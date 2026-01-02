Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a connu une soirée compliquée à Brooklyn. Aligné 26 minutes lors de la large défaite des Nets contre les Rockets (96-120), le jeune meneur français n’a pas su saisir pleinement sa chance. Une performance qui a poussé son entraîneur, Jordi Fernandez, à hausser le ton et à lui rappeler ce qu’il attend de lui sur le terrain.

PROFIL JOUEUR Nolan TRAORÉ Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 19 ans (28/05/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3,3 #393 REB 0,8 #461 PD 1,6 #248

Un temps de jeu record, une efficacité absente

Avec les absences d’Egor Demin et Ben Saraf, Nolan Traoré a bénéficié de sa plus grande opportunité depuis le début de la saison. Installé dans la rotation, il a passé 26 minutes sur le parquet face à Houston. Mais le rendement n’a pas suivi : 3 points à 1/8 au tir, dont 1/5 à 3-points, 2 passes décisives pour 2 balles perdues.

Dans un match rapidement déséquilibré, le rookie français n’a pas réussi à peser offensivement, ni à trouver le bon équilibre dans ses choix, ce qui a clairement frustré son coach à l’issue de la rencontre.

Le message clair de Jordi Fernandez

À chaud, Jordi Fernandez n’a pas cherché à masquer son agacement, livrant une analyse directe du match de son jeune joueur. « J’ai besoin qu’il utilise son superpouvoir et qu’il aille dans la raquette », a expliqué l’entraîneur espagnol. « Je trouve qu’il est tombé dans le piège de shooter à chaque fois qu’ils passaient sous l’écran. Sauf que la plupart du temps, ils vont le faire parce que c’est ce qu’ils veulent que Nolan fasse. Et s’il continue de shooter et de rater… Vous savez, faire la même chose encore et encore en voyant les mêmes résultats, c’est la définition de la folie. »

Face à la densité physique des Rockets, Nolan Traoré a parfois semblé hésitant à attaquer le cercle, préférant s’en remettre au tir extérieur. Un choix que son entraîneur ne valide pas.

Des attentes élevées pour le rookie français

Pour Jordi Fernandez, le potentiel de Nolan Traoré ne fait aucun doute, mais il attend davantage d’impact et de maîtrise. « Je sais à quel point il est bon. Il peut jouer le pick-and-roll, aller dans la raquette, rejeter le pick-and-roll, faire la passe mais deux passes pour deux pertes de balle, ce n’est pas assez pour lui. J’avais besoin qu’il comprenne que j’en voulais plus. »

Wow, le coach Jordi Fernandez vraiment pas tendre avec Nolan : « 2 assists pour 2 turnovers, ce n'est pas assez. J'ai besoin qu'il comprenne que j'attends plus de lui… Il n'a pas joué comme j'aimerais qu'il le fasse Ses défenseurs passaient sous les écrans face à lui, et il a… https://t.co/0vwmSUBcc4 pic.twitter.com/AUrWIbsjdC — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 2, 2026

Le coach des Nets accepte certains tirs, mais à des conditions bien précises. « Ça me va s’il shoote à 3-points en sortie de dribble, même si je n’adore pas ça parce qu’il n’a pas encore montré qu’il peut le réussir de façon constante, alors qu’il peut shooter autant de 3-points en catch-and-shoot qu’il le veut, mais il n’a pas joué de la façon dont je veux qu’il joue. »

Pour Nolan Traoré, le message est limpide. À ce stade de sa saison rookie, le Français doit s’imposer par ce qui fait sa force première : sa capacité à créer dans la raquette et à faire jouer les autres, sous peine de voir ses minutes devenir plus précieuses… et plus rares.