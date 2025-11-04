Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
3x3

16 joueuses retenues pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3 à Charnay-lès-Mâcon

3x3 - L’Équipe de France féminine 3x3 se réunira à Charnay-lès-Mâcon du 10 au 16 novembre. François Brisson a convoqué 16 joueuses pour ce stage stratégique, première étape du nouveau cycle menant vers les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.
|
00h00
Résumé
Écouter
16 joueuses retenues pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3 à Charnay-lès-Mâcon

Myriam Djekoundade est de retour en équipe de France 3×3

Crédit photo : FIBA

Pour la première fois, l’Équipe de France féminine 3×3 posera ses valises à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), du 10 au 16 novembre. Sous la direction de François Brisson, les 16 joueuses sélectionnées participeront à un stage de préparation et à un tournoi international, dans le flambant neuf Complexe Sportif Maurice-Chevalier. Ce rassemblement marque le début d’un cycle décisif pour les Bleues, déjà tournées vers l’objectif des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Un stage clé pour préparer Los Angeles 2028

Actuellement troisième nation mondiale au classement FIBA, la France s’appuie sur une filière féminine performante à tous les niveaux. En 2024, les jeunes tricolores ont brillé avec une médaille d’argent à la Coupe du Monde U23 et de solides performances sur la Nations League. Les joueuses engagées sur le circuit international Women’s Series ont également contribué à maintenir la France dans le haut du tableau, à l’image d’Hortense Limouzin (1,65 m, 27 ans), membre de l’équipe de Bucarest, quatrième mondiale cette saison.

Ce rassemblement de novembre aura une dimension stratégique forte : consolider le classement mondial avant la date clé du 1er décembre 2027. La meilleure nation européenne masculine et féminine à cette échéance décrochera directement son billet pour Los Angeles, les autres devant passer par des tournois qualificatifs en 2028.

Une sélection mêlant expérience et jeunesse

François Brisson, assisté de Gwenaël Pestel, a convoqué un groupe équilibré, combinant joueuses confirmées et jeunes talents en pleine ascension. Parmi les cadres, on retrouve Laëtitia Guapo (Bourges), Marie-Eve Paget (Villeneuve d’Ascq) ou encore Myriam Djekoundade (Basket Landes). À leurs côtés, de jeunes profils prometteurs comme Jess-Mine Zodia (ASVEL Féminin) ou Elena Zemoura (Chartres) viennent enrichir la rotation.

Ce stage permettra au staff de poser les bases d’un collectif performant et régulier sur la scène mondiale, avec une exigence : être prêtes et compétitives dès 2026 pour rester dans le haut du classement FIBA.

NomPrénomNée leTailleClub Saison 2025-26
BROCHANTNoémie25/10/19991,80Flammes Carolo (LBWL)
BUSSIERELouise07/08/20021,80Basket Landes (LBWL)
DJEKOUNDADEMyriam02/01/19981,85Basket Landes (LBWL)
DRAMEBinta16/05/20021,72Charnay (LBWL)
EWODOYohana20/02/20011,82Basket Landes (LBWL)
GOMISVaciana20/12/20021,73Flammes Carolo (LBWL)
GUAPOLaëtitia25/10/19951,82Bourges (LBWL)
LIMOUZINHortense01/07/19981,65
LOPEZ SENECHALLou12/05/19981,85Hozono Global Jairis (Espagne)
MACQUETSixtine05/12/20001,96Basket Landes (LBWL)
MANEMarie12/12/19951,83Gran Canaria (Espagne)
MILAPIEMarie Michelle06/02/19961,92Villeneuve d’Ascq (LBWL)
PAGETMarie-Eve28/11/19941,71Villeneuve d’Ascq (LBWL)
PRENEAULouise27/11/20031,78Roche Vendée (LBWL)
ZEMOURAElena21/02/20041,84Chartres (LBWL)
ZODIAJess-Mine22/12/20041,90LDLC ASVEL Féminin (LBWL)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
3x3
3x3
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d’affronter Paris
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue déjà sur le départ d’Australie
Amael L'Etang est très attendu cette saison à Dayton
NCAA
00h00Amaël L’Etang et Yohann Sissoko brillent dès la reprise de la NCAA
Théo Magrit a fini en double-double contre Monaco, pour sa première avec Limoges
Betclic ELITE
00h00Première réussie pour Théo Magrit sous le maillot du Limoges CSP
Myriam Djekoundade est de retour en équipe de France 3x3
3x3
00h0016 joueuses retenues pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3 à Charnay-lès-Mâcon
Jaylen Hoard toujours invaincu en championnat israélien avec le Maccabi Tel Aviv
À l’étranger
00h00Le Maccabi Tel-Aviv et Jaylen Hoard ont eu peur, mais restent invaincus en Winner League
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
Vous pouvez chaque matin avoir le résumé des performances des Français en NBA réalisées durant la nuit, heure française
À l’étranger
00h00Un onglet dédié sur BeBasket pour suivre les Frenchies partout dans le monde
Le Palais des sports Cholet Agglomération, futur antre de Cholet Basket.
Betclic ELITE
00h00Le futur Palais des sports de Cholet : 6 051 places pour un chaudron flambant neuf
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
1 / 0