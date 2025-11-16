Saint-Quentin a Cat Barber dans le viseur pour remplacer Liam O’Reilly

Liam O’Reilly quitte Saint-Quentin après un passage très discret, alors que le SQBB, avant-dernier de Betclic ELITE, s’apprête à faire appel à un nouvel arrière, potentiellement Anthony ‘Cat’ Barber (1,85 m, 31 ans). L’Américain, ancien phénomène des lycées en Virginie, pourrait découvrir le championnat français dans les prochains jours selon nos informations.

Saint-Quentin tourne la page O’Reilly

Arrivé cet été pour dynamiser la ligne arrière, Liam O’Reilly n’a jamais trouvé sa place dans la rotation de Philippe Da Silva. En sept rencontres de Betclic ELITE, l’Américain n’a produit que 4 points et 1,1 passe décisive en 13 minutes de moyenne, malgré une éclaircie en Coupe de France contre Nancy (12 points et 4 passes). Non inscrit sur la feuille de match ce samedi, il a officiellement quitté le club.

Selon L’Aisne Nouvelle, le meneur va retrouver le Start Lublin, où il avait brillé lors de l’exercice 2023-2024 (21,4 points de moyenne). Le club polonais représente une sortie cohérente pour le joueur, dont les agents ont rapidement trouvé un nouveau point de chute.

Cat Barber arrive pour redynamiser l’attaque

Un profil scoreur attendu dans l’Aisne

Pour compenser ce départ, le SQBB pourrait miser sur Cat Barber. Passé par le Sporting Portugal, la CEBL et plusieurs clubs européens, le meneur américain évoluait ces dernières semaines au Mexique avec El Calor de Cancun. Là-bas, il tournait à 11,9 points à 45,5% de réussite, 4,1 passes et 2,9 rebonds en 27 minutes.

Joueur au style explosif, souvent comparé jeune à Allen Iverson dans sa région d’origine, il apportera vitesse, percussion et création de tir, un registre qui manque aujourd’hui au SQBB.

Un CV riche et une trajectoire atypique

Star du lycée à Hampton en Virginie, Cat Barber avait été sélectionné au McDonald’s All American Game avant de jouer trois saisons à NC State, où il avait été élu dans la First Team All-ACC. Professionnel depuis 2016, il a multiplié les expériences entre G-League, Europe et en championnat canadien.

Ces deux dernières saisons, il s’est fait remarquer au Portugal et en CEBL, où il est devenu le meilleur scoreur all-time de la ligue et champion avec les Scarborough Shooting Stars en 2023.

Saint-Quentin espère un impact rapide

Englué en bas de tableau avec sept défaites en huit rencontres, le SQBB doit trouver des solutions offensives pour espérer se relancer. La potentielle arrivée de Cat Barber s’inscrirait clairement dans cette dynamique : un joueur capable de créer ses propres tirs, d’accélérer le jeu et d’apporter une menace constante sur pick-and-roll.

Reste maintenant à voir si l’Américain signera bien et s’il parviendra à s’adapter rapidement au jeu de Betclic ÉLITE.