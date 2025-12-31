Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

L’ex-dijonnais Nenad Markovic reprend la tête d’un club dans le groupe de Bourg en EuroCup

EuroCup - L'ancien coach de la JDA Dijon Nenad Markovic a signé pour son 11e club en carrière, chez Panionios, cancre du championnat grec et de l'EuroCup, qu'il connaît bien pour y avoir déjà officié et joué.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ex-dijonnais Nenad Markovic reprend la tête d’un club dans le groupe de Bourg en EuroCup

Un passage de deux ans pour Markovic à la JDA Dijon

Crédit photo : @ Jacques Cormarèche

La direction du Panionios BC a officialisé aujourd’hui la nomination de Nenad Marković comme nouvel entraîneur principal de l’équipe. L’annonce intervient dans un contexte sportif particulièrement difficile pour le club. Marković remplace Ilias Zouros, qui avait pris les rênes plus tôt dans la saison 2025-26 après la fin de l’ère de Luka Pavićević. En tout, quatre hommes sont passés sur le banc du club cette saison, dont deux en intérim (Chris Chougkaz et Nikos Karagiannis). Malgré ces changements successifs, Panionios reste en dernière position du championnat grec (1-11) et affiche un bilan identique dans le groupe B de l’EuroCup.

Markovic sera donc le cinquième coach de la saison. La décision de confier l’équipe au Bosnien intervient immédiatement après une défaite à l’extérieur contre Bourg en EuroCup, signe de l’urgence ressentie par la direction pour relancer l’équipe. Une défaite pourtant encourageante, puisqu’ils ont échoué à deux petits points de leurs hôtes à Ekinox (81-79).

LIRE AUSSI

Objectif sauvetage

Ce retour au Panionios a une signification particulière : Marković n’est pas un inconnu des supporters grecs ou européens. Il avait déjà entraîné le Panionios à deux reprises, d’abord en 2007-2008, où il avait conduit l’équipe à une 3ᵉ place historique du championnat grec et à une qualification en Euroleague, puis de nouveau durant la saison 2009-2010. De plus, il a aussi porté le maillot en tant que joueur lors de la saison 2001-02, où il fut le deuxième meilleur marqueur de l’équipe derrière Giorgos Diamantopoulos, puis en 2003-04. Cette double relation (joueur puis entraîneur) ajoute une dimension sentimentale à sa nomination.

C’est bien plus tard qu’il était passé par la JDA Dijon, entre 2021 et 2023. Les deux camps s’étaient quittés en mauvais terme, et le coach bosnien s’était même porté en justice pour dénoncer un licenciement abusif. Un combat qu’il a gagné aux Prud’hommes. Sa carrière de coaching va bientôt toucher ses 20 ans, avec dix clubs différents. Le dernier en date, Bursaspor, n’a pas duré bien longtemps. Le challenge s’annonce grand du côté de Panionios, même s’il est de toute façon quasiment impossible de faire pire que les coachs précédents.

LIRE AUSSI

À son arrivée, Marković hérite d’un effectif fragilisé par une série de défaites, d’un moral bas et d’un objectif clair mais difficile : sauver Panionios de la relégation en championnat grec et améliorer la compétitivité du club en EuroCup. Ils n’affronteront pluls la JL Bourg sur la scène européenne, contre qui ils ont déjà perdu deux fois.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
EuroCup
EuroCup
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre
Panionios
Panionios
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup
00h00L’ex-dijonnais Nenad Markovic reprend la tête d’un club dans le groupe de Bourg en EuroCup
BCL
00h00Gianmarco Pozzecco a trouvé un nouveau club : direction la BCL
EuroLeague
00h00[Vidéo] Les 3 shoots clutch et victorieux de Nando de Colo : « On s’est reposés sur lui »
Liga Endesa
00h00Encore un rebondissement dans la saison galère de Xavier Castañeda en Espagne
Aminata Gueye a signé une très grosse prestation dans la victoire de Saragosse à Valence, en Espagne
À l’étranger
00h00Aminata Gueye signe un match record avec Saragosse dans un choc en Espagne
Elie Okobo prend la tête de notre MVP Ladder
Betclic ELITE
00h00Betclic ELITE – MVP Ladder : Élie Okobo prend le pouvoir à la trêve
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
BeBasket a encore franchi un plafond de verre en 2025
Betclic Élite
00h00BeBasket en 2025 : records de trafic, virage stratégique et lancement des contenus premium
Killian Hayes semble avoir passé un cap à 3-points
G League
00h00Killian Hayes flambe à 3-points : 34 points et la victoire de Cleveland
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
1 / 0
Livenews NBA
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
1 / 0