Betclic Élite

Théo Magrit va s’engager avec Limoges

Après avoir découvert la Betclic ÉLITE à l'occasion d'une pige réussie à Boulazac, Théo Magrit va rebondir avec le Limoges CSP, où un contrat un peu plus long l'attend. Sa signature est prévue dans la journée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Théo Magrit va s’engager avec Limoges

Théo Magrit s’engage ce jeudi avec le Limoges CSP

Crédit photo : Julie Dumélié

Pour Théo Magrit (1,89 m, 24 ans), la patience a payé. Pendant tout l’été, le meneur stelliste a poliment repoussé de nombreuses offres en ÉLITE 2, n’attendant qu’une chose : la Betclic ÉLITE, ou l’étranger.

Une porte s’était ouverte en Espagne, mais vite refermée. Et en Betclic ÉLITE ? Rien. Le néant, comparé à l’étage inférieur, où tous les gros clubs le voulaient. Logique, après sa formidable saison avec le SCABB, conclue avec le statut de deuxième meilleur passeur du championnat (7,9 points à 40% et 6,2 passes décisives).

Après quatre saisons à Saint-Chamond, Théo Magrit avait fait le tour de la Pro B (photo : Cécile Thomas)

Mais il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et la blessure d’Hugo Robineau lui a permis d’avoir ce qu’il voulait : un premier contrat en Betclic ÉLITE, certes que de huit semaines, mais avec une entrée en matière prestigieuse du côté de la SuperCoupe LNB.

« Il a réussi à amener beaucoup d’intensité dans la défense »

 « C’est l’occasion de montrer que j’ai le niveau », disait-il au Progrès fin septembre. « Ça récompense ma patience. C’est une première chance dans cette division. J’essaye juste d’être le plus naturel possible, de faire comme si j’étais là pour toute la saison. »

Et cela a marché ! Sans affoler les compteurs (6,2 points à 56%, 1,5 rebond et 2,4 passes décisives en 8 matchs), l’enfant du Portel a fait l’unanimité à Boulazac. « C’est un super gars », a souligné le coach périgourdin Alexandre Ménard, interrogé par Ici Périgord, après son dernier match à Monaco le week-end dernier. « Il a réussi à amener beaucoup d’intensité dans la défense. Il ne s’est jamais plaint, toujours content d’être avec nous. C’est un bosseur et un joueur avec du talent. » 

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Theo Magrit.jpg
Theo MAGRIT
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 24 ans (10/05/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#110
REB
1,6
#141
PD
1,4
#101

Une signature ce jeudi au CSP

Et le timing a fait les choses en sorte que Théo Magrit se retrouve sur le marché pile au moment où Limoges avait désespérément besoin d’un poste 1. En tribunes à Beaublanc mardi soir, tant pour observer sa future équipe que pour retrouver ses anciens copains de l’ESSM, l’ancien couramiaud a pu observer le jeune Théo Balima démarrer à la mène, en l’absence de Vincent Amsellem (out quatre mois) et Frank Mason III (de retour dès ce dimanche ?).

Selon nos informations, Théo Magrit va s’engager ce jeudi avec le Limoges CSP, vraisemblablement pour une pige longue durée.

De quoi renouer avec les parquets de Betclic ÉLITE dès ce week-end. Où tout redémarrera contre… Monaco, la même équipe face à laquelle il a terminé son aventure boulazacoise dimanche dernier…

Théo Magrit, de Gaston-Médecin à Gaston-Médecin avec deux équipes en sept jours ? (photo : Miko Missana)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

roblackman
enfin une bonne nouvelle!
