Betclic ELITE

Nancy : Entorse de la cheville pour Enzo Goudou-Sinha

Betclic ELITE - Sorti sur blessure face à Chalon, Enzo Goudou-Sinha est fixé : le capitaine du SLUC Nancy souffre d’une entorse de la cheville, sans gravité apparente. La reprise reste incertaine.
00h00
Nancy : Entorse de la cheville pour Enzo Goudou-Sinha

le capitaine du SLUC Nancy souffre d’une entorse de la cheville

Crédit photo : Pledez

Sorti sur blessure lors de la rencontre face à l’Elan Chalon, le capitaine du SLUC Nancy, Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 27 ans), connaît désormais la nature de son pépin physique.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Enzo Goudou-Sinha.jpg
Enzo GOUDOU-SINHA
Poste(s): Meneur
Taille: 182 cm
Âge: 27 ans (26/11/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,5
#129
REB
1,6
#161
PD
2,2
#68

Touché en début de deuxième quart-temps du dernier match de l’année 2025 perdu par le SLUC à Chalon-sur-Saône (93-84), Enzo Goudou-Sinha souffre d’une entorse de la cheville.

Selon les informations de L’Est Républicain, la blessure serait a priori sans caractère de gravité.

Cette saison le natif de Cahors tourne à 6,5 points, 1,6 rebond et 2,2 passes pour 5,9 d’évaluation en 20 minutes sur 13 matchs de championnat.

Un calendrier chargé en janvier pour le SLUC

Une incertitude demeure toutefois concernant la reprise. Le meneur nancéien n’est pas certain d’être suffisamment remis pour reprendre l’entraînement collectif dès ce vendredi, alors que le SLUC entame une période importante de son calendrier en Betclic ELITE. Le 10 janvier, Nancy accueille Monaco puis Boulazac le 16 avant un déplacement à Bourg-en-Bresse le 25 et un retour au Palais des Sports J. Weille-Espace J.J. Eisenbach le 31 pour la réception de Gravelines-Dunkerque.

L’évolution de son état dans les prochains jours conditionnera sa disponibilité pour les prochaines échéances du club lorrain.

