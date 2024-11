Joshiko Saibou à la rescousse du Stade Rochelais !

Joshiko Saibou débarque à La Rochelle ! L’équipe rochelaise, lanterne rouge de Betclic ELITE, a annoncé la signature du combo-guard allemand pour tenter de redresser la barre dans le championnat de France.

Deux années blanches récemment

C’est en tout cas un renfort d’expérience dont se dote le Stade Rochelais. À 34 ans, Joshiko Saibou (1,88 m) va vivre sa 3e expérience en France, mais la première dans le Sud-Ouest, après avoir connu l’Est de la France à Champagne Basket (12,8 points dont 43,1% à 3-pts en 2021) et la JDA Dijon (2021-2022). Mais depuis ce détour en Bourgogne, la carrière de Joshiko Saibou bat de l’aile, lui qui a passé autrement l’exclusivité de sa carrière outre-Rhin, jouant notamment pour l’Alba Berlin et Bonn. À cause d’une blessure au genou contractée lors de la présaison à la JDA, il a passé deux saisons blanches entre 2021 et 2023, avant de renouer avec les terrains en découvrant une 2e division pour la première fois de sa carrière, à Iéna en Allemagne la saison dernière.

Une participation aux JO de Tokyo 2021

International allemand, ayant participé notamment aux JO de Tokyo avec la Mannschaft en 2021, Joshiko Saibou va tenter d’apporter toute son expérience. Et aussi ses qualités de tir et de porteur de balle à une formation rochelaise qui manque terriblement de talents offensifs pour pouvoir exister en Betclic ELITE pour le moment. Après 9 matchs de championnat, Julien Cortey et ses joueurs n’ont gagné qu’à une seule reprise, en espérant que l’arrivée de l’ancien champenois puisse aboutir sur d’autres.

☞ 𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗜𝗡. 🇩🇪 Le Club est heureux de vous annoncer l'arrivée de 𝗝𝗼𝘀𝗵𝗶𝗸𝗼 𝗦𝗮𝗶𝗯𝗼𝘂, en tant que joueur additionnel ! ◾ Poste 2-1

◾ 1m88 & 34 ans

◾ Expérience#WelcomeJoshiko | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) November 19, 2024