Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Record de points pour Alpha Kaba en Chine

Chine - Alpha Kaba a établi son record de points en Chine ce mercredi 31 décembre, lors de la courte défaite de Shenzhen face à Beijing (101-105).
|
00h00
Résumé
Écouter
Record de points pour Alpha Kaba en Chine

Alpha Kaba a signé son meilleur match offensif de la saison en Chine avec Shenzhen,

Crédit photo : FIBA

Alpha Kaba (2,08 m, 29 ans) a livré sa meilleure prestation offensive de la saison en championnat chinois. Malgré la courte défaite de son équipe de Shenzhen contre Beijing Royal Fighters (101-105), l’intérieur franco-guinéen s’est montré très efficace dans un temps de jeu limité.

PROFIL JOUEUR
Alpha KABA
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 29 ans (29/01/1996)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo guinee.jpg
Stats 2024-2025 / EuroLeague
PTS
0,3
#288
REB
0,8
#267
PD
0
#283

 

 

Un record personnel cette saison en CBA

Aligné 16 minutes, le Romorantinais a compilé 17 points à 8/11 aux tirs, 4 rebonds et 1 interception, pour 17 d’évaluation. Une production qui constitue son meilleur total offensif depuis le début de la saison chinoise début décembre. Il termine deuxième meilleur marqueur de son équipe, derrière Markell Johnson (21 points).

En face, Beijing a pu s’appuyer sur l’Américain Grant Riller, auteur de 31 points, meilleur scoreur de la rencontre, pour faire la différence dans le money time.

LIRE AUSSI

Depuis l’ouverture de la saison, l’ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv affiche des moyennes de 6,4 points, 5,3 rebonds et 0,6 passe décisive pour 8,6 d’évaluation en 15 minutes, après neuf matches disputés.

Shenzhen reste dans le ventre mou

Au classement, Shenzhen pointe à la 10e place avec un bilan de quatre victoires pour cinq défaites. Les Leopards tenteront de se relancer dès le 3 janvier, avec la réception des Zhejiang Golden Bulls à la Shenzhen Dayun Arena.

Chine
Chine
Suivre
Shenzhen
Shenzhen
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Record de points pour Alpha Kaba en Chine
NBA
00h00Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City
NBA
00h00Sarr dominant, Coulibaly précieux : Washington renverse Milwaukee et s’offre une victoire référence
NBA
00h00Victor Wembanyama étincelant puis blessé, San Antonio renverse New York
Betclic ELITE
00h00MVP du mois de décembre de Betclic ELITE : Quatre leaders d’exception pour un trophée au sommet
Les difficultés d'Aleksej Fedorychev et de l'AS Monaco ont largement fait l'actualité en 2025
Betclic ELITE
00h00L’année 2025 de BeBasket en 10 articles les plus lus
Marcquise Reed est devenu une référence en Turquie
Basketbol Super Ligi
00h00Un ancien joueur de Roanne, Nanterre et Gravelines affole les compteurs en Turquie
Liga Endesa
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot MVP du mois en Liga, il succède à Théo Maledon
Lega Basket Serie A
00h00Un intérieur camerounais-italien sur les tablettes de l’ASVEL pour un prêt ?
EuroCup
00h00L’ex-dijonnais Nenad Markovic reprend la tête d’un club dans le groupe de Bourg en EuroCup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko brille dans la défaite de Portland à Oklahoma City
NBA
00h00Sarr dominant, Coulibaly précieux : Washington renverse Milwaukee et s’offre une victoire référence
NBA
00h00Victor Wembanyama étincelant puis blessé, San Antonio renverse New York
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
1 / 0