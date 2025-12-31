[Vidéo] Les 3 shoots clutch et victorieux de Nando de Colo : « On s’est reposés sur lui »

Il n’a pas terminé meilleur marqueur du match entre l’ASVEL et Paris ce mardi 30 décembre, mais c’est pourtant lui qui a endossé le costume de héros. Avec ses 17 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation, Nando de Colo (1,95 m, 38 ans) a sorti un match dans ses hauts standards. Mais ce sont bien ses quatre dernières minutes qui l’ont élevé au rang de performance XXL, poussant l’EuroLeague à le désigner Homme du match, malgré les 28 points d’un Glynn Watson Jr aussi fantastique.

Alors que la rencontre était à égalité à 74-74, De Colo a dégainé trois fois d’affilée à 3-points, à chaque fois à une minute d’intervalle, et alors que Paris lui répondait à chaque fois (77-74, 80-77, 85-79). Trois tirs primés plein de sang-froid, alors qu’il était à… 0/3 derrière la ligne avant cela. Trois tirs qui ont fait rugir la LDLC Arena, et donnent à l’ASVEL deux victoires d’affilée pour la première fois de la saison en EuroLeague :

CLUTCH Nando De Colo 🎯 3 three-pointers in the most important moment of the 🇫🇷 derby to seal the home W!@LDLCASVEL I #EveryGameMatters pic.twitter.com/H39Dsi1L95 — EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2025

« Il se pourrait en effet que cela soit ma dernière saison »

Si le principal intéressé a surtout mis en avant la performance collective des siens en interview d’après-match, ce n’est pas le cas de son coach Pierric Poupet, qui a mis en avant les « tirs clutchs » rentrés par son leader vétéran : « on a pu se reposer sur lui et Glynn [Watson Jr] en fin de match, il faut leur donner du crédit. » Même l’entraîneur adverse Francesco Tabellini a reconnu que l’ASVEL avait « mieux exécuté que nous en fin de match, ils ont mis les tirs qu’il fallait, et nous non. »

Le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague – qui a récemment dépassé la barre des 5000 points marqués en carrière – montre qu’il en a encore sous la pédale. Mieux que ça, avec ses 13,6 points de moyenne, c’est sa meilleur saison sur la scène européenne depuis trois ans. De quoi le placer deuxième marqueur de l’ASVEL dans la compétition. On peut dire qu’il vieillit comme un bon vin.

Dans une interview au Parisien ce mercredi, il a annoncé que cela « pourrait en effet être [sa] dernière saison », même s’il ne veut « pas se prendre la tête avec ça » et que « rien n’est acté à 100%. » Sa maîtrise du jeu illustrée par sa performance clutch hier soir indique qu’il pourrait en tout cas encore avoir le niveau pour jouer longtemps.