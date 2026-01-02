À 37 ans, Nicolas Batum signe son record de points de la saison avec les Clippers

Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) continue de défier le temps. Face au Utah Jazz, l’ailier français des Los Angeles Clippers a établi son record de points de la saison, dans une rencontre dominée par les Californiens (118-101). Dans le sillage d’un immense Kawhi Leonard, le vétéran tricolore s’est montré particulièrement efficace, notamment derrière l’arc.

Un record personnel cette saison

Opposés au Utah Jazz, les Los Angeles Clippers ont pu compter sur un collectif solide, mais aussi sur l’efficacité retrouvée de Nicolas Batum. En 23 minutes, l’ailier de 37 ans a compilé 14 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception, à 4/6 au tir, exclusivement derrière la ligne à 3-points, et un parfait 2/2 aux lancers-francs.

Il s’agit tout simplement de son plus haut total de points sur un match cette saison, un chiffre qu’il n’avait atteint qu’à deux reprises sur l’ensemble de l’année civile 2025.

Le corner three, toujours une arme fatale

Cette performance offensive s’explique en grande partie par son adresse extérieure. Quatre tirs primés inscrits sur six tentatives, dont trois depuis son spot favori : le fameux corner three, ce tir pris dans le coin du terrain qu’il maîtrise à la perfection depuis de nombreuses saisons en NBA.

Toujours aussi juste dans le jeu sans ballon et les lectures collectives, Batum a une nouvelle fois montré qu’il savait peser sans monopoliser les possessions.

Un rôle clé salué par Tyronn Lue

Si les Clippers ont surtout été portés par Kawhi Leonard, auteur de 45 points dont 20 dans le dernier quart-temps, la prestation de Batum n’est pas passée inaperçue. La veille de la rencontre, son entraîneur Tyronn Lue soulignait déjà son importance dans l’équilibre de l’équipe :

« Il est un connecteur. Il peut jouer avec n’importe quelle unité, entouré de n’importe quel autre quatuor de joueurs sur le parquet. Ce n’est pas quelqu’un qui va chasser les tirs et il peut faire tout un tas de choses. C’est juste un gars qui va réaliser ces actions gagnantes soir après soir et qu’on adore avoir dans une équipe. »

Team W 📊 Kawhi Leonard | 45 PTS, 7 REB, 3 AST, 2 STL, 2 BLK

James Harden | 20 PTS, 7 AST, 3 REB

Nicolas Batum | 14 PTS, 4-6 3PT

Derrick Jones Jr. | 10 PTS, 6 REB

Kobe Sanders | 10 PTS, 4 REB, 3 AST, 1 STL pic.twitter.com/HwDmDBPk7L — LA Clippers (@LAClippers) January 2, 2026

Une sortie qui trouve un écho parfait dans la prestation livrée face au Jazz, et qui rappelle pourquoi Nicolas Batum reste, à 37 ans, un joueur extrêmement fiable et respecté en NBA.

Sur une série de 6 victoires de suite, un record cette saison, les Clippers recevront les Celtics de Boston le 4 janvier prochain à l’Intuit Dome d’Inglewood.