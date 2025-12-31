L’ex-dijonnais Nenad Markovic reprend la tête d’un club dans le groupe de Bourg en EuroCup

La direction du Panionios BC a officialisé aujourd’hui la nomination de Nenad Marković comme nouvel entraîneur principal de l’équipe. L’annonce intervient dans un contexte sportif particulièrement difficile pour le club. Marković remplace Ilias Zouros, qui avait pris les rênes plus tôt dans la saison 2025-26 après la fin de l’ère de Luka Pavićević. En tout, quatre hommes sont passés sur le banc du club cette saison, dont deux en intérim (Chris Chougkaz et Nikos Karagiannis). Malgré ces changements successifs, Panionios reste en dernière position du championnat grec (1-11) et affiche un bilan identique dans le groupe B de l’EuroCup.

Markovic sera donc le cinquième coach de la saison. La décision de confier l’équipe au Bosnien intervient immédiatement après une défaite à l’extérieur contre Bourg en EuroCup, signe de l’urgence ressentie par la direction pour relancer l’équipe. Une défaite pourtant encourageante, puisqu’ils ont échoué à deux petits points de leurs hôtes à Ekinox (81-79).

Objectif sauvetage

Ce retour au Panionios a une signification particulière : Marković n’est pas un inconnu des supporters grecs ou européens. Il avait déjà entraîné le Panionios à deux reprises, d’abord en 2007-2008, où il avait conduit l’équipe à une 3ᵉ place historique du championnat grec et à une qualification en Euroleague, puis de nouveau durant la saison 2009-2010. De plus, il a aussi porté le maillot en tant que joueur lors de la saison 2001-02, où il fut le deuxième meilleur marqueur de l’équipe derrière Giorgos Diamantopoulos, puis en 2003-04. Cette double relation (joueur puis entraîneur) ajoute une dimension sentimentale à sa nomination.

C’est bien plus tard qu’il était passé par la JDA Dijon, entre 2021 et 2023. Les deux camps s’étaient quittés en mauvais terme, et le coach bosnien s’était même porté en justice pour dénoncer un licenciement abusif. Un combat qu’il a gagné aux Prud’hommes. Sa carrière de coaching va bientôt toucher ses 20 ans, avec dix clubs différents. Le dernier en date, Bursaspor, n’a pas duré bien longtemps. Le challenge s’annonce grand du côté de Panionios, même s’il est de toute façon quasiment impossible de faire pire que les coachs précédents.

À son arrivée, Marković hérite d’un effectif fragilisé par une série de défaites, d’un moral bas et d’un objectif clair mais difficile : sauver Panionios de la relégation en championnat grec et améliorer la compétitivité du club en EuroCup. Ils n’affronteront pluls la JL Bourg sur la scène européenne, contre qui ils ont déjà perdu deux fois.