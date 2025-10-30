Théo Magrit va s’engager avec Limoges

Pour Théo Magrit (1,89 m, 24 ans), la patience a payé. Pendant tout l’été, le meneur stelliste a poliment repoussé de nombreuses offres en ÉLITE 2, n’attendant qu’une chose : la Betclic ÉLITE, ou l’étranger.

Une porte s’était ouverte en Espagne, mais vite refermée. Et en Betclic ÉLITE ? Rien. Le néant, comparé à l’étage inférieur, où tous les gros clubs le voulaient. Logique, après sa formidable saison avec le SCABB, conclue avec le statut de deuxième meilleur passeur du championnat (7,9 points à 40% et 6,2 passes décisives).

Mais il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et la blessure d’Hugo Robineau lui a permis d’avoir ce qu’il voulait : un premier contrat en Betclic ÉLITE, certes que de huit semaines, mais avec une entrée en matière prestigieuse du côté de la SuperCoupe LNB.

« Il a réussi à amener beaucoup d’intensité dans la défense »

« C’est l’occasion de montrer que j’ai le niveau », disait-il au Progrès fin septembre. « Ça récompense ma patience. C’est une première chance dans cette division. J’essaye juste d’être le plus naturel possible, de faire comme si j’étais là pour toute la saison. »

Et cela a marché ! Sans affoler les compteurs (6,2 points à 56%, 1,5 rebond et 2,4 passes décisives en 8 matchs), l’enfant du Portel a fait l’unanimité à Boulazac. « C’est un super gars », a souligné le coach périgourdin Alexandre Ménard, interrogé par Ici Périgord, après son dernier match à Monaco le week-end dernier. « Il a réussi à amener beaucoup d’intensité dans la défense. Il ne s’est jamais plaint, toujours content d’être avec nous. C’est un bosseur et un joueur avec du talent. »

PROFIL JOUEUR Theo MAGRIT Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 24 ans (10/05/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,8 #110 REB 1,6 #141 PD 1,4 #101

Une signature ce jeudi au CSP

Et le timing a fait les choses en sorte que Théo Magrit se retrouve sur le marché pile au moment où Limoges avait désespérément besoin d’un poste 1. En tribunes à Beaublanc mardi soir, tant pour observer sa future équipe que pour retrouver ses anciens copains de l’ESSM, l’ancien couramiaud a pu observer le jeune Théo Balima démarrer à la mène, en l’absence de Vincent Amsellem (out quatre mois) et Frank Mason III (de retour dès ce dimanche ?).

Selon nos informations, Théo Magrit va s’engager ce jeudi avec le Limoges CSP, vraisemblablement pour une pige longue durée.

Théo Magrit va signer ce jeudi au Limoges CSP. #BetclicELITE https://t.co/jCjbuC2QLX — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) October 30, 2025

De quoi renouer avec les parquets de Betclic ÉLITE dès ce week-end. Où tout redémarrera contre… Monaco, la même équipe face à laquelle il a terminé son aventure boulazacoise dimanche dernier…