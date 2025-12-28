Recherche
NBA

Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York

NBA - Outre le match de Victor Wembanyama, auteur de 32 points dans une défaite des Spurs, plusieurs Français ont tiré leur épingle du jeu en NBA ce samedi 27 décembre, à commencer par Maxime Raynaud, décisif avec Sacramento.
|
00h00
Résumé
Écouter
Maxime Raynaud s'affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York

Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings

Crédit photo : © Kelley L Cox-Imagn Images

Outre la nouvelle grosse ligne statistique de Victor Wembanyama la soirée NBA de ce samedi 27 décembre a offert plusieurs motifs de satisfaction côté français. Maxime Raynaud a signé une performance de référence avec Sacramento, Mohamed Diawara a profité d’une titularisation à New York, tandis que Nolan Traoré continue de gagner du crédit à Brooklyn.

Maxime Raynaud, une victoire et une prestation référence

Dans une saison compliquée pour les Sacramento KingsMaxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) continue de se faire une place solide dans la rotation. Titularisé une nouvelle fois, le pivot français a grandement contribué au succès face à Dallas (113-107), seulement la huitième victoire de la saison pour les Kings.

Maxime Raynaud a compilé 19 points à 9/15 au tir (dont 1/1 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres en 27 minutes, sans la moindre balle perdue. Une prestation très propre, symbole de sa montée en puissance, dans une équipe qui cherche encore des repères collectifs.

Diawara saisi sa chance, Yabusele toujours écarté

À New York, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a toujours pas été utilisé lors de la victoire des New York Knicks à Atlanta (128-125), l’intérieur français étant toujours annoncé comme transférable.

Mohamed DIAWARA
Mohamed DIAWARA
5
PTS
5
REB
2
PDE
Logo NBA
ATL
125 128
NYK

En revanche, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a profité de la blessure de Josh Hart pour être titularisé. En 16 minutes, le rookie a livré une copie sérieuse : 5 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres, dont un sur Trae Young, sans aucune balle perdue. Une sortie encourageante pour le numéro 51 de la dernière draft, qui continue de surprendre par son impact physique.

Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) n’est, lui, pas entré en jeu. Dans le camp d’en face, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) est resté discret. La période reste délicate pour le numéro 1 de la Draft 2024, qui n’a inscrit que 4 points et capté 4 rebonds en 19 minutes, à 2/7 au tir, dans la défaite d’Atlanta.

Traoré progresse avec Brooklyn, Gobert discret à Minnesota

Avec les Brooklyn Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) confirme son intégration progressive dans la rotation. En 19 minutes, le meneur français a inscrit 4 points et délivré 4 passes décisives, son meilleur total en NBA, avec un excellent +/- de +17, lors de la victoire à Minnesota (123-107).

Côté Timberwolves, Rudy Gobert n’a pas pesé offensivement (6 points à 2/6, 8 rebonds en 31 minutes), tandis que le rookie Joan Beringer s’est contenté de deux minutes sans tentative. Deux jours après sa défaite en prolongation contre Denver, Minnesota a manqué de peps.

Penda et Orlando prennent le dessus sur Denver

Le bourreau des Timberwolves, Denver, a également perdu, face à Orlando. Pour le Magic, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a joué 10 minutes lors du court succès face à Denver (127-126), pour 2 points, 4 rebonds et 2 passes, apportant surtout de l’impact physique face à la nouvelle grosse performance de Nikola Jokic.

Noah PENDA
Noah PENDA
2
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
ORL
127 126
DEN
Gabriel Pantel-Jouve
