Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025

NBA - Victor Wembanyama occupe la cinquième position dans la conférence Ouest lors des premiers résultats du vote des fans pour le All-Star Game NBA, se rapprochant d'une sélection comme titulaire pour sa deuxième participation consécutive.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025

Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Les premiers résultats provisoires du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025 placent Victor Wembanyama en excellente position pour décrocher une place de titulaire. Le pivot français des San Antonio Spurs occupe actuellement la cinquième position dans la conférence Ouest avec 769 392 votes récoltés, selon les chiffres dévoilés ce lundi soir par la NBA.

Une cinquième place prometteuse dans une conférence Ouest relevée

Dans une conférence Ouest particulièrement compétitive, Victor Wembanyama se classe derrière quatre superstars confirmées. Luka Dončić domine largement les votes avec 1 249 518 suffrages, suivi de Nikola Jokić (1 128 962 votes) et Stephen Curry (1 031 455 votes). Le Français devance néanmoins Anthony Edwards (650 085 votes) et maintient une avance confortable sur ses poursuivants.

Cette cinquième position pourrait être synonyme du statut honorifique de titulaire si elle se maintient jusqu’à la fin du processus de vote. Pour rappel, la sélection des joueurs All-Star repose sur trois critères : les votes des fans comptent pour 50%, tandis que l’avis des joueurs NBA et celui d’un panel de journalistes représentent chacun 25% de la décision finale.

Un All-Star Game au format renouvelé prévu en février

Le All-Star Game 2025 se déroulera le 15 février prochain à l’Intuit Dome de Los Angeles et proposera un format inédit. Cette édition verra s’affronter deux sélections de joueurs des États-Unis face à une sélection « du reste du monde », qui s’annonce particulièrement relevée avec plusieurs talents internationaux dans le top 10 actuel.

À l’Est, Giannis Antetokounmpo mène la danse avec 1 192 296 votes, devançant Tyrese Maxey (1 072 449) et Jalen Brunson (1 040 601). Le processus de vote, ouvert depuis le 17 décembre, se poursuivra jusqu’au 14 janvier prochain. Un prochain point d’étape sera communiqué le 6 janvier, permettant d’affiner les tendances avant la sélection définitive.

Pour Victor Wembanyama, cette position favorable constitue une excellente nouvelle dans sa quête d’une deuxième sélection consécutive au All-Star Game, confirmant son statut grandissant dans la ligue.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
SGA 4ème.. surprenant quand même pour un MVP, mais par sa discrétion, il n' a pas la popularité que d'autres plus flashy ont alors qu'il est un régal à voir jouer, tout en maitrise et finesse.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Les Ultras Greens s'attendent à un autre type de changement que le seul départ de Shawn Tanner
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : communiqué au vitriol des Ultras Green
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Kevin Tumba, ici avec Fos en 2022, fait partie des options de Saint-Quentin à l'intérieur
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin pense à Kevin Tumba pour remplacer Jordan Caroline, mais son profil divise
Ashley Joens quitte les Flammes Carolo
La Boulangère Wonderligue
00h00Les Flammes Carolo actent le départ d’Ashley Joens et préparent une arrivée ciblée
Cierra Burdick rejoint Angers pour la fin de saison
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers recrute une ancienne joueuse de l’ASVEL et de Basket Landes
Olivier Sarr démarre fort la saison de régulière de G-League
G League
00h00Olivier Sarr lance très bien sa saison régulière, les Raptors 905 prennent la tête
Quimper a vécu une fin d'année 2025 très compliquée
ELITE 2
00h00Quimper vit un retour compliqué en ÉLITE 2 : « Thibault Wolicki a ma confiance, même s’il sait aujourd’hui qu’il risque son job » annonce le président
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
Myles Cale, Youssoupha Fall et le FC Barcelone sont venus à bout de Bilbao ce dimanche en Liga Endesa, à deux jours du choc face à Monaco
Liga Endesa
00h00Avant de recevoir Monaco, le Barça enchaîne les victoires en Liga Endesa avec Xavi Pascual
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
NBA
00h00Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
1 / 0