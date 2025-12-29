Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025

Les premiers résultats provisoires du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025 placent Victor Wembanyama en excellente position pour décrocher une place de titulaire. Le pivot français des San Antonio Spurs occupe actuellement la cinquième position dans la conférence Ouest avec 769 392 votes récoltés, selon les chiffres dévoilés ce lundi soir par la NBA.

Victor Wembanyama came in at 5th in the first returns on NBA All-Star fan voting, while Steph Castle ranked 18th. pic.twitter.com/GBJkv9ZhYr — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) December 29, 2025

Une cinquième place prometteuse dans une conférence Ouest relevée

Dans une conférence Ouest particulièrement compétitive, Victor Wembanyama se classe derrière quatre superstars confirmées. Luka Dončić domine largement les votes avec 1 249 518 suffrages, suivi de Nikola Jokić (1 128 962 votes) et Stephen Curry (1 031 455 votes). Le Français devance néanmoins Anthony Edwards (650 085 votes) et maintient une avance confortable sur ses poursuivants.

Cette cinquième position pourrait être synonyme du statut honorifique de titulaire si elle se maintient jusqu’à la fin du processus de vote. Pour rappel, la sélection des joueurs All-Star repose sur trois critères : les votes des fans comptent pour 50%, tandis que l’avis des joueurs NBA et celui d’un panel de journalistes représentent chacun 25% de la décision finale.

Un All-Star Game au format renouvelé prévu en février

Le All-Star Game 2025 se déroulera le 15 février prochain à l’Intuit Dome de Los Angeles et proposera un format inédit. Cette édition verra s’affronter deux sélections de joueurs des États-Unis face à une sélection « du reste du monde », qui s’annonce particulièrement relevée avec plusieurs talents internationaux dans le top 10 actuel.

À l’Est, Giannis Antetokounmpo mène la danse avec 1 192 296 votes, devançant Tyrese Maxey (1 072 449) et Jalen Brunson (1 040 601). Le processus de vote, ouvert depuis le 17 décembre, se poursuivra jusqu’au 14 janvier prochain. Un prochain point d’étape sera communiqué le 6 janvier, permettant d’affiner les tendances avant la sélection définitive.

Pour Victor Wembanyama, cette position favorable constitue une excellente nouvelle dans sa quête d’une deuxième sélection consécutive au All-Star Game, confirmant son statut grandissant dans la ligue.