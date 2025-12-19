Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »

Betclic ELITE – Arrivé dans le Limousin fin octobre, Théo Magrit retrouve ce vendredi soir (20h50, en direct sur DAZN) Boulazac, avec qui il a démarré la saison et découvert la première division. L’occasion pour lui de se rappeler son début d’exercice, et de repérer des potentielles failles chez son adversaire…
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »

Théo Magrit a rejoint Limoges après un début de saison chez le promu Boulazac.

Crédit photo : Quentin Berbey - Limoges CSP

La Betclic ELITE reprend ses droits ce vendredi 19 décembre à l’occasion de la 12e journée de championnat, toujours entièrement diffusée sur DAZN. Celle-ci commence par un déplacement en Dordogne important pour Limoges. 11e avec 4 victoires pour 7 défaites, le CSP pourrait se faire rattraper au classement par son hôte Boulazac (13e, 3 victoires pour 8 défaites) en cas de défaite ce soir (20h50).

Les visiteurs disposent toutefois d’un atout de choix dans leur manche, ou plutôt d’un « éclaireur » comme le titre Le Populaire du Centre : Théo Magrit (1,89 m, 24 ans). Le jeune meneur, pigiste médical de Vincent Amsellem depuis fin octobre, a disputé le début de championnat chez le promu. Un passage sur lequel il est revenu pour nos confrères.

LIRE AUSSI

Si son aventure chez le promu a finalement été de courte durée, le Nordiste reconnaît « y avoir passé deux mois extrêmement plaisants, dans un club structuré et une équipe qualitative ». Ce bref passage lui a néanmoins servi à découvrir la première division, après une bonne saison dernière en ELITE 2 au SCABB.

« Il faudra être capable de les ralentir »

Théo Magrit a ensuite passé en revue les menaces périgourdines, dont la pluralité fait leur danger a-t-il souligné. Du leader Angelo Warner « tout simplement monstrueux » en passant par Tony Snell « toujours là au bon moment pour le tir à 3-points ou le stop défensif », sa connaissance de l’effectif adverse pourrait profiter aux Limougeauds.

LIRE AUSSI

Mais au-delà des qualités des joueurs d’en face, Magrit a fixé une clé pour que le match tourne en faveur de Limoges : « Il faudra être capable de les ralentir ». La tâche s’annonce relevée pour les visiteurs, face à un promu vendant chèrement sa peau semaine après semaine. Mais Théo Magrit et ses coéquipiers veulent se montrer à la hauteur de l’événement : « un match crucial ». Ni plus, ni moins.

Betclic ELITE – Journée 12
19/12/2025
BOU Boulazac
CSP Limoges
20/12/2025
JDA Dijon
NAN Nancy
MSB Le Mans
BCM Gravelines
JLB Bourg-en-Bresse
CHA Chalon
21/12/2025
ASM Monaco
JSF Nanterre
SIG Strasbourg
SQB Saint-Quentin
LEP Le Portel
ASV ASVEL
PAR Paris Basketball
CHO Cholet
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Limoges
Limoges
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bbd24
On espere qu il sera sympa avec nous ce soir..
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »
Betclic ELITE
00h00Bryce Wills enfin qualifié au Portel, après l’imbroglio G-League
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
EuroLeague
00h00Frustré de sa situation au Partizan Belgrade, Jabari Parker ouvre déjà la porte à un départ : « Vous savez que je suis l’un des meilleurs joueurs d’Europe »
Narcisse Ngoy est le meilleur rebondeur d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Quel rebondeur recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour dominer l’ELITE 2 ?
ELITE 2
00h00Le choix osé d’Aix-Maurienne : couper un Américain pour une doublette de jeunes meneurs français
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage au sort des 1/4 de finale de Coupe de France, avec un choc entre l’ASVEL et Monaco au programme !
LBWL
00h00Marie-Sophie Obama révèle le « burnout [qui l]’a arrêtée il y a un an » et annonce la nouvelle directrice générale de l’ASVEL Féminin
Betclic Élite
00h00La SIG Strasbourg frappée par plusieurs suspensions, deux matchs ferme pour Alpha Diallo, infraction non caractérisée pour Frédéric Fauthoux
EuroLeague
00h00Quatre à la suite pour Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv, tombeurs de Valence
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
1 / 0