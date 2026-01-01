Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City

Face au leader de la conférence Ouest, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a été l’une des rares satisfactions des Portland Trail Blazers mercredi soir. De retour dans le cinq majeur, le jeune Français a pleinement saisi sa chance, se montrant agressif, adroit et impactant, même si cela n’a pas suffi pour inquiéter Oklahoma City qui s’est imposé facilement 124 à 95.

Un retour dans le cinq majeur pleinement assumé

Aligné d’entrée au poste de meneur, le natif de Saint-Maurice a rapidement donné le ton. En confiance, il a multiplié les initiatives offensives et s’est imposé comme l’option numéro un de Portland sur cette rencontre. Avec 19 points à 7/10 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, il termine meilleur scoreur de son équipe, dans une soirée pourtant compliquée collectivement.

Au-delà du scoring, il a également apporté par séquences dans le jeu, compilant 2 passes décisives, 1 rebond et 1 contre, tout en affichant une vraie maturité dans la gestion des possessions. Il est passé à 1 point de son record cette saison au scoring (20 points contre les New Orléans Pelicans le 12 décembre dernier).

🇫🇷 SIDY CISSOKO de retour dans le 5 de départ ⚫️🔴 19 POINTS

7/10 au tir

5/7 à 3-PTS pic.twitter.com/eJ25nJJE2U — NBA France (@NBAFRANCE) January 1, 2026

Portland dépassé par le leader de l’Ouest

En face, le Thunder a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Porté par un Shai Gilgeous-Alexander expéditif (30 points en seulement trois quarts-temps), la franchise d’Oklahoma n’a laissé aucune chance à Portland. A noter que dans cette rencontre, l’ailier tricolore Rayan Rupert a passé 12 minutes sur les parquets en sortie de banc pour 2 points, 4 rebonds et 1 passe décisive à 1/6 au tir et 0/1 de loin.

Les Portland Trail Blazers concèdent ainsi leur 20e défaite de la saison et reculent à la 10e place de la conférence Ouest, avec un bilan de 14 victoires pour 20 défaites, tandis qu’Oklahoma City continue d’impressionner avec 29 succès pour seulement 5 revers.