Alicia Tournebize en visite à South Carolina : la jeune intérieure française plus proche que jamais de la NCAA ?

Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) voit son nom circuler de plus en plus fortement du côté de la NCAA. D’après Greenville News, la joueuse française a été aperçue sur le bord du terrain lors du match de football américain de South Carolina le 22 novembre, signe d’un intérêt marqué du programme de Dawn Staley. À l’heure où la migration vers les universités américaines s’intensifie chez les talents tricolores, la possibilité de voir Tournebize faire le grand saut apparaît plus concrète que jamais.

Can confirm South Carolina women's basketball is hosting Alicia Tournebize, a 6-foot-4 prospect from France is on a visit Spotted her in Williams-Brice Stadium before kickoff between South Carolina and Coastal https://t.co/bWpIrORtjN — Lulu Kesin (@LuluKesin) November 22, 2025

L’intérêt affirmé de South Carolina

La scène n’est pas passée inaperçue. Le Greenville News rapporte qu’Alicia Tournebize se trouvait aux côtés de la légendaire Dawn Staley (ex-coach de Team USA), de l’assistante Jolette Law et du directeur du développement Freddy Ready, sur la pelouse avant le coup d’envoi du match de South Carolina. Cette visite officielle s’inscrit dans une stratégie assumée de Staley, qui a déjà convié plusieurs recrues prestigieuses à des rencontres de football cette saison.

La coach américaine n’a d’ailleurs pas hésité à teaser l’intérêt pour la jeune Française dès octobre, publiant sur X une photo floue d’une joueuse portant les signature shoes d’A’ja Wilson, accompagnée du message “Currently checking out a recruit somewhere near Paris but not in Paris…”. Quelques jours plus tard, Tournebize était identifiée sur Instagram avec ces mêmes chaussures.

Une jeune intérieure athlétique suivie de près

Première Française à dunker en match officiel, Alicia Tournebize est une des joueuses les plus intrigantes de sa génération. Grande (1,94 m), mobile et dotée d’un vrai potentiel physique, elle évolue cette saison au Tango Bourges Basket, où elle reste en bout de rotation mais accumule de l’expérience en La Boulangère Wonderligue comme en EuroLeague Féminine.

En EuroLeague, elle tourne à 2,2 points et 1,8 rebonds après 6 apparitions. En championnat, elle compile 1,6 point et 1,4 rebond en 5 matchs. Également internationale, elle est identifiée depuis plusieurs années comme l’un des projets les plus prometteurs du basket français.

Pour son avenir, la piste NCAA présente aussi un argument puissant : le NIL, qui permettrait à la jeune intérieure de bénéficier d’un revenu potentiellement très supérieur à ce qu’elle peut percevoir en restant au bout du banc dans un club professionnel européen.

PROFIL JOUEUR Alicia TOURNEBIZE Poste(s): Pivot Taille: 194 cm Âge: 18 ans (21/07/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 2,2 #188 REB 1,8 #168 PD 0,5 #184

South Carolina, un tremplin vers le très haut niveau ?

Le programme de Dawn Staley est l’un des plus prestigieux du pays : champion NCAA en 2017, 2022 et 2024, et régulièrement pourvoyeur de futures stars WNBA. Le Greenville News évoque même la possibilité de voir Alicia Tournebize devenir une candidate à la Draft WNBA 2027.

La concurrence est forte, mais South Carolina avance clairement ses pions. La visite de la Française s’ajoute à une longue liste de prospects courtisés ces derniers mois, parmi lesquels Kaeli Wynn et Jerzy Robinson, toutes deux présentes à des matchs de football avant leur processus de décision.

Avec son profil rare, son potentiel physique et sa marge de progression, Tournebize correspond bien aux besoins d’un programme habitué à développer de grandes intérieures.

Un choix structurant pour la carrière d’Alicia Tournebize

Faire le choix de la NCAA représenterait un tournant majeur dans la trajectoire de l’intérieure française. Passer d’un rôle limité à Bourges à l’exposition d’un programme phare comme South Carolina pourrait accélérer son développement, tout en lui offrant une visibilité immédiate auprès des scouts WNBA.

La jeune joueuse n’a encore communiqué officiellement sur aucune université. Mais après cette visite, la piste South Carolina paraît plus que jamais sérieuse.