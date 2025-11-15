Liam O’Reilly quitte déjà Saint-Quentin pour la Pologne après un passage éclair

Après sept matchs faméliques sous le maillot de Saint-Quentin, le meneur Liam O’Reilly (1,88 m, 29 ans) quitte déjà le Championnat de France. Selon nos confrères de L’Aisne Nouvelle, l’Américain va retrouver le championnat polonais au Start Lublin, dont il a déjà porté le maillot en 2023/24.

PROFIL JOUEUR Liam O’REILLY Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 188 cm Âge: 29 ans (19/03/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4 #159 REB 0,4 #184 PD 1,1 #120

Peu productif depuis son arrivée, O’Reilly n’apportait que 4 points et 1,1 passe décisive en 13 minutes de moyenne en Championnat, avec toutefois une pointe au scoring en Coupe de France (12 points et 4 passes) face à Nancy. Il n’a d’ailleurs pas été inscrit sur la feuille de match face à Nancy ce samedi, pour la 8e journée de Betclic ELITE.

Son rendement n’a pas convaincu le club de le conserver, alors que ses représentants lui ont trouvé une porte de sortie des plus cohérentes. En effet, le natif du Texas va retrouver le Start Lublin, un club avec lequel il a brillé en 2023-2024. L’Américain tournait alors à 21,4 points de moyenne, dans un environnement visiblement propice à son épanouissement. Sa place dans la rotation saint-quentinoise devrait être occupée par Boris Dallo, prolongé par les Phénix qui doivent composer pendant plusieurs semaines encore sans Jean-Philippe Dally.