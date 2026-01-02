Recherche
LF2

Après la montée avec Champagne Basket, Matthieu Trouvay retourne sur un banc de NF1

NF1 – Grand artisan de la montée de Châlons-Reims en LF2 en seulement un an, le prometteur technicien Matthieu Trouvay prend les rênes de l’un des leaders de NF1 à la mi-saison, après avoir mis fin à sa collaboration avec les Pétillantes.
00h00
Résumé
Écouter
Après la montée avec Champagne Basket, Matthieu Trouvay retourne sur un banc de NF1

Matthieu Trouvay prend les rênes de Trith après son départ de Champagne Basket.

Crédit photo : Champagne Basket Féminin

Après avoir démissionné de ses fonctions d’entraîneur de Champagne Basket Féminin sur un dernier succès le 20 décembre dernier, le prometteur entraîneur Matthieu Trouvay n’a pas mis longtemps avant de retrouver un banc. Au lendemain de Noël, le grand artisan de la montée champenoise en LF2 a pris de nouvelles fonctions dans le Nord, à Trith-Saint-Léger.

 

Un tournant pour « structurer le club »

Troisième de NF1 pour débuter 2026, Trith-Saint-Léger a fait le choix radical de se séparer de son historique entraîneur Vincent Verryser. Celui-ci était au club depuis de nombreuses saisons, entre la formation des jeunes et l’équipe fanion. Le manager général du club Eric Bennesty s’est expliqué chez nos confrères de La Voix du Nord, pointant un changement de direction et des ambitions de croissance pour la suite. « Le comité a pensé que c’était mieux d’avoir un coach professionnel entièrement dédié au club. Un coach avec de l’expérience pour faire grandir le club. […] C’est ainsi que nous avons fait signer Matthieu Trouvay qui va permettre de structurer le club et nous faire profiter de son expérience professionnelle », expose le manager.

LIRE AUSSI

Le CO Trith a donc jeté son dévolu sur un jeune coach prometteur (31 ans) à succès, pour ouvrir une nouvelle page. Reconnu pour sa philosophie de jeu, Matthieu Trouvay avait rejoint Champagne Basket à l’été 2024, lui qui officiait alors depuis septembre 2023 à Franconville (NF1) qu’il avait conduit jusqu’à la cinquième place de troisième division féminine. Le technicien n’avait pas tardé à faire prendre la greffe dans la Marne.

« Un coach ambitieux dans un club ambitieux »

Et pour cause : il avait fait remonter le club en LF2 dès sa première saison, au printemps 2025. Mais depuis, la situation s’était légèrement ternie, marquée par des désaccords avec sa direction, jusqu’à sa démission avant Noël. Ils laissent les Pétillantes à la 7e place de LF2, et un bilan à l’équilibre (6 victoires en 12 matchs).

Avec « Un coach ambitieux dans un club ambitieux », le CO Trith ne masque pas sa « hâte de se mettre au travail ensemble et de vivre une belle saison à ses côtés ». D’autant que les Nordistes ne sont pas décrochées : elles pointent à la 3e place avec une victoire en moins sur le leader, mais aussi un match en moins.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NF1
NF1
LF2
LF2
CO Trith
CO Trith
