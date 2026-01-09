Recherche
ELITE 2

Luka Nikolic de retour : l’espoir renaît à Challans avant le déplacement à Caen

ELITE 2 - Dernier d’Élite 2 après 17 journées, le Vendée Challans Basket enregistre le retour très attendu de Luka Nikolic. Blessé depuis trois mois, le pivot serbe fait son comeback vendredi à Caen, dans un duel déjà crucial pour la suite de la saison.
Luka Nikolic de retour : l’espoir renaît à Challans avant le déplacement à Caen

Luka Nikolic fait son retour à la compétition

Crédit photo : Vendée Challans Basket

Luka Nikolic (2,09 m, 31 ans) est enfin de retour ! Après trois mois d’absence, le pivot du Vendée Challans Basket va retrouver la compétition ce vendredi sur le parquet de Caen. Une bonne nouvelle majeure pour Challans, lanterne rouge d’Élite 2, englué dans une série noire de onze défaites consécutives. Le retour du Serbe pourrait rebattre les cartes pour le groupe de Sébastien Lambert, à l’aube d’un match déjà capital.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Luka Nikolic.jpg
Luka NIKOLIC
Poste(s): Pivot
Taille: 209 cm
Âge: 31 ans (18/08/1994)

Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
16
#53
REB
11
#7
PD
2
#205

Un retour attendu depuis trois mois

Blessé au genou depuis début octobre, Luka Nikolic n’avait plus foulé les parquets depuis les trois premières journées de championnat. Son absence a pesé lourd dans la saison du Vendée Challans Basket, en difficulté des deux côtés du terrain. À 31 ans, le pivot serbe apporte une présence intérieure et une palette offensive qui ont cruellement manqué au collectif vendéen lui qui apportait avant sa blessure 6,7 points, 3 rebonds et 0,3 passe pour 7,7 d’évaluation en 18 minutes sur 3 matchs et était un cadre de l’équipe en NM1 la saison dernière pour décrocher la montée.

Le Serbe a repris progressivement le travail collectif depuis plusieurs semaines. Suffisant pour envisager un retour officiel à la compétition, même si le staff reste prudent sur son temps de jeu.

LIRE AUSSI

Des options offensives retrouvées

L’entraîneur challandais Sébastien Lambert n’a pas caché son soulagement au moment d’évoquer cette réintégration, dans les colonnes de Ouest-France :


« On attendait son retour depuis un petit bout de temps. Physiquement, il faut encore qu’il retrouve le rythme de la compétition, mais ça fait un mois qu’on travaille avec lui. Sa réintégration nous offre des possibilités en attaque complètement différentes de ce qu’on avait auparavant. Sur le plan offensif, on a plus d’armes. On va revenir sur un basket qui nous ressemble un peu plus, dans ce qu’on avait imaginé au départ. »

Sans son leader, Challans a souvent peiné à installer son jeu intérieur et à équilibrer ses attaques. Son retour pourrait permettre de rééquilibrer les responsabilités offensives et d’ouvrir davantage le jeu pour les extérieurs.

Un déplacement déjà décisif à Caen

Le timing n’est pas anodin. Challans se déplace ce vendredi chez le Caen Basket, 18e du championnat, également en grande difficulté. Le club normand vient tout juste de changer d’entraîneur avec l’arrivée de Jean-Baptiste Lecrosnier, ajoutant une part d’incertitude supplémentaire à la rencontre.

Face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, l’opportunité est réelle pour le VCB de lancer enfin son année 2026 sur une note positive. Sébastien Lambert reste toutefois mesuré : « C’est un concurrent dans notre zone, qui va forcément proposer des choses nouvelles. C’est toujours un peu délicat dans ces situations-là pour analyser l’adversaire, même si on a l’habitude de se concentrer sur nous-mêmes. »

Avec une seule victoire en 17 journées, Challans sait que chaque match devient une forme de finale. Le retour de Luka Nikolic ne suffira pas à tout régler, mais il redonne un souffle et, surtout, un espoir tangible à un groupe en quête de repères.

ELITE 2 – Journée 18
09/01/2026
ROU Rouen
HTV Hyères-Toulon
ROA Roanne
SCA SCABB
AIX Aix-Maurienne
CHA Champagne Basket
DEN Denain
PAU Pau-Lacq-Orthez
ASA Alliance Sport Alsace
ANT Antibes
CAE Caen
CHA Challans
EVR Evreux
POI Poitiers
10/01/2026
ORL Orléans
BLO Blois
11/01/2026
QUI Quimper
NAN Nantes
13/01/2026
ROC La Rochelle
VIC Vichy
