MVP du mois de décembre de Betclic ELITE : Quatre leaders d’exception pour un trophée au sommet

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a dévoilé les noms des candidats au trophée de MVP de décembre 2025 de Betclic ELITE. On retrouve Gerald Ayayi (Cholet), Mathis Dossou-Yovo (Nanterre), Nadir Hifi (Paris) et Gregor Hrovat (Dijon).

Le mois de décembre s’achève sur les parquets de Betclic ELITE avec une intensité rare, marquée par la course acharnée à la Leaders Cup et l’éclat du All-Star Game. Entre domination intérieure sans partage, défense de fer et records offensifs spectaculaires, quatre visages ont marqué la ligue de leur empreinte. Gérald Ayayi, Mathis Dossou-Yovo, Nadir Hifi et Gregor Hrovat se disputent désormais le trophée de « Joueur du Mois de Décembre 2025 ». Découvrez le bilan complet et l’impact décisif de ces quatre leaders qui ont survolé la fin de l’année 2025.

Gérald Ayayi : L’émergence d’un leader multidimensionnel à Cholet

Gérald Ayayi incarne la progression constante d’un joueur formé à la rude école de la formation française. À 24 ans, l’arrière de Cholet Basket réalise une saison 2025/2026 qui le place désormais parmi l’élite défensive et offensive de la ligue. Sa nomination pour le trophée de décembre est le fruit d’une polyvalence qui dépasse largement les simples feuilles de statistiques brutes.

Combo d’1,90 m, Gérald Ayayi s’est imposé comme le moteur de Cholet avec 13,3 points, 4,3 rebonds et 3,3 passes pour 13,6 d’évaluation en 22 minutes sur 14 matchs depuis l’ouverture du championnat. Sa prestation face à Limoges le 6 décembre, où il inscrit 23 points, illustre sa capacité à prendre feu offensivement tout en conservant une efficacité redoutable (41,7% à 3 points sur la saison). Sur ce dernier mois de l’année civile il a compilé 27 d’évaluation contre le CSP, 16 contre Lyon-Villeurbanne, 14 contre Paris, 12 contre Monaco et 12 face au Portel pour un bilan de 3 victoires en 5 matchs pour CB. Ayayi est devenu indispensable au dispositif choletais, alliant scoring, création et impact physique des deux côtés du parquet.

PROFIL JOUEUR Gerald AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 24 ans (24/08/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,3 #23 REB 4,3 #39 PD 3,3 #37

Mathis Dossou-Yovo : La force intérieure de Nanterre 92

Mathis Dossou-Yovo réalise en 2025/2026 ce qui ressemble à la saison de la maturité absolue. Après un passage par Paris Basketball l’année dernière où son temps de jeu était plus erratique, son arrivée à Nanterre 92 cet été sous la direction de Julien Mahé a agi comme une révélation. Dossou-Yovo n’est pas seulement un intérieur physique, il est devenu le point d’ancrage tactique d’une équipe de Nanterre qui a terminé le mois de décembre à la 3ème place du classement (10 victoires pour 4 défaites).

Ailier fort de 2,06 m d’une puissance redoutable, Mathis Dossou-Yovo a réalisé un exercice dominant, s’affirmant comme le pilier de Nanterre 92 avec 18,9 points et 7,4 rebonds pour 18,2 d’évaluation en 25 minutes sur 14 matchs de championnat. Il exploite sa mobilité pour martyriser les raquettes adverses, comme en témoignent ses performances colossales contre Monaco (28 points, 12 rebonds) et Nancy (23 points, 11 rebonds). Cette capacité à enchaîner les double-doubles fait de lui un candidat naturel au titre de MVP de la saison régulière. Son efficacité est chirurgicale avec 57,7% de réussite aux tirs, faisant de lui le meilleur marqueur et rebondeur de son équipe. L’international français confirme son statut de poste 4 majeur de la ligue, capable de porter son club vers les sommets du classement. En 5 matchs sur ce mois de décembre il a rendu des copies de 32 d’évaluation face à Bourg, 27 face au Mans, 27 sur la tête de Monaco, 19 contre Nancy et 19 également face à Paris. Son équipe s’est imposée à 3 reprises.

PROFIL JOUEUR Mathis DOSSOU-YOVO Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 25 ans (06/11/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 18,9 #4 REB 7,4 #3 PD 0,8 #152

Nadir Hifi : Le Prince de Paris

Nadir Hifi n’est plus seulement un scoreur de talent ; il est devenu l’une des figures de proue du basket français. Cette saison, il a franchi un nouveau cap en assumant le rôle de leader offensif total du Paris Basketball suite au départ de TJ Shorts l’été dernier pour la Grèce. Sa nomination pour le joueur du mois est presque une évidence au regard de son volume de jeu et de son aura sur le championnat.

