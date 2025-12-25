Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !

S’il fallait expliquer l’expression d’un joueur 3&D à quelqu’un, il faudrait alors suggérer à notre interlocuteur de regarder un match de Nicolas Batum aux Clippers. Car le 3&D, c’est ce joueur qui fait le sale boulot en défense, tout en étant capable de sanctionner à 3-points quand il le faut.

95% de ses shoots sont pris à 3-points

Pour cause, la métamorphose du vétéran normand (37 ans) est à peine croyable. Autrefois un phénomène athlétique, capable d’aller régulièrement attaquer le cercle, l’ancien capitaine des Bleus se complait désormais dans son rôle de shooteur d’élite, utilisé en bout de chaîne, préférablement dans le corner.

Ainsi, Nicolas Batum a pris plus de 95% de ses shoots derrière la ligne majorée cette saison, soit 102 de ses 107 tentatives. Un incroyable ratio, qui a explosé ces dernières années : longtemps cantonné aux alentours de 45% lors de la première partie de sa carrière, il s’est de plus en plus éloigné du cercle au fil des ans, déjà régulièrement à 85%.

La part des shoots de Nicolas Batum à 3-points en NBA :

2008/09 (Portland) : 46,5%

2009/10 (Portland) : 49,3%

2010/11 (Portland) : 42,4%

2011/12 (Portland) : 42,7%

2012/13 (Portland) : 53,3%

2013/14 (Portland) : 49,1%

2014/15 (Portland) : 51,5%

2015/16 (Charlotte) : 45,7%

2016/17 (Charlotte) : 41,5%

2017/18 (Charlotte) : 42,1%

2018/19 (Charlotte) : 53%

2019/20 (Charlotte) : 60,5%

2020/21 (Los Angeles) : 66,1%

2021/22 (Los Angeles) : 69,8%

2022/23 (Los Angeles) : 83,2%

2023/24 (Los Angeles et Philadelphie) : 72,5%

2024/25 (Los Angeles) : 85,3%

2025/26 (Los Angeles, en cours) : 95,3%

Là où ce ratio interpelle, c’est parce que Nicolas Batum n’a plus pris le moindre tir à 2-points depuis 16 matchs, pas même un lay-up ou un dunk donc ! Pour trouver trace d’une tentative du tricolore dans la raquette, il faut remonter jusqu’au 14 novembre, où il avait profité d’une confusion des Mavs après l’entre-deux de la deuxième prolongation d’un match à Dallas pour filer seul au cercle.

« Si je tourne à 40% à 3-points, je vais jouer un bon moment… »

Mais depuis, l’ailier des Clippers est confiné à une utilisation offensive exclusive : shooter derrière la ligne des 6,75 mètres. Pour cause, depuis ce lay-up texan, Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points ! Pour une excellente réussite (42,9%), qui justifie amplement ce rôle de sniper.

« Avant, j’étais vraiment un point forward pendant des années », racontait-il récemment à Basket USA. « Ballon en main, création. Et d’un coup, je suis passé poste 4, à faire des écrans. Maintenant, mon but, c’est vraiment de me dire que je peux défendre sur les postes 1 à 5 et tourner à 40% à 3-points. Si je le fais, je vais jouer un bon moment. Pour l’instant, c’est ce qui se passe depuis 5 ans. Je peux défendre de 1 à 5 et je tourne à 40% à 3-points. En plus, j’ai un sens du jeu. J’arrive à jouer sans ballon. J’arrive à être dans les espaces. J’arrive à être apprécié des superstars, des coachs et tout ça. Donc, ça me va. »

Bientôt dans le Top 30 de l’histoire

En trouvant la cible à deux reprises mardi soir contre la franchise qui l’avait drafté (en 25e position, en 2008), Nicolas Batum a gravi un échelon supplémentaire dans la hiérarchie des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de l’histoire. Avec désormais 1 789 réussites longue distance à son actif, l’homme aux 18 saisons dans l’Association a dépassé le double All-Star NBA, Rashard Lewis.

Le voici désormais aux portes du Top 30, avec une cible prestigieuse : le légendaire Kobe Bryant, qui s’est arrêté à 1 827 tirs à 3-points réussis en carrière avec les Lakers (hors playoffs). Avec encore 53 matchs à disputer cette saison, au rythme qui est le sien pour l’instant (1,4 shoot par rencontre), Nicolas Batum devrait non seulement pouvoir dépasser le regretter Kobe d’ici la fin de l’exercice, mais également Chauncey Billups (1 830) et Wesley Matthews (1 845), voire son ex-coéquipier Chris Paul (1 875) s’il ne prend pas sa retraite… Si tant est que cela puisse permettre de mieux saisir l’invraisemblable longévité de Batman en NBA !