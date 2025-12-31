Recherche
Liga Endesa

Timothé Luwawu-Cabarrot MVP du mois en Liga, il succède à Théo Maledon

Liga Endesa - Avec un mois à 23 points de moyenne et trois victoires à Baskonia, le meilleur marqueur du championnat espagnol Timothé Luwawu-Cabarrot a logiquement été récompensé avec son premier trophée de MVP du mois.
00h00
Luwawu-Cabarrot récompensé

Crédit photo : Kosner Baskonia

Son ascension vertigineuse est récompensée. Alors qu’il tournait à 11,5 points de moyenne lors de sa première saison avec Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) a quasiment doublé sa moyenne cette saison, que ce soit en EuroLeague ou en Liga Endesa. Et c’est bien dans celle-ci que l’ailier tricolore vient d’être récompensé, après un mois de décembre encore plus haut que les autres.

Il vient en effet d’être nommé MVP du mois de Liga Endesa, ce qui n’est pas rien dans le probable meilleur championnat d’Europe. D’autant plus que Baskonia n’est que 8e du classement.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Timothé Luwawu-Cabarrot.jpg
Timothé LUWAWU-CABARROT
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 30 ans (09/05/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
20,2
#1
REB
3,4
#78
PD
1,9
#67

Le « prime » de sa carrière

Les moyennes du Cannais en décembre sont affolantes : 23 points à 64,7% aux tirs à 2-points (et 41,9% à 3-points), 3,5 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,3 interception en 23 minutes, pour 24 d’évaluation moyenne. Des chiffres qu’il n’avait jamais atteint dans sa carrière, lui qui a toujours eu un rôle de lieutenant et de couteau-suisse.

Il est aujourd’hui leader d’une équipe de Baskonia qui est en train de remonter au classement, avec 3 victoires sur ses 4 matchs disputés en décembre. Le changement de coach avec l’arrivée de Paolo Galbiati lui a fait beaucoup de bien. Ce dernier lui donne les pleines responsabilités et l’incite à shooter avec confiance.

Luwawu-Cabarrot succède ainsi à son coéquipier en équipe de France, Théo Maledon. Le meneur du Real Madrid avait été élu en novembre, avec des statistiques plus modestes (13 points de moyenne) mais un bilan de 100% de victoires. C’est la première fois que deux tricolores se succèdent au palmarès du MVP du mois en Liga. Il faut dire que seulement deux autres ont déjà été nominés : Guerschon Yabusele en mai 2023 avec le Real Madrid, et Louis Labeyrie en novembre 2020 avec Valence.

À l’heure actuelle, Luwawu-Cabarrot est aussi le meilleur marqueur du championnat espagnol et deuxième meilleur marqueur en EuroLeague. Loin devant des gros noms du continent européen.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

