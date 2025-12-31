Recherche
Betclic ELITE

Betclic ELITE – MVP Ladder : Élie Okobo prend le pouvoir à la trêve

Betclic ELITE - À la trêve de la Betclic ELITE, après 14 journées, Élie Okobo s'impose comme le favori numéro un de notre deuxième MVP Ladder, devant Mathis Dossou-Yovo et Nadir Hifi.
00h00
Betclic ELITE – MVP Ladder : Élie Okobo prend le pouvoir à la trêve

Elie Okobo prend la tête de notre MVP Ladder

Crédit photo : Sébastien Grasset

À mi-saison de Betclic ELITE, les hiérarchies commencent à se dessiner. Monaco est en tête, plusieurs équipes restent au contact, et la course au MVP se clarifie nettement par rapport à notre premier point d’étape. Entre régularité, efficacité statistique et impact collectif, notre deuxième MVP Ladder redistribue certaines cartes, avec un nouveau leader logique.

Élie Okobo, le patron de la meilleure équipe

Avec seulement six matchs disputés, Mike James est toujours hors course dans notre logique de classement. La place revient donc naturellement à Élie Okobo (1,91 m, 28 ans), meilleur joueur de la meilleure équipe. L’arrière/meneur de l’AS Monaco coche toutes les cases : volume maîtrisé, efficacité hors norme et influence constante sur les résultats.

En 13 matchs, le Bordelais tourne à 17 points par rencontre à 60,4 % de réussite aux tirs, un chiffre exceptionnel pour un joueur extérieur, avec 3,6 passes décisives en moins de 24 minutes. Son true shooting percentage de 76,7 % le place au 4e rang du championnat. Monaco est leader, Okobo est régulier chaque soir, le choix est limpide à la trêve.

Mathis Dossou-Yovo, la montée en puissance

Derrière Okobo, Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans) réalise une fin d’année 2025 impressionnante. Ses prestations face à Monaco, Nancy puis Paris ont marqué les esprits et renforcé son statut dans la course.

Avec Nanterre, l’intérieur affiche 18,9 points et 7,4 rebonds de moyenne en 14 matchs de Betclic ELITE. Sa régularité offensive, sa présence au rebond et son efficacité près du cercle font de lui l’un des joueurs les plus dominants du championnat à son poste. Dans une équipe du top 3, son impact collectif pèse lourd.

Nadir Hifi complète le podium

Leader de notre premier MVP Ladder, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) glisse cette fois à la troisième place. Non pas par contre-performance individuelle, mais en raison de la montée en puissance d’Okobo et Dossou-Yovo, combinée à des résultats plus mitigés de Paris.

Ses chiffres restent pourtant exceptionnels : 21 points, 2,6 rebonds et 3,7 passes décisives en seulement 11 matchs, le tout en moins de 21 minutes par rencontre. Un rendement toujours aussi spectaculaire, mais légèrement moins valorisé collectivement à la trêve.

Adam Mokoka, l’entrée fracassante dans le Top 5

Cinquième de ce MVP Ladder, Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) est l’un des grands gagnants de cette trêve. L’arrière français a terminé l’année 2025 sur un niveau de jeu exceptionnel, notamment lors des victoires de son équipe contre deux formations d’EuroLeague, Monaco et l’ASVEL.

Son apport dépasse largement les chiffres bruts. Avec 12,9 points, 4,6 rebonds et 2,2 passes décisives en 13 matchs, Mokoka s’impose surtout comme un défenseur d’élite, capable de faire basculer des rencontres par son intensité, sa polyvalence et son leadership. Un impact total, des deux côtés du terrain, qui justifie pleinement sa place dans le Top 5.

Le peloton : Strasbourg en force, Nancy et Chalon représentés

Derrière le trio de tête, la bataille est dense. À Strasbourg, deuxième meilleure dynamique du championnat avec 9 victoires, deux profils se détachent. Le meilleur rebondeur de Betclic ELITE, Nelly Joseph (2,03 m, 24 ans), impressionne avec 13,7 points et 9,4 rebonds en 12 matchs, tandis que le meneur Marcus Keene (1,75 m, 30 ans) reste le métronome offensif avec 6,2 passes décisives par match. Nous les avons préféré à Mike Davis Jr. (1,93 m, 29 ans) et Gabe Brown (2,01 m, 25 ans), mais de peu.

À Nancy, malgré un bilan négatif, impossible d’ignorer Landers Nolley II (2,01 m, 25 ans), troisième meilleur marqueur du championnat avec 20,5 points par rencontre, auxquels il ajoute 4,4 rebonds et 5,1 passes décisives.

Chalon place aussi son leader dans la discussion avec Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans), moteur offensif et créateur principal de l’Élan, précieux dans les fins de match.

Les outsiders crédibles

La lutte pour le top 10 reste ouverte. Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) continue de porter Le Mans offensivement, Gregor Hrovat (1,96 m, 31 ans) reste l’atout majeur de Dijon, Angelo Warner (1,88 m, 33 ans) surnage à Boulazac, tandis que Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) s’impose comme un pilier de Cholet.

Notre MVP Ladder de Betclic ELITE après 14 journées :

  1. Élie Okobo (AS Monaco)

  2. Mathis Dossou-Yovo (Nanterre)

  3. Nadir Hifi (Paris Basketball)

  4. Nelly Junior Joseph (Strasbourg)

  5. Adam Mokoka

  6. Marcus Keene (Strasbourg)

  7. Landers Nolley II (Nancy)

  8. Jeremiah Hill (Chalon)

  9. Trevor Hudgins (Le Mans)

  10. Gregor Hrovat (Dijon)

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

as3842
Très justement récompensé ses performances 👏