Meneur-scoreur prodige du Paris Basketball, Nadir Hifi survole la Betclic ELITE avec une moyenne impressionnante de 21 points, 2,6 rebonds et 3,7 passes décisives pour 18,1 d’évaluation en 20 minutes sur 11 matchs faisant de lui le Top scoreur du championnat. Leader offensif incontesté, il a porté son équipe vers les sommets, culminant avec une performance à 30 points contre Nanterre le 26 décembre et un titre de MVP du All-Star Game il y a quelques jours. D’une adresse redoutable (60% à 2 points, 40 à 3 points, 92% au lancers francs), il affiche une confiance absolue et une capacité rare à briller dans les moments cruciaux. Élu meilleur jeune de l’Euroleague en 2025, « le Prince de Paris » confirme son statut de superstar internationale et de moteur d’un collectif parisien désormais installé dans le top 4 de la ligue. Sur les 4 matchs de décembre, l’international français a fait 16 d’évaluation contre Saint-Quentin, 25 face à Nancy, 20 à la défense choletaise et 28 à Nanterre. Paris Basket a eu un bilan équilibré de 2 victoires et 2 défaites.

PROFIL JOUEUR Nadir HIFI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 23 ans (16/07/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 21 #2 REB 2,6 #108 PD 3,7 #27

Gregor Hrovat : L’excellence et l’expérience au service de la JDA

Gregor Hrovat est sans doute le joueur le plus sous-estimé de cette liste de nommés, et pourtant son mois de décembre a été d’une régularité et d’une efficacité absolue. Le Slovène est devenu le véritable patron de la JDA Bourgogne Dijon, une équipe qui s’appuie sur sa science du jeu et sa polyvalence pour remonter au classement.

Ailier slovène d’expérience, Gregor Hrovat s’impose comme le métronome de la JDA Dijon cette année avec ses 16,9 points, 3,6 passes et 3,1 rebonds pour 16,2 d’évaluation en 28 minutes sur 14 matchs. Sa maîtrise technique a atteint des sommets lors de sa prestation magistrale face à Saint-Quentin le 13 décembre, où il a compilé 31 points, 5 passes et 4 rebonds pour porter son équipe vers la victoire. Guerrier défensif avec 1,4 interception par match, il est également d’une fiabilité absolue sur la ligne des lancers-francs (86% de réussite). Pièce maîtresse du système dijonnais, l’international slovène allie expérience européenne et impact immédiat, faisant de lui l’un des joueurs les plus complets et respectés du championnat. En 5 matchs sur ce mois de décembre il a fait 28 d’évaluation contre Monaco, 32 face au SQBB, 23 contre Nancy, 26 face au Portel et 14 à Boulazac pour un bilan de 3 victoires en 5 matchs pour la JDA.

PROFIL JOUEUR Gregor HROVAT Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 31 ans (18/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 16,9 #6 REB 3,1 #88 PD 3,6 #30

L’élection du joueur du mois de décembre 2025 s’annonce comme l’une des plus serrées de la saison. Chaque candidat possède des arguments de poids. Nadir Hifi a pour lui l’éclat médiatique et le titre de MVP du All-Star Game. Mathis Dossou-Yovo peut s’appuyer sur des statistiques de double-double et un impact physique sans équivalent sur la période. Gérald Ayayi est le favori des analystes de la performance défensive et de l’efficacité globale. Enfin, Gregor Hrovat incarne le leadership et la résilience, avec des sommets offensifs remarquables.

Ils ont terminé l'année de la plus belle des manières ! 🔥 Vote pour ton meilleur joueur du mois de décembre juste ici 👉 https://t.co/UNrGKWw7EY#JDMBetclicELITE #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/vSRaO8zGtE — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 31, 2025

Au-delà des trophées individuels, cette nomination souligne la vitalité de la Betclic ELITE, capable de produire ou d’attirer des talents de cette envergure. Que ce soit par le scoring, le rebond, la passe ou la défense, ces quatre joueurs ont marqué le mois de décembre de leur empreinte, offrant aux fans de basket des moments de sport d’une rare intensité. Le vote final sera le reflet de la vision du basket que les supporters souhaitent valoriser : le talent brut, la puissance physique, l’altruisme défensif ou l’expérience maîtrisée.

Qui succédera au Strasbourgeois Nelly Joseph MVP de novembre 2025 ?

A vous de voter ! (Les votes sont ouverts jusqu’au mercredi 7 janvier 9h)

MVP octobre 2025: Lionel Gaudoux

MVP novembre 2025: Nelly Joseph