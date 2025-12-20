Médaillée de bronze à l’Euro U18 2025, Manon Simplot se relance au Havre

Artisane de la première médaille obtenue par les équipes de France jeunes l’été dernier, celle en bronze obtenue par les U18 à l’Euro, Manon Simplot (1,64 m, 18 ans) poursuit sa saison en LF2. Après l’avoir débutée avec Champagne Basket Féminin, la jeune meneuse s’est engagée au STB Le Havre Féminin, pour obtenir plus de temps de jeu.

Considérée comme une prospect en développement dans sa génération, Manon Simplot a quitté le Pôle France en mai dernier après une dernière saison discrète (2,3 points, 2,6 rebonds et 3 passes en 19 minutes de moyenne). Son potentiel n’a néanmoins pas échappé à Champagne Basket, qui l’a engagée à sa sortie de l’INSEP.

PROFIL JOUEUR Manon SIMPLOT Poste(s): Meneur Taille: 164 cm Âge: 18 ans (28/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroBasket U18 Féminin PTS 1,6 #166 REB 2,1 #126 PD 3,1 #16

La jeune meneuse a vécu un été rempli, étant d’abord invitée au camp pour talents internationaux « Basketball Without Borders » de la NBA et WNBA. Elle avait ensuite participé à la campagne européenne U18 des Bleuettes, avec un peu moins de 2 points, 3,1 rebonds et 3,3 passes par match dans le sillage de la phénomène Alicia Tournebize.

Son retour en club a ensuite été à l’image de sa saison passée : discret. En effet, Manon Simplot ne disputait pas plus de cinq minutes par match à Châlons-Reims ; trop peu pour faire des stats régulières. Après qu’elle a demandé à être libérée par les Pétillantes, le STB Le Havre s’est penché sur son sujet, et lui a déjà donné un rôle important pour son premier match de LF2 en Normandie.

Ainsi, Manon Simplot a scoré 9 points et ajouté 1 rebond et 1 interception pour ces débuts havrais en 31 minutes, soit plus de points que lors de ses huit matchs de LF2 en Champagne (2). Elle doit désormais confirmer que sa saison est enfin lancée au STB, où l’on compte visiblement s’appuyer sur « sa jeunesse, son dynamisme et sa dextérité« .