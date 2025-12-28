Avant-dernier, Saint-Quentin perd Jordan Caroline, en route pour le Rytas Vilnius

Relégable à la trêve hivernale de Betclic ELITE avec seulement deux victoires, le Saint-Quentin Basket-Ball continue de traverser une période délicate. Selon Rytas.news, Jordan Caroline (2,01 m, 29 ans) va quitter le club axonais pour rejoindre le Rytas Vilnius. Selon nos informations, le départ de l’intérieur américain est bien acté, mais il se fera contre une indemnité de transfert, un point loin d’être anodin pour un club au budget limité.

Rytas Vilnius is close to reaching an agreement with Jordan Caroline, per sources ✍️🇺🇸 Saint-Quentin (France) stats this season: 10.2 PTS / 6.6 REB / 1.2 AST. pic.twitter.com/6wGghypf4J — Rytas.News (@RytasNews) December 27, 2025

Un départ qui soulage les finances du SQBB

En difficulté sur ce début de saison, Saint-Quentin a opéré plusieurs changements ces dernières semaines, avec l’arrivée d’Anthony Barber en remplacement de Liam O’Reilly, et le remplacement d’Eric Bartecheky par Philippe Da Silva sur le banc. Une situation toutefois complexifiée par l’arrêt maladie de Philippe Da Silva, qui oblige le club à continuer de régler une partie de son salaire. Le cas de l’assistant-coach Pedro Nuno Monteiro reste également flou, alors qu’il est apprécié au sein du vestiaire.

Dans ce contexte tendu, récupérer une indemnité de transfert pour Jordan Caroline représente une bouffée d’oxygène financière pour le SQBB, même si sportivement la perte est réelle. Il va toutefois falloir le remplacer par un joueur de sa trempe. Pas simple…

PROFIL JOUEUR Jordan CAROLINE Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 29 ans (15/01/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,2 #62 REB 6,6 #8 PD 1,9 #76

Le Rytas Vilnius, un projet bien plus stable

Le Rytas Vilnius, actuel deuxième de la LKL avec 9 victoires et 3 défaites derrière le Zalgiris Kaunas, offre un cadre bien plus favorable. Le club de la capitale lituanienne s’est également qualifié pour la suite de la Basketball Champions League (BCL), après avoir terminé premier du groupe A (4 victoires et 2 défaites). Une dynamique sportive solide qui tranche avec celle de Saint-Quentin, relégable à mi-saison.

Pour Jordan Caroline, c’est donc l’opportunité de rejoindre un club européen ambitieux, engagé sur deux tableaux, championnat et coupe d’Europe. Avant sa première expérience professionnelle en France, il avait joué en G-League avec les South Bay Lakers, Israël (Hapoel Eilat), Italie (Trente, puis Trevise), Australie (Melbourne), Espagne (Manresa, Fuenlabrada), Taïwan ou encore au Japon.

Un coup dur sportif dans la course au maintien

Sportivement, le départ de Jordan Caroline affaiblit un peu plus un SQBB déjà en difficulté. L’intérieur américain était l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif. En Betclic ELITE, Jordan Caroline tournait à 10,2 points, 6,6 rebonds et 1,9 passe décisive en 13 matchs. En Coupe de France masculine, il affichait 8,3 points et 5,7 rebonds de moyenne après trois rencontres.

Alors que la lutte pour le maintien s’annonce féroce, Saint-Quentin perd un élément important de sa rotation intérieure. Reste à savoir si l’indemnité récupérée permettra au club de réagir rapidement pour compenser ce départ et tenter de sauver sa place dans l’élite en 2026.