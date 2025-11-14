Recherche
Betclic Élite

Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin…

Betclic ELITE - Gêné au mollet depuis la présaison, Jean-Philippe Dally retourne à l’infirmerie après une rechute annoncée par nos confrères de L’Aisne Nouvelle. Il manquera la réception de Nancy ce samedi (18 heures, en direct sur DAZN).
00h00
Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin…

Jean-Philippe Dally a été victime d’une rechute au mollet, repoussant ses débuts officiels avec Saint-Quentin cette saison.

Crédit photo : ESSM Le Portel

Blessé au mollet en présaison face à Bonn, Jean-Philippe Dally (1,99 m, 29 ans) va devoir encore patienter avant de faire ses débuts cette année à Saint-Quentin. Selon nos confrères de L’Aisne Nouvelle, l’ailier franco-ivoirien a été victime d’une rechute et manquera le match de la 8e journée de Betclic ELITE face à Nancy (samedi à 18 heures, en direct sur DAZN).

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jean-Philippe Dally.jpg
Jean-Philippe DALLY
Poste(s): Ailier
Taille: 199 cm
Âge: 29 ans (08/03/1996)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
2,2
#207
REB
1,2
#197
PD
0,1
#226

Arrivé cet été pour deux ans, Jean-Philippe Dally avait repris l’entraînement collectif la semaine passée. Il devait effectuer un retour à la compétition avec Saint-Quentin à Monaco dimanche 9 novembre pour la 7e journée de Betclic ELITE. Retour repoussé une première fois. Il n’a par la suite pas pu tenir sa place à Mulhouse en Coupe de France, avant que son entraîneur Philippe Da Silva ne confie à nos confrères son indisponibilité pour le match de ce weekend. « Il n’a pas de bonnes sensations », justifie le coach.

Betclic ELITE - Boris Dallo a été prolongé par Saint-Quentin jusqu'au 5 décembre. Il est cette fois le remplaçant médical de Lucas Boucaud. Par ailleurs, l'arrière Liam O'Reilly est sous pression après son difficile début de saison.
Boris Dallo prolongé par Saint-Quentin, un autre mouvement dans l’effectif à l’étude – BeBasket
Rédaction

Le timing de son retour pose désormais question : alors que la Côte d’Ivoire ne disputera pas d’échéances internationales durant la trêve, ses débuts officiels pourraient être effectués après cette pause, pour un repos prolongé jusqu’à début décembre donc.

Le troisième tour de la Coupe de France a rendu son verdict. Nanterre (dans des proportions délirantes au Portel, +61), Saint-Quentin, Hyères-Toulon et Antibes sont les derniers qualifiés pour les 1/8e de finale !
Le Portel humilié à domicile (-61 !), Saint-Quentin miraculé à Mulhouse : on connaît le plateau des 1/8e de finale de la Coupe de France – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

