Betclic Élite

Limoges va devoir faire sans son meneur back-up Vincent Amsellem, « pour plusieurs mois »…

Betclic ÉLITE - Vincent Amsellem s'est gravement blessé au genou lors du dernier match à Nancy. Le Limoges CSP devra faire sans son meneur back-up pendant au minimum 4 mois, voire davantage, et cherche donc un remplaçant.
00h00
Limoges va devoir faire sans son meneur back-up Vincent Amsellem, « pour plusieurs mois »…

L’ancien antibois vit sa deuxième saison dans l’élite à Limoges

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Très mauvaise nouvelle pour le Limoges CSP et ses fans. On imaginait le pire après la sortie sur blessure de Vincent Amsellem (1,92 m, 23 ans) après seulement trois petites minutes lors de la déconvenue limougeaude à Nancy (117-85) ce samedi 18 octobre. Une absence qui avait fait mal l’équipe, obligeant Nicolas Lang à davantage prendre un rôle de créateur (21 points et 8 passes décisives), et tout le monde à participer à la circulation de balle. Le meneur Théo Balima avait aussi eu sa chance pour la première fois en professionnel (2 points et 1 passe décisive en 11 minutes). Mais des solutions à long-terme vont donc devoir être trouvées par le staff du CSP.

Au moins quatre mois d’absence

Car ce mardi 21 octobre, la nouvelle est tombée. Vincent Amsellem « manquera plusieurs mois de compétition » suite à sa blessure au genou. Le Populaire du Centre avance une durée d’absence plus précise : « au moins quatre mois, sans doute davantage. » Il y avait un mauvais pressentiment dans le staff, confirmé par l’imagerie médicale. On imagine facilement quel type de blessure au genou peut provoquer une si longue absence. Même si rien n’a été confirmé. Les quatre mois d’absences minimum évoqués signifieraient un retour pas avant la mi-février, soit après la mi-saison.

LIRE AUSSI

L’ancien d’Antibes et Boulazac remplissait parfaitement son rôle de meneur back-up de Frank Mason depuis le début de saison. Avec encore une progression par rapport à l’année dernière, sa première dans l’élite. D’abord sur le terrain, avec ses 9,3 points à 57% aux tirs, 2,0 rebonds et 3,7 passes décisives en 18 minutes de moyenne avant sa blessure. Mais aussi en dehors, la preuve en est de son discours après la défaite en Coupe de France contre le SCABB. Notre entame est catastrophique. Elle n’est pas digne d’une équipe qui se veut ambitieuse en Betclic Elite… [Au prochain match], on ne va pas se voir trop beaux. On va y aller pour conquérir et pas pour jouer comme des grands seigneurs comme ce soir. » 

Cette blessure d’Amsellem est un nouveau contretemps pour le club 11 fois champion de France. Car l’infirmerie était déjà remplie avec les ailiers Shawn Tanner et Mamadou Guissé, alors que Nicolas Lang venait d’en sortir. Le Populaire du Centre révèle que le club s’est mis en quête d’un remplaçant à Amsellem. Et n’aura le droit qu’à trois jokers – médical compris – jusqu’au 28 février. Il va falloir garder la barre après ce début de saison encourageant.

