Record de points pour Alpha Kaba en Chine

Alpha Kaba (2,08 m, 29 ans) a livré sa meilleure prestation offensive de la saison en championnat chinois. Malgré la courte défaite de son équipe de Shenzhen contre Beijing Royal Fighters (101-105), l’intérieur franco-guinéen s’est montré très efficace dans un temps de jeu limité.

PROFIL JOUEUR Alpha KABA Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 29 ans (29/01/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / EuroLeague PTS 0,3 #288 REB 0,8 #267 PD 0 #283

Un record personnel cette saison en CBA

Aligné 16 minutes, le Romorantinais a compilé 17 points à 8/11 aux tirs, 4 rebonds et 1 interception, pour 17 d’évaluation. Une production qui constitue son meilleur total offensif depuis le début de la saison chinoise début décembre. Il termine deuxième meilleur marqueur de son équipe, derrière Markell Johnson (21 points).

En face, Beijing a pu s’appuyer sur l’Américain Grant Riller, auteur de 31 points, meilleur scoreur de la rencontre, pour faire la différence dans le money time.

Depuis l’ouverture de la saison, l’ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv affiche des moyennes de 6,4 points, 5,3 rebonds et 0,6 passe décisive pour 8,6 d’évaluation en 15 minutes, après neuf matches disputés.

Shenzhen reste dans le ventre mou

Au classement, Shenzhen pointe à la 10e place avec un bilan de quatre victoires pour cinq défaites. Les Leopards tenteront de se relancer dès le 3 janvier, avec la réception des Zhejiang Golden Bulls à la Shenzhen Dayun Arena.