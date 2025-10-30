Théo Magrit officiellement dans les rangs du Limoges CSP : « Fier de rejoindre un club historique »

Présent dans les travées de Beaublanc mardi lors de la défaite du CSP face au Portel (74-79), Théo Magrit découvrira les lattes de la mythique salle limougeaude dimanche en tant que meneur du Cercle Saint-Pierre.

Ce jeudi matin, le club de Limoges a confirmé, comme pressenti, la signature du meneur nordiste, réputé pour sa vision du jeu et ses qualités humaines.

Theo Magrit s'engage au Limoges CSP comme pigiste médical de Vincent Amsellem 👉 https://t.co/rZL0M7jjcx pic.twitter.com/lF16v74azK — Limoges CSP (@limogescsp) October 30, 2025

« Très heureux de signer au Limoges CSP »

« Je suis très heureux de signer au Limoges CSP », déclare le principal intéressé. « Je suis fier de rejoindre un club historique du basket français et impatient de porter ces couleurs emblématiques. Hâte de commencer cette nouvelle aventure et de tout donner pour les supporters du CSP. »

Ancien pigiste médical d’Hugo Robineau à Boulazac (6,2 points à 56%, 1,5 rebond et 2,4 passes décisives en 8 matchs), Théo Magrit assumera le même rôle à Limoges pour suppléer Vincent Amsellem, gravement blessé au genou. Mais cela lui vaudra une plus grande stabilité. Alors qu’il ne disposait que de huit semaines de contrat avec le BBD, il restera, au minimum, quatre mois au CSP, soit jusqu’à la trêve internationale de février pour le moment.