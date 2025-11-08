Tony Parker nommé, Hay et Prodhomme confirmés : la FFBB dévoile tous les sélectionneurs pour les équipes de France jeunes 2026

Tony Parker ne sera pas le seul nouveau visage à la tête d’une équipe de France jeune en 2026. Lors du Bureau Fédéral du 7 novembre, la Fédération Française de BasketBall (FFBB) a dévoilé l’ensemble des sélectionneurs pour les neuf équipes nationales 5×5 engagées dans les compétitions estivales. Si l’arrivée de la légende tricolore sur le banc des U17 masculins pour la Coupe du Monde en Turquie marque une première historique, d’autres évolutions notables viennent renforcer la dynamique du secteur jeune français.

Les entraîneurs des équipes de France jeunes 2026

Les U15 confiés à Kotocova et Hermine

Chez les plus jeunes, Anna Kotocova et David Hermine prendront respectivement en charge les sélections U15 féminine et masculine. Ces équipes participeront comme chaque année au Tournoi de l’Amitié, dont les lieux et dates restent à déterminer. En 2025, Yves Tekpli chez les filles et le très expérimenté Stanislas Hacquard chez les garçons étaient à Voiron pour l’édition.

Des confirmations et des promotions pour les U16 et U18

Arnaud Guppillotte conduira les U16 féminines lors du Championnat d’Europe à Pitesti (Roumanie, du 14 au 22 août), tandis que Nicolas Absalon s’occupera toujours de la génération 2010 côté masculin pour l’EuroBasket U16 (du 7 au 15 août, lieu encore à préciser).

Chez les U18, Vincent Bourdeau poursuivra son travail à la tête des filles, engagées à Stockholm (Suède, du 1er au 9 août). En parallèle, Élise Prodhomme, récompensée après un parcours remarquable en 2025 ponctué d’une finale perdue à la toute fin, dirigera les garçons.

Tony Parker à la tête des U17 masculins

C’est évidemment la grande annonce de cette liste : Tony Parker sera le coach des U17 garçons, génération 2009, lors de la Coupe du Monde à Istanbul (Turquie, du 27 juin au 5 juillet 2026). Une prise de fonction symbolique pour l’ancien meneur des Spurs, qui fera ses débuts dans un rôle d’entraîneur sous les couleurs tricolores.

Des techniciens expérimentés pour les U20

Enfin, Xavier Noguera, figure historique de Toulouse, prend la tête des U20 féminines après l’échec de la dernière campagne, conduite par Emmanuel Body. Côté masculin, Mickaël Hay, actuel coach de l’Élan béarnais et médaillé de bronze en 2025, conserve naturellement la direction des U20 garçons, qui viseront une nouvelle médaille lors de l’EuroBasket à Ljubljana (Slovénie, du 11 au 19 juillet).

Un été chargé pour les Bleuets et Bleues

De la Coupe du Monde U17 à Istanbul aux différents EuroBasket jeunes, l’été 2026 s’annonce dense pour la filière tricolore. La FFBB mise sur la continuité et l’expérience, tout en marquant une nouvelle ère avec l’arrivée de Tony Parker, symbole fort de la passerelle entre les générations dorées du basket français.