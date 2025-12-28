Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York

Outre la nouvelle grosse ligne statistique de Victor Wembanyama la soirée NBA de ce samedi 27 décembre a offert plusieurs motifs de satisfaction côté français. Maxime Raynaud a signé une performance de référence avec Sacramento, Mohamed Diawara a profité d’une titularisation à New York, tandis que Nolan Traoré continue de gagner du crédit à Brooklyn.

Maxime Raynaud, une victoire et une prestation référence

Dans une saison compliquée pour les Sacramento Kings, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) continue de se faire une place solide dans la rotation. Titularisé une nouvelle fois, le pivot français a grandement contribué au succès face à Dallas (113-107), seulement la huitième victoire de la saison pour les Kings.

Maxime Raynaud a compilé 19 points à 9/15 au tir (dont 1/1 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres en 27 minutes, sans la moindre balle perdue. Une prestation très propre, symbole de sa montée en puissance, dans une équipe qui cherche encore des repères collectifs.

Raynaud finishes the fast break in style 💥 pic.twitter.com/UOJsMrhieR — Kings on NBCS (@NBCSKings) December 27, 2025

Diawara saisi sa chance, Yabusele toujours écarté

À New York, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a toujours pas été utilisé lors de la victoire des New York Knicks à Atlanta (128-125), l’intérieur français étant toujours annoncé comme transférable.

En revanche, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a profité de la blessure de Josh Hart pour être titularisé. En 16 minutes, le rookie a livré une copie sérieuse : 5 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres, dont un sur Trae Young, sans aucune balle perdue. Une sortie encourageante pour le numéro 51 de la dernière draft, qui continue de surprendre par son impact physique.

Trae Young meet Mohamed Diawara pic.twitter.com/ccJaeNZk3I — New York Basketball (@NBA_NewYork) December 28, 2025

Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) n’est, lui, pas entré en jeu. Dans le camp d’en face, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) est resté discret. La période reste délicate pour le numéro 1 de la Draft 2024, qui n’a inscrit que 4 points et capté 4 rebonds en 19 minutes, à 2/7 au tir, dans la défaite d’Atlanta.

Traoré progresse avec Brooklyn, Gobert discret à Minnesota

Avec les Brooklyn Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) confirme son intégration progressive dans la rotation. En 19 minutes, le meneur français a inscrit 4 points et délivré 4 passes décisives, son meilleur total en NBA, avec un excellent +/- de +17, lors de la victoire à Minnesota (123-107).

Côté Timberwolves, Rudy Gobert n’a pas pesé offensivement (6 points à 2/6, 8 rebonds en 31 minutes), tandis que le rookie Joan Beringer s’est contenté de deux minutes sans tentative. Deux jours après sa défaite en prolongation contre Denver, Minnesota a manqué de peps.

Penda et Orlando prennent le dessus sur Denver

Le bourreau des Timberwolves, Denver, a également perdu, face à Orlando. Pour le Magic, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a joué 10 minutes lors du court succès face à Denver (127-126), pour 2 points, 4 rebonds et 2 passes, apportant surtout de l’impact physique face à la nouvelle grosse performance de Nikola Jokic.