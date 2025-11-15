Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Liam O’Reilly quitte déjà Saint-Quentin pour la Pologne après un passage éclair

Betclic ELITE - Très discret depuis son arrivée dans l’Aisne cet été, l’Américain Liam O’Reilly quitte déjà Saint-Quentin pour la Pologne, dans une équipe et un championnat qui lui ont réussi par le passé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Liam O’Reilly quitte déjà Saint-Quentin pour la Pologne après un passage éclair

Liam O’Reilly ne fait plus partie de l’effectif saint-quentinois de Philippe Da Silva.

Crédit photo : SQBB

Après sept matchs faméliques sous le maillot de Saint-Quentin, le meneur Liam O’Reilly (1,88 m, 29 ans) quitte déjà le Championnat de France. Selon nos confrères de L’Aisne Nouvelle, l’Américain va retrouver le championnat polonais au Start Lublin, dont il a déjà porté le maillot en 2023/24.

PROFIL JOUEUR
Liam O’REILLY
Poste(s): Meneur / Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 29 ans (19/03/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
4
#159
REB
0,4
#184
PD
1,1
#120

Peu productif depuis son arrivée, O’Reilly n’apportait que 4 points et 1,1 passe décisive en 13 minutes de moyenne en Championnat, avec toutefois une pointe au scoring en Coupe de France (12 points et 4 passes) face à Nancy. Il n’a d’ailleurs pas été inscrit sur la feuille de match face à Nancy ce samedi, pour la 8e journée de Betclic ELITE.

LIRE AUSSI
Betclic ELITE - Gêné au mollet depuis la présaison, Jean-Philippe Dally retourne à l’infirmerie après une rechute.
Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin… – BeBasket
Rédaction

Son rendement n’a pas convaincu le club de le conserver, alors que ses représentants lui ont trouvé une porte de sortie des plus cohérentes. En effet, le natif du Texas va retrouver le Start Lublin, un club avec lequel il a brillé en 2023-2024. L’Américain tournait alors à 21,4 points de moyenne, dans un environnement visiblement propice à son épanouissement. Sa place dans la rotation saint-quentinoise devrait être occupée par Boris Dallo, prolongé par les Phénix qui doivent composer pendant plusieurs semaines encore sans Jean-Philippe Dally.

LIRE AUSSI
Betclic ELITE - Boris Dallo a été prolongé par Saint-Quentin jusqu'au 5 décembre. Il est cette fois le remplaçant médical de Lucas Boucaud. Par ailleurs, l'arrière Liam O'Reilly est sous pression après son difficile début de saison.
Boris Dallo prolongé par Saint-Quentin, un autre mouvement dans l’effectif à l’étude – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Pologne
Pologne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00David Lighty rentre un peu plus dans la légende de l’ASVEL en devenant le 2e meilleur marqueur de l’histoire du club
Betclic ELITE
00h00Liam O’Reilly quitte déjà Saint-Quentin pour la Pologne après un passage éclair
Betclic ELITE
00h00Malgré la défaite contre Nanterre, Fabrice Lefrançois ressent « une perspective positive » pour Cholet
Équipe de France
00h00Pas de diffuseur TV, mais les matchs de l’équipe de France retransmis gratuitement sur YouTube ce week-end
EuroBasket masculin
00h00La Fédération Britannique cesse ses activités et entre en liquidation, l’avenir des équipes nationales en péril ?
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
Betclic ELITE
00h00Blessé lors de son premier match, Sean Armand reportera-t-il le maillot du Portel ?
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
Olivier Sarr se relance en G-League cette saison
G League
00h00Olivier Sarr monte en puissance en G-League, Nolan Traoré et Daniel Batcho poursuivent leurs débuts dans ce championnat
L'ESSM Le Portel tente de survivre en Betclic ELITE malgré un budget en forte baisse
Betclic ELITE
00h00Le Portel en grande difficulté financière : « Il va falloir se battre, séduire, convaincre », annonce le président de l’ESSM
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
1 / 0