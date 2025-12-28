Recherche
Betclic ELITE

Avant-dernier, Saint-Quentin perd Jordan Caroline, en route pour le Rytas Vilnius

Betclic ELITE - Avant-dernier à la trêve, Saint-Quentin va perdre l’un de ses intérieurs majeurs. Jordan Caroline est annoncé partant vers le Rytas Vilnius, un départ qui devrait toutefois rapporter une indemnité de transfert au SQBB.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avant-dernier, Saint-Quentin perd Jordan Caroline, en route pour le Rytas Vilnius

Jordan Caroline va quitter Saint-Quentin pour Vilnius

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

Relégable à la trêve hivernale de Betclic ELITE avec seulement deux victoires, le Saint-Quentin Basket-Ball continue de traverser une période délicate. Selon Rytas.newsJordan Caroline (2,01 m, 29 ans) va quitter le club axonais pour rejoindre le Rytas Vilnius. Selon nos informations, le départ de l’intérieur américain est bien acté, mais il se fera contre une indemnité de transfert, un point loin d’être anodin pour un club au budget limité.

Un départ qui soulage les finances du SQBB

En difficulté sur ce début de saison, Saint-Quentin a opéré plusieurs changements ces dernières semaines, avec l’arrivée d’Anthony Barber en remplacement de Liam O’Reilly, et le remplacement d’Eric Bartecheky par Philippe Da Silva sur le banc. Une situation toutefois complexifiée par l’arrêt maladie de Philippe Da Silva, qui oblige le club à continuer de régler une partie de son salaire. Le cas de l’assistant-coach Pedro Nuno Monteiro reste également flou, alors qu’il est apprécié au sein du vestiaire.

Dans ce contexte tendu, récupérer une indemnité de transfert pour Jordan Caroline représente une bouffée d’oxygène financière pour le SQBB, même si sportivement la perte est réelle. Il va toutefois falloir le remplacer par un joueur de sa trempe. Pas simple…

PROFIL JOUEUR
Jordan CAROLINE
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (15/01/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,2
#62
REB
6,6
#8
PD
1,9
#76

Le Rytas Vilnius, un projet bien plus stable

Le Rytas Vilnius, actuel deuxième de la LKL avec 9 victoires et 3 défaites derrière le Zalgiris Kaunas, offre un cadre bien plus favorable. Le club de la capitale lituanienne s’est également qualifié pour la suite de la Basketball Champions League (BCL), après avoir terminé premier du groupe A (4 victoires et 2 défaites). Une dynamique sportive solide qui tranche avec celle de Saint-Quentin, relégable à mi-saison.

Pour Jordan Caroline, c’est donc l’opportunité de rejoindre un club européen ambitieux, engagé sur deux tableaux, championnat et coupe d’Europe. Avant sa première expérience professionnelle en France, il avait joué en G-League avec les South Bay Lakers, Israël (Hapoel Eilat), Italie (Trente, puis Trevise), Australie (Melbourne), Espagne (Manresa, Fuenlabrada), Taïwan ou encore au Japon.

Un coup dur sportif dans la course au maintien

Sportivement, le départ de Jordan Caroline affaiblit un peu plus un SQBB déjà en difficulté. L’intérieur américain était l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif. En Betclic ELITE, Jordan Caroline tournait à 10,2 points, 6,6 rebonds et 1,9 passe décisive en 13 matchs. En Coupe de France masculine, il affichait 8,3 points et 5,7 rebonds de moyenne après trois rencontres.

Alors que la lutte pour le maintien s’annonce féroce, Saint-Quentin perd un élément important de sa rotation intérieure. Reste à savoir si l’indemnité récupérée permettra au club de réagir rapidement pour compenser ce départ et tenter de sauver sa place dans l’élite en 2026.

lulutoutvert
Une vraie perte pour le club. L'arrivée de Bart n'a pas eu (encore ???) L'effet escompté. Garder l'adjoint portugais (qui a gratté une des rares victoires) n'aurait il pas été plus judicieux ? Il est certes Facile de poser cette question après et pas en direct. Bon le petit billet pris par la vente permettra t'il de trouver la perle rare qui relancera le SQBB ?
pauldoux- Modifié
Commentaire supprimé.
pauldoux
On perd le poste 4 titulaire alors que nos problèmes se situent au poste 4 remplaçant et au 5 en rotation. Le petit billet servira certainement à payer des indemnités de départ pour da Silva. Manoeuvre délicate
pauldoux
Régler le cas Da Silva puis recruter un joueur cohérent. Pas facile... On a 10 jours devant nous
