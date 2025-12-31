Recherche
EuroLeague

[Vidéo] Les 3 shoots clutch et victorieux de Nando de Colo : « On s’est reposés sur lui »

EuroLeague - Pour aller chercher sa 6e victoire d'affilée et quitter sa place de lanterne rouge, l'ASVEL s'est « reposée » sur Nando de Colo, héros du match contre Paris (94-89) grâce à trois tirs à 3-points dans les quatre dernières minutes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nando de Colo a fait exploser la LDLC Arena par trois fois

Crédit photo : Infinity Nine Media

Il n’a pas terminé meilleur marqueur du match entre l’ASVEL et Paris ce mardi 30 décembre, mais c’est pourtant lui qui a endossé le costume de héros. Avec ses 17 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d’évaluation, Nando de Colo (1,95 m, 38 ans) a sorti un match dans ses hauts standards. Mais ce sont bien ses quatre dernières minutes qui l’ont élevé au rang de performance XXL, poussant l’EuroLeague à le désigner Homme du match, malgré les 28 points d’un Glynn Watson Jr aussi fantastique.

– Journée 19

Alors que la rencontre était à égalité à 74-74, De Colo a dégainé trois fois d’affilée à 3-points, à chaque fois à une minute d’intervalle, et alors que Paris lui répondait à chaque fois (77-74, 80-77, 85-79). Trois tirs primés plein de sang-froid, alors qu’il était à… 0/3 derrière la ligne avant cela. Trois tirs qui ont fait rugir la LDLC Arena, et donnent à l’ASVEL deux victoires d’affilée pour la première fois de la saison en EuroLeague :

« Il se pourrait en effet que cela soit ma dernière saison »

Si le principal intéressé a surtout mis en avant la performance collective des siens en interview d’après-match, ce n’est pas le cas de son coach Pierric Poupet, qui a mis en avant les « tirs clutchs » rentrés par son leader vétéran : « on a pu se reposer sur lui et Glynn [Watson Jr] en fin de match, il faut leur donner du crédit. » Même l’entraîneur adverse Francesco Tabellini a reconnu que l’ASVEL avait « mieux exécuté que nous en fin de match, ils ont mis les tirs qu’il fallait, et nous non. »

Nando DE COLO
Nando DE COLO
17
PTS
5
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
ASV
94 89
PAR

Le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague – qui a récemment dépassé la barre des 5000 points marqués en carrière – montre qu’il en a encore sous la pédale. Mieux que ça, avec ses 13,6 points de moyenne, c’est sa meilleur saison sur la scène européenne depuis trois ans. De quoi le placer deuxième marqueur de l’ASVEL dans la compétition. On peut dire qu’il vieillit comme un bon vin.

Dans une interview au Parisien ce mercredi, il a annoncé que cela « pourrait en effet être [sa] dernière saison », même s’il ne veut « pas se prendre la tête avec ça » et que « rien n’est acté à 100%. » Sa maîtrise du jeu illustrée par sa performance clutch hier soir indique qu’il pourrait en tout cas encore avoir le niveau pour jouer longtemps.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Suivre

