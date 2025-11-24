Recherche
NCAA

Alicia Tournebize en visite à South Carolina : la jeune intérieure française plus proche que jamais de la NCAA ?

NCAA - Alicia Tournebize, l’une des plus grands prospects du basket français, a visité le campus de South Carolina pendant la trêve internationale. La jeune intérieure du Tango Bourges Basket pourrait rejoindre la NCAA dès 2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alicia Tournebize pourrait quitter Bourges pour la NCAA, et peut-être South Carolina

Crédit photo : FIBA

Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) voit son nom circuler de plus en plus fortement du côté de la NCAA. D’après Greenville News, la joueuse française a été aperçue sur le bord du terrain lors du match de football américain de South Carolina le 22 novembre, signe d’un intérêt marqué du programme de Dawn Staley. À l’heure où la migration vers les universités américaines s’intensifie chez les talents tricolores, la possibilité de voir Tournebize faire le grand saut apparaît plus concrète que jamais.

L’intérêt affirmé de South Carolina

La scène n’est pas passée inaperçue. Le Greenville News rapporte qu’Alicia Tournebize se trouvait aux côtés de la légendaire Dawn Staley (ex-coach de Team USA), de l’assistante Jolette Law et du directeur du développement Freddy Ready, sur la pelouse avant le coup d’envoi du match de South Carolina. Cette visite officielle s’inscrit dans une stratégie assumée de Staley, qui a déjà convié plusieurs recrues prestigieuses à des rencontres de football cette saison.

La coach américaine n’a d’ailleurs pas hésité à teaser l’intérêt pour la jeune Française dès octobre, publiant sur X une photo floue d’une joueuse portant les signature shoes d’A’ja Wilson, accompagnée du message “Currently checking out a recruit somewhere near Paris but not in Paris…”. Quelques jours plus tard, Tournebize était identifiée sur Instagram avec ces mêmes chaussures.

Alicia Tournebize joue à Bourges depuis son entrée au centre de formation
Alicia Tournebize joue à Bourges depuis son entrée au centre de formation (photo : FIBA)

Une jeune intérieure athlétique suivie de près

Première Française à dunker en match officiel, Alicia Tournebize est une des joueuses les plus intrigantes de sa génération. Grande (1,94 m), mobile et dotée d’un vrai potentiel physique, elle évolue cette saison au Tango Bourges Basket, où elle reste en bout de rotation mais accumule de l’expérience en La Boulangère Wonderligue comme en EuroLeague Féminine.

En EuroLeague, elle tourne à 2,2 points et 1,8 rebonds après 6 apparitions. En championnat, elle compile 1,6 point et 1,4 rebond en 5 matchs. Également internationale, elle est identifiée depuis plusieurs années comme l’un des projets les plus prometteurs du basket français.

Pour son avenir, la piste NCAA présente aussi un argument puissant : le NIL, qui permettrait à la jeune intérieure de bénéficier d’un revenu potentiellement très supérieur à ce qu’elle peut percevoir en restant au bout du banc dans un club professionnel européen.

PROFIL JOUEUR
Alicia TOURNEBIZE
Poste(s): Pivot
Taille: 194 cm
Âge: 18 ans (21/07/2007)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine
PTS
2,2
#188
REB
1,8
#168
PD
0,5
#184

South Carolina, un tremplin vers le très haut niveau ?

Le programme de Dawn Staley est l’un des plus prestigieux du pays : champion NCAA en 2017, 2022 et 2024, et régulièrement pourvoyeur de futures stars WNBA. Le Greenville News évoque même la possibilité de voir Alicia Tournebize devenir une candidate à la Draft WNBA 2027.

La concurrence est forte, mais South Carolina avance clairement ses pions. La visite de la Française s’ajoute à une longue liste de prospects courtisés ces derniers mois, parmi lesquels Kaeli Wynn et Jerzy Robinson, toutes deux présentes à des matchs de football avant leur processus de décision.

Avec son profil rare, son potentiel physique et sa marge de progression, Tournebize correspond bien aux besoins d’un programme habitué à développer de grandes intérieures.

Un choix structurant pour la carrière d’Alicia Tournebize

Faire le choix de la NCAA représenterait un tournant majeur dans la trajectoire de l’intérieure française. Passer d’un rôle limité à Bourges à l’exposition d’un programme phare comme South Carolina pourrait accélérer son développement, tout en lui offrant une visibilité immédiate auprès des scouts WNBA.

La jeune joueuse n’a encore communiqué officiellement sur aucune université. Mais après cette visite, la piste South Carolina paraît plus que jamais sérieuse.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Bourges
Bourges
NCAA
NCAA
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pepete49
Je ne connais pas son temps de jeu exact mais, comme d'habitude, si on ne fait pas beaucoup jouer nos jeunes prospects, ils partiront ailleurs s'éclater.
Répondre
(1) J'aime
joraberanto
Pas beaucoup de temps de jeu avec Bourges.
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
pour jouer beaucoup, il faut être un minimum au niveau. Peut-être qu'elle est encore un peu juste.
Répondre
(0) J'aime
jeanluc
C'est un peu le problème de Bourges : un centre de formation très performant, mais des ambitions trop élevées pour donner du temps de jeu aux jeunes. Et comme la NCAA ajoute maintenant le volet financier dans son offre ...
Répondre
(1) J'aime
