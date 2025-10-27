Recherche
Betclic Élite

Théo Magrit quitte Boulazac, une possibilité pour Limoges ?

Betclic ÉLITE - Arrivé en septembre comme pigiste médical d’Hugo Robineau, Théo Magrit a disputé ce dimanche son dernier match avec le Boulazac Basket Dordogne. Le meneur laisse une très belle impression en Dordogne après deux mois fructueux en Betclic ÉLITE.
00h00
Théo Magrit lors de la SuperCoupe avec le BBD

Crédit photo : Julie Dumélié

Theo Magrit (1,89 m, 24 ans) n’était censé rester que deux mois à Boulazac. Mission accomplie pour le meneur passé par Le Portel et Saint-Chamond, qui quitte le BBD après un « excellent passage » salué par son entraîneur Alexandre Ménard.

Pigiste médical d’Hugo Robineau, il aura parfaitement rempli son rôle avant le retour imminent de l’arrière titulaire, prévu le 2 novembre face à Paris. « Toujours investi, toujours positif, Théo s’est intégré rapidement au collectif et a parfaitement rempli sa mission en contribuant aux performances collectives de l’équipe sur la période. Apprécié de tous, il laisse une très belle image au club », écrit le BBD.
PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Theo Magrit.jpg
Theo MAGRIT
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 24 ans (10/05/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#111
REB
1,6
#140
PD
1,4
#102

Un pigiste exemplaire 

En cinq rencontres de Betclic ÉLITE, un niveau qu’il voulait absolument découvrir, quitte à refuser pléthore d’offres en ÉLITE 2 (où il a brillé l’an dernier avec le SCABB), Théo Magrit a su se montrer dans la rotation d’Alexandre Ménard. Avec environ quinze minutes de jeu par match, il a compilé 6,8 points, 1,6 rebond et 1,4 passe décisive de moyenne pour une évaluation moyenne de 5,8.

Le coach périgourdin n’a pas manqué de le saluer après son dernier match à Monaco. « C’est un super gars. Il a réussi à amener beaucoup d’intensité dans la défense. Il ne s’est jamais plaint, toujours content d’être avec nous », a confié Alexandre Ménard au micro d’Ici Périgord. Son attitude exemplaire a marqué le vestiaire, qui lui a réservé une ovation lors de son départ dimanche soir.

Théo Magrit a découvert la Betclic Elite avec le BBD (photo : Julie Dumélié)

Peut-il convenir à Limoges ?

Libre de tout contrat, Théo Magrit va désormais chercher un nouveau projet. Et son nom pourrait bien arriver en haut de la pile d’un club voisin… Alors que le CSP a sondé plusieurs meneurs JFL de l’étage inférieur pour prendre la relève de Vincent Amsellem, absent quatre mois au minimum, le Nordiste coche, désormais, toutes les cases des critères limougeauds.

Le départ de Théo Magrit coïncide avec le retour d’Hugo Robineau. Blessé au mollet depuis la préparation, l’arrière de 25 ans fera son grand retour à la compétition le dimanche 2 novembre face au Paris Basketball. Une bonne nouvelle pour Boulazac, qui pourra enfin compter sur son effectif complet.

Limoges
Limoges
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

roblackman- Modifié
oui ce serait une recrue très intéressante. Bon défenseur et excellent passeur, il lui manque l'adresse à 3 points, mais à Limoges il y a un bon professeur.
lulutoutvert
qui donc ? je ne vois vraiment pas :)
phili
Des américains médiocres au portel,alors que théo formé au club qui en plus a fait la préparation n à pas été signé
