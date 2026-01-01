Recherche
NBA

Sarr dominant, Coulibaly précieux : Washington renverse Milwaukee et s’offre une victoire référence

NBA - Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly ont signé un gros match pour permettre aux Washington Wizards de s’imposer d’un point sur le parquet des Milwaukee Bucks (114-113). Le pivot a été déterminant face à la star Giannis Antetokounmpo tandis que l’ailier a encore apporté son énergie des deux côtés du terrain.
|
00h00
Résumé
Écouter
20 points, 11 rebonds et un contre décisif pour Alex Sarr,

Crédit photo : Rick Osentoski-Imagn Images

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) étaient au cœur d’une victoire référence des Washington Wizards mercredi soir. Face aux Milwaukee Bucks, les deux Français ont pesé dans le succès 114-113 des Wizards, acquis au terme d’un money-time irrespirable.

– Journée 1012026

Alex Sarr en patron des raquettes NBA

Opposé au secteur intérieur de la franchise du Wisconsin, Alex Sarr a livré un match XXL pour la gagne. Le pivot français a compilé 20 points, 11 rebonds, 4 contres et 2 passes décisives en 28 minutes.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
20
PTS
11
REB
2
PDE
Logo NBA
MIL
113 114
WAS

Co-meilleur marqueur de Washington sur la rencontre, à égalité avec Bub Carrington (20 points également), l’international tricolore a surtout été décisif en fin de match.

 

 

LIRE AUSSI

Un contre décisif sur Giannis pour faire basculer la rencontre

À moins de 15 secondes du buzzer final, Alex Sarr a réalisé l’action défensive du match. Son énorme contre sur la superstar Giannis Antetokounmpo a permis aux Wizards de récupérer une dernière possession cruciale, offrant l’opportunité du tir de la gagne à ses coéquipiers. Une séquence symbolique de son impact grandissant des deux côtés du terrain.

Bilal Coulibaly précieux dans le collectif

Moins en vue statistiquement mais toujours aussi important dans l’équilibre collectif, Bilal Coulibaly a terminé la rencontre avec 10 points, 5 rebonds et 2 passes en 25 minutes. L’ailier français a une nouvelle fois apporté son activité défensive, sa polyvalence et son intensité, complétant parfaitement la performance de son compatriote dans la raquette.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
10
PTS
5
REB
2
PDE
Logo NBA
MIL
113 114
WAS

Washington se relance à l’Est

Longtemps abonnés à la dernière place de la conférence Est, les Wizards semblent enfin enclencher une dynamique positive. Avec trois victoires sur leurs quatre dernières rencontres, ils laissent désormais la place de lanterne rouge aux Indiana Pacers. Une série encourageante pour la franchise de la capitale.

NBA
NBA
Suivre

