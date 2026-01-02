Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Timothé Luwawu-Cabarrot, le déclic à Baskonia : « Le rôle qui me correspond vraiment à 100 % »

Meilleur marqueur de Liga Endesa (20,2 points) et deuxième en EuroLeague (19,7) derrière Nadir Hifi, Timothé Luwawu-Cabarrot réalise un début de saison de très haut niveau avec Baskonia. À Vitoria, à l’occasion de la venue de Monaco, l’ailier français s’est confié à TV Monaco sur sa forme actuelle et les clés de sa régularité.
|
00h00
Résumé
Écouter
Timothé Luwawu-Cabarrot, le déclic à Baskonia : « Le rôle qui me correspond vraiment à 100 % »

Timothé Luwawu-Cabarrot est performant, semaine après semaine, que ce soit en Liga Endesa ou EuroLeague

Crédit photo : acb Photo / Aitor Bouzo

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) n’a jamais semblé aussi constant et aussi à l’aise sur un parquet européen. À 30 ans, l’international français porte Baskonia offensivement, en Liga Endesa comme en EuroLeague, et affiche des standards statistiques dignes des meilleurs scoreurs du continent. Avant le déplacement de l’AS Monaco à Vitoria, le vétéran est revenu longuement, au micro de TV Monaco, sur ce qu’il considère comme la meilleure période de sa carrière.

Une saison individuelle aboutie

À l’heure du premier tiers de la saison d’EuroLeague, Timothé Luwawu-Cabarrot dresse un constat clair sur son niveau de jeu. « Individuellement, je dirais que c’est réussi. Tous les objectifs que je me suis fixés sont atteints », explique-t-il, tout en nuançant sur le plan collectif. Fort à domicile mais plus en difficulté à l’extérieur, Baskonia a dû composer avec des blessures et des ajustements d’effectif, sans jamais totalement décrocher.

Un rôle enfin taillé pour lui

Deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague, l’ancien joueur NBA savoure surtout la cohérence de son utilisation. « C’est la première fois depuis que je suis arrivé en Europe où je suis dans un rôle qui me correspond vraiment à 100 % », confie-t-il. Après des passages à Milan ou à l’ASVEL marqués par des responsabilités fluctuantes, il évolue cette saison pleinement sur son poste naturel.

Le système mis en place par l’entraîneur italien Paolo Galbiati lui convient parfaitement, tout comme son utilisation en sortie de banc : « J’ai trouvé mon rythme assez rapidement. En rentrant, il y a déjà des fautes au compteur, je peux être plus agressif ».

Une relation clé avec son entraîneur

La confiance mutuelle entre le joueur et son coach est l’un des piliers de ce début de saison. « Il m’a dit très vite : “Tu es leader, tu vas diriger l’équipe” », raconte Luwawu-Cabarrot. Un discours clair, assumé, qui l’a installé immédiatement comme l’une des pièces maîtresses du projet basque. Cette relation, faite d’échanges constants et de confiance réciproque, nourrit autant ses performances que la stabilité du groupe.

La maturité et le tir à 3-points

Autre symbole de son évolution : une adresse extérieure qui dépasse les 46 %. « C’était vraiment un objectif », explique-t-il, évoquant un cap mental longtemps difficile à franchir. Désormais libéré, l’Azuréen assume pleinement son statut de shooteur : « Aujourd’hui, j’hésite plus du tout. Je continue à prendre mes shoots en confiance ».

30 ans, il estime avoir atteint une forme de maturité décisive : « Je sais qui je suis. J’ai pas de souci à prendre des responsabilités ».

Garder le cap jusqu’au bout

Malgré ce départ canon, Timothé Luwawu-Cabarrot refuse toute projection excessive. « On n’est qu’au tiers de la saison. Il faut continuer, garder le cap », insiste-t-il, conscient que sa régularité peut aussi servir de moteur au collectif. Une ligne de conduite simple, mais qui, pour l’instant, fait de lui l’un des attaquants les plus fiables d’Europe.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00« C’est la définition de la folie » : Nolan Traoré recadré par son coach à Brooklyn
Timothé Luwawu-Cabarrot est performant, semaine après semaine, que ce soit en Liga Endesa ou EuroLeague
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot, le déclic à Baskonia : « Le rôle qui me correspond vraiment à 100 % »
Alpha Diallo a reçu une distinction individuelle sur la Côte d'Azur
Betclic ELITE
00h00Alpha Diallo élu sportif azuréen de l’année : une reconnaissance populaire pour le pilier de la Roca Team
Rasheed Bello fait partie des meilleurs joueurs de BNXT League selon Pro Basketball Manager 2026
BNXT League
00h00Les cinq joueurs de BNXT League les mieux notés par Pro Basketball Manager 2026
Équipe de France
00h00Nos 10 vœux pour le basket français en 2026
BeBasket a encore franchi un plafond de verre en 2025
Betclic Élite
00h00BeBasket en 2025 : records de trafic, virage stratégique et lancement des contenus premium
Betclic ELITE
00h00Limoges, autopsie d’une première partie de saison ratée : « Quand on changera notre mentalité… »
Betclic Élite
00h00Nadir Hifi élu champion alsacien de l’année, et surpris de l’être : « Je ne pensais pas être autant apprécié en Alsace »
Betclic ELITE
00h00« Cette équipe est belle à voir » : quand Nicolas Lang encense la SIG Strasbourg, ses joueurs de l’ombre et « son vrai patron » Abdoulaye Ndoye
À l’étranger
00h00Après sa grave blessure et une relance inégale à Strasbourg, Amadou Sow renaît en Allemagne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00« C’est la définition de la folie » : Nolan Traoré recadré par son coach à Brooklyn
NBA
00h00Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City
NBA
00h00Sarr dominant, Coulibaly précieux : Washington renverse Milwaukee et s’offre une victoire référence
NBA
00h00Victor Wembanyama étincelant puis blessé, San Antonio renverse New York
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
1 / 0