NBA

Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City

NBA - Sidy Cissoko a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison NBA malgré la lourde défaite des Portland Trail Blazers sur le parquet du Thunder d’Oklahoma City (124-95).
|
00h00
Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City

19 points pour le Français, meilleur scoreur de Portland malgré la défaite face au Thunder.

Crédit photo : Alonzo Adams-Imagn Images

Face au leader de la conférence Ouest, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a été l’une des rares satisfactions des Portland Trail Blazers mercredi soir. De retour dans le cinq majeur, le jeune Français a pleinement saisi sa chance, se montrant agressif, adroit et impactant, même si cela n’a pas suffi pour inquiéter Oklahoma City qui s’est imposé facilement 124 à 95.

Journée 101

 

 

Un retour dans le cinq majeur pleinement assumé

Aligné d’entrée au poste de meneur, le natif de Saint-Maurice a rapidement donné le ton. En confiance, il a multiplié les initiatives offensives et s’est imposé comme l’option numéro un de Portland sur cette rencontre. Avec 19 points à 7/10 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, il termine meilleur scoreur de son équipe, dans une soirée pourtant compliquée collectivement.

Au-delà du scoring, il a également apporté par séquences dans le jeu, compilant 2 passes décisives, 1 rebond et 1 contre, tout en affichant une vraie maturité dans la gestion des possessions. Il est passé à 1 point de son record cette saison au scoring (20 points contre les New Orléans Pelicans le 12 décembre dernier).

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
19
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
OKC
124 95
POR

 

Portland dépassé par le leader de l’Ouest

En face, le Thunder a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Porté par un Shai Gilgeous-Alexander expéditif (30 points en seulement trois quarts-temps), la franchise d’Oklahoma n’a laissé aucune chance à Portland. A noter que dans cette rencontre, l’ailier tricolore Rayan Rupert a passé 12 minutes sur les parquets en sortie de banc pour 2 points, 4 rebonds et 1 passe décisive à 1/6 au tir et 0/1 de loin.

Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
2
PTS
4
REB
1
PDE
Logo NBA
OKC
124 95
POR

Les Portland Trail Blazers concèdent ainsi leur 20e défaite de la saison et reculent à la 10e place de la conférence Ouest, avec un bilan de 14 victoires pour 20 défaites, tandis qu’Oklahoma City continue d’impressionner avec 29 succès pour seulement 5 revers.

 

NBA
NBA
Suivre

