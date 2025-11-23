[Vidéo] Les 23 points de Lou Lopez-Sénéchal, son record de la saison en Espagne

Il faudra apprendre au commentateur de la Liga Endesa Femenina que Lou Lopez-Sénéchal n’est pas Américaine. Plutôt Franco-Mexicaine…Tout au long de l’après-midi, les louanges de « la Americana de Jairis » ont été chantées à la télévision espagnole. Certes à juste titre, tant elle a brillé à Lugo, mais avec quelques erreurs sur le fond.

Toujours est-il que l’Iséroise, débarquée à Grenoble à l’âge de 5 ans en provenance de son Mexique natal, a bien vécu le match de référence de sa saison pour l’instant.

Au sortir d’une trêve internationale, qu’elle a passé avec l’équipe de France 3×3 à Charnay, elle a ainsi compilé 23 points à 9/17 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 0 balle perdue en 28 minutes ! De loin sa meilleure performance offensive de l’exercice, elle qui n’avait pas encore dépassé la barre des 17 unités cette saison.