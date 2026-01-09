Luka Nikolic de retour : l’espoir renaît à Challans avant le déplacement à Caen

Luka Nikolic (2,09 m, 31 ans) est enfin de retour ! Après trois mois d’absence, le pivot du Vendée Challans Basket va retrouver la compétition ce vendredi sur le parquet de Caen. Une bonne nouvelle majeure pour Challans, lanterne rouge d’Élite 2, englué dans une série noire de onze défaites consécutives. Le retour du Serbe pourrait rebattre les cartes pour le groupe de Sébastien Lambert, à l’aube d’un match déjà capital.

PROFIL JOUEUR Luka NIKOLIC Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 31 ans (18/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 16 #53 REB 11 #7 PD 2 #205

Un retour attendu depuis trois mois

Blessé au genou depuis début octobre, Luka Nikolic n’avait plus foulé les parquets depuis les trois premières journées de championnat. Son absence a pesé lourd dans la saison du Vendée Challans Basket, en difficulté des deux côtés du terrain. À 31 ans, le pivot serbe apporte une présence intérieure et une palette offensive qui ont cruellement manqué au collectif vendéen lui qui apportait avant sa blessure 6,7 points, 3 rebonds et 0,3 passe pour 7,7 d’évaluation en 18 minutes sur 3 matchs et était un cadre de l’équipe en NM1 la saison dernière pour décrocher la montée.

Le Serbe a repris progressivement le travail collectif depuis plusieurs semaines. Suffisant pour envisager un retour officiel à la compétition, même si le staff reste prudent sur son temps de jeu.

Des options offensives retrouvées

L’entraîneur challandais Sébastien Lambert n’a pas caché son soulagement au moment d’évoquer cette réintégration, dans les colonnes de Ouest-France :



« On attendait son retour depuis un petit bout de temps. Physiquement, il faut encore qu’il retrouve le rythme de la compétition, mais ça fait un mois qu’on travaille avec lui. Sa réintégration nous offre des possibilités en attaque complètement différentes de ce qu’on avait auparavant. Sur le plan offensif, on a plus d’armes. On va revenir sur un basket qui nous ressemble un peu plus, dans ce qu’on avait imaginé au départ. »

Sans son leader, Challans a souvent peiné à installer son jeu intérieur et à équilibrer ses attaques. Son retour pourrait permettre de rééquilibrer les responsabilités offensives et d’ouvrir davantage le jeu pour les extérieurs.

Un déplacement déjà décisif à Caen

Le timing n’est pas anodin. Challans se déplace ce vendredi chez le Caen Basket, 18e du championnat, également en grande difficulté. Le club normand vient tout juste de changer d’entraîneur avec l’arrivée de Jean-Baptiste Lecrosnier, ajoutant une part d’incertitude supplémentaire à la rencontre.

Face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, l’opportunité est réelle pour le VCB de lancer enfin son année 2026 sur une note positive. Sébastien Lambert reste toutefois mesuré : « C’est un concurrent dans notre zone, qui va forcément proposer des choses nouvelles. C’est toujours un peu délicat dans ces situations-là pour analyser l’adversaire, même si on a l’habitude de se concentrer sur nous-mêmes. »

Avec une seule victoire en 17 journées, Challans sait que chaque match devient une forme de finale. Le retour de Luka Nikolic ne suffira pas à tout régler, mais il redonne un souffle et, surtout, un espoir tangible à un groupe en quête de repères.