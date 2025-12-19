Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »

La Betclic ELITE reprend ses droits ce vendredi 19 décembre à l’occasion de la 12e journée de championnat, toujours entièrement diffusée sur DAZN. Celle-ci commence par un déplacement en Dordogne important pour Limoges. 11e avec 4 victoires pour 7 défaites, le CSP pourrait se faire rattraper au classement par son hôte Boulazac (13e, 3 victoires pour 8 défaites) en cas de défaite ce soir (20h50).

Les visiteurs disposent toutefois d’un atout de choix dans leur manche, ou plutôt d’un « éclaireur » comme le titre Le Populaire du Centre : Théo Magrit (1,89 m, 24 ans). Le jeune meneur, pigiste médical de Vincent Amsellem depuis fin octobre, a disputé le début de championnat chez le promu. Un passage sur lequel il est revenu pour nos confrères.

Si son aventure chez le promu a finalement été de courte durée, le Nordiste reconnaît « y avoir passé deux mois extrêmement plaisants, dans un club structuré et une équipe qualitative ». Ce bref passage lui a néanmoins servi à découvrir la première division, après une bonne saison dernière en ELITE 2 au SCABB.

« Il faudra être capable de les ralentir »

Théo Magrit a ensuite passé en revue les menaces périgourdines, dont la pluralité fait leur danger a-t-il souligné. Du leader Angelo Warner « tout simplement monstrueux » en passant par Tony Snell « toujours là au bon moment pour le tir à 3-points ou le stop défensif », sa connaissance de l’effectif adverse pourrait profiter aux Limougeauds.

Mais au-delà des qualités des joueurs d’en face, Magrit a fixé une clé pour que le match tourne en faveur de Limoges : « Il faudra être capable de les ralentir ». La tâche s’annonce relevée pour les visiteurs, face à un promu vendant chèrement sa peau semaine après semaine. Mais Théo Magrit et ses coéquipiers veulent se montrer à la hauteur de l’événement : « un match crucial ». Ni plus, ni moins.