Game.

Crédit photo : LNB

Inconnu du très grand public, Joshua Uduje (1,96 m, 23 ans) a assurément marqué les esprits de Bercy grâce à ses dunks puissants et spectaculaires. L’ailier britannique du SCABB (ELITE 2) a triomphé du Strasbourgeois Gabe Brown en finale du concours de dunks, avec notamment une réalisation au-dessus de trois personnes et une dédicace au superhéros Black Panther.

Dans un sport où la Grande-Bretagne est relativement peu représentée au très haut niveau, Uduje espère pouvoir « inspirer les jeunes générations », comme lui l’avait été par Michael Jordan ou Vince Carter. Entretien !

« J’ai toujours voulu être en capacité de dunker »

Joshua, on imagine votre fierté en remportant le concours de dunks du All-Star Game !

Clairement ! C’était le premier concours de dunks de ma vie. Et franchement, c’était super cool ! Je crois que j’ai commencé à dunker à l’âge de 15 ans, c’était un rêve car j’ai toujours voulu être en capacité de dunker quand j’étais jeune. Cela a toujours été une passion, je suis heureux de l’avoir montré au All-Star Game, dans une atmosphère folle !

Cette victoire représente beaucoup de choses. J’ai voulu représenter mes origines, ma culture, d’où je viens. J’essaie d’inspirer les jeunes générations tout au long de ma carrière, montrer la voie aux jeunes britanniques également.

Parlez-nous de votre rapport au dunk. Aviez-vous des modèles dans ce registre si particulier du basket ?

Evidemment, je dirai que Michael Jordan et Vince Carter me viennent en tête en premier. Mais le concours de dunks de 2016 entre Aaron Gordon et Zach LaVine restera à jamais gravé dans mon esprit. Cela restera comme une grande source d’inspiration pour moi.

« J’ai juste été emporté par le moment »

Racontez-nous les coulisses de vos dunks, entre celui au-dessus de trois personnes et celui où vous arborez le masque de Black Panther !

Au-delà de Black Panther, je suis fan des films de superhéros en général. Mais le premier opus de Black Panther est sans doute mon préféré pour ce qu’il représente. C’est tout le continent africain, le courage, et l’aspect félin qui se cachent derrière ce masque. C’est aussi un bel hommage à mes origines [britannique, Joshua Uduje est fils d’une famille d’origine nigériane, ndlr.]

Pour le dunk au-dessus de spectateurs, je ne m’étais préparé qu’à dunker au-dessus de deux personnes avant le concours. Mais dimanche soir, c’était trois. J’ai juste été emporté par le moment, j’ai improvisé (rire).

D’autant que vous jouiez avec le SCABB à la veille de l’événement…

C’est ça ! Notre match a fini sur les coups de 23 heures, j’ai à peine eu le temps de faire mon sac (rire). C’était intense, mais si c’était à refaire, je le referais cent fois.

