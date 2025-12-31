Timothé Luwawu-Cabarrot MVP du mois en Liga, il succède à Théo Maledon

Son ascension vertigineuse est récompensée. Alors qu’il tournait à 11,5 points de moyenne lors de sa première saison avec Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a quasiment doublé sa moyenne cette saison, que ce soit en EuroLeague ou en Liga Endesa. Et c’est bien dans celle-ci que l’ailier tricolore vient d’être récompensé, après un mois de décembre encore plus haut que les autres.

Il vient en effet d’être nommé MVP du mois de Liga Endesa, ce qui n’est pas rien dans le probable meilleur championnat d’Europe. D’autant plus que Baskonia n’est que 8e du classement.

PROFIL JOUEUR Timothé LUWAWU-CABARROT Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 30 ans (09/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 20,2 #1 REB 3,4 #78 PD 1,9 #67

Le « prime » de sa carrière

Les moyennes du Cannais en décembre sont affolantes : 23 points à 64,7% aux tirs à 2-points (et 41,9% à 3-points), 3,5 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,3 interception en 23 minutes, pour 24 d’évaluation moyenne. Des chiffres qu’il n’avait jamais atteint dans sa carrière, lui qui a toujours eu un rôle de lieutenant et de couteau-suisse.

Il est aujourd’hui leader d’une équipe de Baskonia qui est en train de remonter au classement, avec 3 victoires sur ses 4 matchs disputés en décembre. Le changement de coach avec l’arrivée de Paolo Galbiati lui a fait beaucoup de bien. Ce dernier lui donne les pleines responsabilités et l’incite à shooter avec confiance.

Luwawu-Cabarrot succède ainsi à son coéquipier en équipe de France, Théo Maledon. Le meneur du Real Madrid avait été élu en novembre, avec des statistiques plus modestes (13 points de moyenne) mais un bilan de 100% de victoires. C’est la première fois que deux tricolores se succèdent au palmarès du MVP du mois en Liga. Il faut dire que seulement deux autres ont déjà été nominés : Guerschon Yabusele en mai 2023 avec le Real Madrid, et Louis Labeyrie en novembre 2020 avec Valence.

À l’heure actuelle, Luwawu-Cabarrot est aussi le meilleur marqueur du championnat espagnol et deuxième meilleur marqueur en EuroLeague. Loin devant des gros noms du continent européen.