Le prometteur technicien Matthieu Trouvay sur le départ de Champagne Basket

Champagne Basket Féminin vit une période de remous, à quelques jours de Noël. Alors que la jeune talent Manon Simplot (1,64 m, 18 ans) a déjà quitté le club pour un autre challenge en LF2, son technicien Matthieu Trouvay devrait, selon nos informations, démissionner de ses fonctions.

Jeune coach prometteur, Matthieu Trouvay a rejoint la Champagne à l’été 2024, lui qui officiait alors depuis septembre 2023 à Franconville (NF1) qu’il avait conduit jusqu’à la cinquième place de troisième division féminine. Il avait aussi été assistant des femmes du Havre en NF1.

Champion dès sa première année en Champagne

Reconnu pour la philosophie de jeu qu’il propose à seulement 31 ans, Matthieu Trouvay n’avait pas tardé à faire prendre la greffe dans la Marne. Il avait fait remonter le club en LF2 dès sa première saison, au printemps dernier. Mais depuis, la situation s’est légèrement ternie.

Pointant à la 7e place de LF2 cette saison (6 victoires pour 6 défaites), le club champenois alterne entre le moins bon et le très bon, lui qui a notamment fait tomber le leader de La Tronche-Meylan. Mais la gestion du club est, elle, un point noir pour le technicien. En conséquence, il devrait donc démissionner à l’issue de la rencontre face à Saint-Amand ce samedi 20 décembre.