Passé par trois clubs français, Joshiko Saibou annonce sa retraite sportive

Joshiko Saibou (1,88 m, 35 ans) met un terme à son parcours de basketteur professionnel. Le meneur/arrière allemand, international avec la Mannschaft et ancien participant aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, referme une carrière marquée par de belles réussites outre-Rhin, plusieurs passages en France mais aussi par une longue parenthèse due aux blessures, qui aura freiné son élan sur la fin.

Un passage remarqué à Champagne Basket

C’est dans l’Est de la France que Joshiko Saibou s’était véritablement fait connaître du public hexagonal. Lors de la saison 2020/2021 avec Champagne Basket, le combo avait renforcé avec succès Champagne Basket en cours de saison culminant à 12,8 points de moyenne, avec une adresse impressionnante derrière l’arc (43,1% à 3-points). Un rendement offensif qui avait fait de lui l’une des belles surprises de cette deuxième partie de saison de Jeep Elite.

L’arrêt brutal à Dijon

À l’été 2021, Saibou monte en gamme et rejoint la JDA Dijon. Mais son aventure bourguignonne tourne court. Touché au genou lors de la présaison, l’Allemand est contraint de s’éloigner durablement des parquets. Cette blessure va lourdement peser sur la suite de sa carrière, puisqu’il traverse alors deux saisons blanches, entre 2021 et 2023, sans pouvoir rejouer au plus haut niveau.

Une dernière danse à La Rochelle

En novembre 2024 il signe au Stade Rochelais alors lanterne rouge du championnat de Betclic ELITE avec pour mission de redresser la barre. Apportant son expérience, il a participé à 20 matchs pour un bilan de 8,8 points, 1,9 rebond et 1,6 passe pour 4,5 d’évaluation en 19 minutes. Il a joué son dernier match professionnel face au Mans lors de la courte défaite (98 – 100) scorant 10 points en 15 minutes. Dans un contexte sportif compliqué pour la formation rochelaise en Betclic ELITE, son expérience et ses qualités de tir n’auront pas suffi à inverser durablement la tendance.

Une carrière majoritairement allemande

Avant et après son passage en France, Joshiko Saibou a passé l’essentiel de sa carrière outre-Rhin. Formé à l’Alba Berlin, Il a notamment porté les couleurs de Trier, Crailsheim, Wuersburg, Giessen et Jena s’imposant comme un joueur reconnu du basket allemand entre la première et la deuxième division et disputant plusieurs coupes d’Europe (BCL, EuroCup). International régulier, il a fait partie du groupe allemand lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, point culminant de son parcours avec la sélection.

En annonçant aujourd’hui sa retraite après 18 ans dans le circuit professionnel, Joshiko Saibou tourne la page d’une carrière faite de hauts, de coups d’arrêt brutaux, mais aussi d’un parcours international qui l’a mené jusqu’aux Jeux Olympiques.