Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LF2

Le prometteur technicien Matthieu Trouvay sur le départ de Champagne Basket

LF2 – Artisan de la remontée de Châlons-Reims la saison passée, le jeune entraîneur Matthieu Trouvay devrait officier pour la dernière fois sur le banc des Pétillantes ce samedi 20 décembre. Selon nos informations, il devrait dans la foulée quitter l’organisation, dans laquelle il ne se retrouve plus.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le prometteur technicien Matthieu Trouvay sur le départ de Champagne Basket

Matthieu Trouvay devrait quitter Champagne Basket, après avoir fait remonter le club en LF2.

Crédit photo : Champagne Basket Féminin

Champagne Basket Féminin vit une période de remous, à quelques jours de Noël. Alors que la jeune talent Manon Simplot (1,64 m, 18 ans) a déjà quitté le club pour un autre challenge en LF2, son technicien Matthieu Trouvay devrait, selon nos informations, démissionner de ses fonctions.

LIRE AUSSI

Jeune coach prometteur, Matthieu Trouvay a rejoint la Champagne à l’été 2024, lui qui officiait alors depuis septembre 2023 à Franconville (NF1) qu’il avait conduit jusqu’à la cinquième place de troisième division féminine. Il avait aussi été assistant des femmes du Havre en NF1.

Champion dès sa première année en Champagne

Reconnu pour la philosophie de jeu qu’il propose à seulement 31 ans, Matthieu Trouvay n’avait pas tardé à faire prendre la greffe dans la Marne. Il avait fait remonter le club en LF2 dès sa première saison, au printemps dernier. Mais depuis, la situation s’est légèrement ternie.

Pointant à la 7e place de LF2 cette saison (6 victoires pour 6 défaites), le club champenois alterne entre le moins bon et le très bon, lui qui a notamment fait tomber le leader de La Tronche-Meylan. Mais la gestion du club est, elle, un point noir pour le technicien. En conséquence, il devrait donc démissionner à l’issue de la rencontre face à Saint-Amand ce samedi 20 décembre.

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
LF2
LF2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
sagesse
Désolé mais la façon dont jouait son équipe ne fait pas rêver !!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Le mystère Jacob Grandison levé par la LNB : une affaire de « faux dopage » à l’origine de son absence indéfinie
LF2
00h00Le prometteur technicien Matthieu Trouvay sur le départ de Champagne Basket
EuroLeague
00h00« Pour les jeunes qui veulent apprendre le vrai basket, regardez, inspirez-vous de Nando De Colo ! » : l’hommage-plaidoyer d’Edwin Jackson
Basketball Champions League
00h00Avant de jouer son avenir européen contre Le Mans, Mersin change de coach
NM1
00h00Les Metropolitans et Le Havre champions d’automne en NM1, Sidy N’Dir continue de flamber
Betclic Élite
00h00Deux anciens du Limoges CSP parmi les nominés pour le Hall of Fame !
Betclic ELITE
00h00La SIG fait appel : Gabe Brown pourra finalement affronter Saint-Quentin et Limoges
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
Sylvain Francisco a encore porté le Zalgiris Kaunas, et le public l'en remercie
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco et le Zalgiris enfoncent le Partizan dans la crise : « J’ai senti une mentalité différente dans l’équipe »
NM1
00h00Changement de formule en NM1 : le passage de 28 à 24 équipes est acté !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
1 / 0