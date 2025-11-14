Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin…
Jean-Philippe Dally a été victime d’une rechute au mollet, repoussant ses débuts officiels avec Saint-Quentin cette saison.
Blessé au mollet en présaison face à Bonn, Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) va devoir encore patienter avant de faire ses débuts cette année à Saint-Quentin. Selon nos confrères de L’Aisne Nouvelle, l’ailier franco-ivoirien a été victime d’une rechute et manquera le match de la 8e journée de Betclic ELITE face à Nancy (samedi à 18 heures, en direct sur DAZN).
Arrivé cet été pour deux ans, Jean-Philippe Dally avait repris l’entraînement collectif la semaine passée. Il devait effectuer un retour à la compétition avec Saint-Quentin à Monaco dimanche 9 novembre pour la 7e journée de Betclic ELITE. Retour repoussé une première fois. Il n’a par la suite pas pu tenir sa place à Mulhouse en Coupe de France, avant que son entraîneur Philippe Da Silva ne confie à nos confrères son indisponibilité pour le match de ce weekend. « Il n’a pas de bonnes sensations », justifie le coach.
Le timing de son retour pose désormais question : alors que la Côte d’Ivoire ne disputera pas d’échéances internationales durant la trêve, ses débuts officiels pourraient être effectués après cette pause, pour un repos prolongé jusqu’à début décembre donc.
