Théo Magrit quitte Boulazac, une possibilité pour Limoges ?

Theo Magrit (1,89 m, 24 ans) n’était censé rester que deux mois à Boulazac. Mission accomplie pour le meneur passé par Le Portel et Saint-Chamond, qui quitte le BBD après un « excellent passage » salué par son entraîneur Alexandre Ménard.

Pigiste médical d’ Hugo Robineau , il aura parfaitement rempli son rôle avant le retour imminent de l’arrière titulaire, prévu le 2 novembre face à Paris. « Toujours investi, toujours positif, Théo s’est intégré rapidement au collectif et a parfaitement rempli sa mission en contribuant aux performances collectives de l’équipe sur la période. Apprécié de tous, il laisse une très belle image au club », écrit le BBD.

PROFIL JOUEUR Theo MAGRIT Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 24 ans (10/05/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,8 #111 REB 1,6 #140 PD 1,4 #102

Un pigiste exemplaire

En cinq rencontres de Betclic ÉLITE, un niveau qu’il voulait absolument découvrir, quitte à refuser pléthore d’offres en ÉLITE 2 (où il a brillé l’an dernier avec le SCABB), Théo Magrit a su se montrer dans la rotation d’Alexandre Ménard. Avec environ quinze minutes de jeu par match, il a compilé 6,8 points, 1,6 rebond et 1,4 passe décisive de moyenne pour une évaluation moyenne de 5,8.

Le coach périgourdin n’a pas manqué de le saluer après son dernier match à Monaco. « C’est un super gars. Il a réussi à amener beaucoup d’intensité dans la défense. Il ne s’est jamais plaint, toujours content d’être avec nous », a confié Alexandre Ménard au micro d’Ici Périgord. Son attitude exemplaire a marqué le vestiaire, qui lui a réservé une ovation lors de son départ dimanche soir.

Peut-il convenir à Limoges ?

Libre de tout contrat, Théo Magrit va désormais chercher un nouveau projet. Et son nom pourrait bien arriver en haut de la pile d’un club voisin… Alors que le CSP a sondé plusieurs meneurs JFL de l’étage inférieur pour prendre la relève de Vincent Amsellem, absent quatre mois au minimum, le Nordiste coche, désormais, toutes les cases des critères limougeauds.

Le départ de Théo Magrit coïncide avec le retour d’Hugo Robineau. Blessé au mollet depuis la préparation, l’arrière de 25 ans fera son grand retour à la compétition le dimanche 2 novembre face au Paris Basketball. Une bonne nouvelle pour Boulazac, qui pourra enfin compter sur son effectif complet.