Théo Magrit, qualifié avec le Limoges CSP jusqu’en février 2026, veut « absolument apporter de la dureté »

Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) va désormais porter les couleurs du Limoges CSP. Le meneur français a bien été qualifié par la Ligue Nationale de Basket (LNB) jusqu’au 28 février 2026, en tant que remplaçant de Vincent Amsellem. Passé par le centre de formation du Portel, puis par Saint-Chamond en Pro B, Magrit vient de débuter la saison à Boulazac avant de rejoindre Limoges pour relever un nouveau défi.

Une « très belle opportunité » pour le meneur nordiste

Dans Le Populaire du Centre, Théo Magrit a exprimé sa fierté de rejoindre le CSP : « C’est une très belle opportunité pour moi. Je suis vraiment ravi de rejoindre un club mythique comme Limoges, un club qui a mis des étoiles dans les yeux de plein de gens et qui a marqué l’histoire. Je suis très heureux d’être ici. »

Conscient de la période délicate traversée par l’équipe, il espère lui apporter énergie et fraîcheur : « L’équipe traverse une période compliquée en ce moment, donc j’espère apporter de l’énergie et un peu de fraîcheur. Des matchs difficiles nous attendent, mais on va essayer de donner le meilleur et, pourquoi pas, aller chercher une ou deux victoires. »

🏀✍️ Théo Magrit au Limoges CSP « pour aller au combat ». 🗯️ « Mon style de jeu, c'est de faire le bon choix. J'aime bien quand ça se termine par une passe. Mais si ça doit se finir par un tir pour moi, je n'hésiterai pas. »

Un profil d’énergie et de dureté

Joueur intense et altruiste, Théo Magrit s’est décrit comme un meneur créateur capable d’élever le niveau de ses coéquipiers : « Je veux absolument apporter de la dureté, de l’intensité et de la positivité à l’équipe. Défensivement, je vais mettre une forte pression sur le porteur de balle. Offensivement, je suis plutôt un meneur créateur qui aime organiser le jeu et jouer pour les autres. »

Le natif de Boulogne-sur-Mer a aussi déjà pu apprécier le collectif limougeaud : « J’ai eu l’occasion de voir très rapidement que j’avais de grands joueurs autour de moi à tous les postes. Je vais essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’ils puissent être performants. Et parfois, je prendrai aussi ma part du gâteau (sourire). »

Un baptême du feu contre Monaco

Ironie du calendrier, Magrit va disputer son premier match avec le CSP face à Monaco, soit le même adversaire que lors de son dernier match avec Boulazac. « C’est une des meilleures équipes d’Europe. Ce sera un match très difficile et un très bon test pour moi. Mais il ne faut avoir peur de rien. »

Le nouveau meneur du CSP a déjà goûté à l’ambiance de Beaublanc : « J’ai assisté au match du CSP face au Portel mardi soir. Malgré la défaite, j’ai senti l’atmosphère qu’il peut y avoir ici. Ce n’est jamais facile de gagner dans cette salle, même si tu t’appelles Monaco. J’ai vraiment hâte de débuter devant les supporters. »