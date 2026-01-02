Timothé Luwawu-Cabarrot, le déclic à Baskonia : « Le rôle qui me correspond vraiment à 100 % »

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) n’a jamais semblé aussi constant et aussi à l’aise sur un parquet européen. À 30 ans, l’international français porte Baskonia offensivement, en Liga Endesa comme en EuroLeague, et affiche des standards statistiques dignes des meilleurs scoreurs du continent. Avant le déplacement de l’AS Monaco à Vitoria, le vétéran est revenu longuement, au micro de TV Monaco, sur ce qu’il considère comme la meilleure période de sa carrière.

Une saison individuelle aboutie

À l’heure du premier tiers de la saison d’EuroLeague, Timothé Luwawu-Cabarrot dresse un constat clair sur son niveau de jeu. « Individuellement, je dirais que c’est réussi. Tous les objectifs que je me suis fixés sont atteints », explique-t-il, tout en nuançant sur le plan collectif. Fort à domicile mais plus en difficulté à l’extérieur, Baskonia a dû composer avec des blessures et des ajustements d’effectif, sans jamais totalement décrocher.

Un rôle enfin taillé pour lui

Deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague, l’ancien joueur NBA savoure surtout la cohérence de son utilisation. « C’est la première fois depuis que je suis arrivé en Europe où je suis dans un rôle qui me correspond vraiment à 100 % », confie-t-il. Après des passages à Milan ou à l’ASVEL marqués par des responsabilités fluctuantes, il évolue cette saison pleinement sur son poste naturel.

Le système mis en place par l’entraîneur italien Paolo Galbiati lui convient parfaitement, tout comme son utilisation en sortie de banc : « J’ai trouvé mon rythme assez rapidement. En rentrant, il y a déjà des fautes au compteur, je peux être plus agressif ».

Une relation clé avec son entraîneur

La confiance mutuelle entre le joueur et son coach est l’un des piliers de ce début de saison. « Il m’a dit très vite : “Tu es leader, tu vas diriger l’équipe” », raconte Luwawu-Cabarrot. Un discours clair, assumé, qui l’a installé immédiatement comme l’une des pièces maîtresses du projet basque. Cette relation, faite d’échanges constants et de confiance réciproque, nourrit autant ses performances que la stabilité du groupe.

La maturité et le tir à 3-points

Autre symbole de son évolution : une adresse extérieure qui dépasse les 46 %. « C’était vraiment un objectif », explique-t-il, évoquant un cap mental longtemps difficile à franchir. Désormais libéré, l’Azuréen assume pleinement son statut de shooteur : « Aujourd’hui, j’hésite plus du tout. Je continue à prendre mes shoots en confiance ».

30 ans, il estime avoir atteint une forme de maturité décisive : « Je sais qui je suis. J’ai pas de souci à prendre des responsabilités ».

Garder le cap jusqu’au bout

Malgré ce départ canon, Timothé Luwawu-Cabarrot refuse toute projection excessive. « On n’est qu’au tiers de la saison. Il faut continuer, garder le cap », insiste-t-il, conscient que sa régularité peut aussi servir de moteur au collectif. Une ligne de conduite simple, mais qui, pour l’instant, fait de lui l’un des attaquants les plus fiables d’Europe.