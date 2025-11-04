Pour la première fois, l’Équipe de France féminine 3×3 posera ses valises à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), du 10 au 16 novembre. Sous la direction de François Brisson, les 16 joueuses sélectionnées participeront à un stage de préparation et à un tournoi international, dans le flambant neuf Complexe Sportif Maurice-Chevalier. Ce rassemblement marque le début d’un cycle décisif pour les Bleues, déjà tournées vers l’objectif des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La liste des Bleues pour novembre 🇨🇵 16 joueuses ont été convoquées pour participer à un stage de préparation puis à un tournoi international du 10 au 16 novembre à Charnay-lès-Mâcon ⚔️ 📲 + d'infos sur https://t.co/beGJHUyGFT pic.twitter.com/aXxu9f7fY7 — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) November 4, 2025

Un stage clé pour préparer Los Angeles 2028

Actuellement troisième nation mondiale au classement FIBA, la France s’appuie sur une filière féminine performante à tous les niveaux. En 2024, les jeunes tricolores ont brillé avec une médaille d’argent à la Coupe du Monde U23 et de solides performances sur la Nations League. Les joueuses engagées sur le circuit international Women’s Series ont également contribué à maintenir la France dans le haut du tableau, à l’image d’Hortense Limouzin (1,65 m, 27 ans), membre de l’équipe de Bucarest, quatrième mondiale cette saison.

Ce rassemblement de novembre aura une dimension stratégique forte : consolider le classement mondial avant la date clé du 1er décembre 2027. La meilleure nation européenne masculine et féminine à cette échéance décrochera directement son billet pour Los Angeles, les autres devant passer par des tournois qualificatifs en 2028.

Une sélection mêlant expérience et jeunesse

François Brisson, assisté de Gwenaël Pestel, a convoqué un groupe équilibré, combinant joueuses confirmées et jeunes talents en pleine ascension. Parmi les cadres, on retrouve Laëtitia Guapo (Bourges), Marie-Eve Paget (Villeneuve d’Ascq) ou encore Myriam Djekoundade (Basket Landes). À leurs côtés, de jeunes profils prometteurs comme Jess-Mine Zodia (ASVEL Féminin) ou Elena Zemoura (Chartres) viennent enrichir la rotation.

Ce stage permettra au staff de poser les bases d’un collectif performant et régulier sur la scène mondiale, avec une exigence : être prêtes et compétitives dès 2026 pour rester dans le haut du classement FIBA.