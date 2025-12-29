Avant de recevoir Monaco, le Barça enchaîne les victoires en Liga Endesa avec Xavi Pascual

Le FC Barcelone continue d’impressionner en Liga Endesa depuis l’arrivée de Xavi Pascual sur le banc. Les Blaugrana ont décroché une nouvelle victoire précieuse sur le parquet de Bilbao (66-71), confirmant leur excellente dynamique dans le championnat espagnol. Une dynamique qu’ils voudront conserver sur la scène européenne face à l’AS Monaco ce mardi 30 décembre pour leur dernier match de l’année 2025.

Une victoire arrachée malgré les absences

Cette rencontre à Bilbao s’annonçait compliquée pour les Catalans, privés de plusieurs éléments clés et contraints de composer sans Jan Vesely, forfait de dernière minute. Malgré ces difficultés, le Barça a su faire preuve de caractère pour s’imposer dans un match âprement disputé et peu spectaculaire.

Willy Hernangómez (19 points) et Tomas Satoransky (16 points) ont pris leurs responsabilités offensives pour guider les visiteurs vers la victoire. Du côté de Bilbao, Bassala Bagayoko s’est montré le plus en vue avec 14 points, mais cela n’a pas suffi pour éviter une première défaite à domicile cette saison.

La rencontre a débuté sous de mauvais auspices pour les Barcelonais, dominés lors du premier quart-temps (25-16). Mais l’expérience et la profondeur d’effectif ont fini par payer, permettant aux hommes de Xavi Pascual de renverser la tendance avant la mi-temps (33-34).

Un money-time maîtrisé par les Catalans

La seconde période a confirmé l’équilibre des forces en présence, avec très peu d’écart entre les deux formations et un rythme haché. Dans le dernier quart-temps, Miles Norris et Myles Cale ont apporté l’étincelle nécessaire pour faire la différence, permettant à Barça de prendre le large.

Une dernière minute riche en lancers-francs a finalement scellé le sort de cette rencontre en faveur de Youssoupha Fall (4 points à 2/3 et 4 rebonds en 10 minutes) & co. Cette huitième victoire en douze matchs (8-4) confirme l’excellent travail réalisé par Xavi Pascual depuis sa prise de fonction, en novembre. Ce nouveau succès est de bon augure avant le choc contre Monaco, ce mardi 30 décembre pour la 19e journée d’EuroLeague. En effet, la Roca Team (11 victoires et 7 défaites) talonne le Barça (12-6) au classement.

Pour Bilbao, cette défaite fait mal au moral et au classement. Les Basques affichent désormais un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, perdant leur invincibilité à domicile dans un match qu’ils avaient pourtant bien entamé.