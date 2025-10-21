Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Le Mans veut lancer sa campagne européenne en gagnant face au Benfica Lisbonne

BCL - Le Mans Sarthe Basket reçoit le Benfica Lisbonne ce mardi soir à Antarès (20h) pour sa première à domicile en Ligue des Champions (BCL). Après deux défaites à l’extérieur, le MSB veut enfin décrocher sa première victoire européenne de la saison face à une équipe portugaise qui voudra également de son coté ouvrir son compteur de victoire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Mans veut lancer sa campagne européenne en gagnant face au Benfica Lisbonne

Travante Williams, face à ses compatriotes du Benfica Lisbonne, veut gagner le premier match du Mans cette saison en BCL

Crédit photo : FIBA

Le Mans Sarthe Basket (MSB) joue déjà gros dans cette Ligue des champions 2025-2026. Battu à Subotica puis à Gran Canaria, le club sarthois accueille ce mardi 21 octobre le Benfica Lisbonne à Antarès pour tenter d’enfin lancer sa campagne européenne.

Comme les Portugais, les Sarthois affichent un bilan de deux défaites en deux matchs et ont besoin d’un succès pour se replacer dans la course à la troisième place du groupe, synonyme de play-in face à un concurrent direct.

Un duel déjà crucial pour Le Mans

Après deux défaites de peu en déplacement, le MSB va enfin pouvoir s’appuyer sur son public d’Antarès pour débloquer son compteur. Les hommes de Guillaume Vizade abordent ce troisième match avec l’envie de confirmer les bonnes choses aperçues par séquences, notamment défensivement. Un succès permettrait de relancer la dynamique avant un calendrier européen qui s’annonce dense.

L’entraîneur auvergnat aborde ce rendez-vous avec sérieux, dans les colonnes de Ouest-France :

« C’est une équipe assez atypique dans leur ligue, car elle est construite à partir de joueurs qui connaissent bien le championnat européen. Ce sont des individualités qui pourraient se retrouver en Betclic ELITE. Ils sont cohérents dans ce qu’ils proposent, mais nous aussi avons des arguments. »

Un match particulier pour Travante Williams 

Un joueur du MSB a peut-être aidé le staff à mieux cerner l’adversaire du soir. L’international portugais Travante Williams, arrivé cet été en Sarthe,connaît parfaitement le Benfica Lisbonne pour avoir évolué six saisons au Portugal : deux à Oliveirense puis quatre au Sporting, avec trois titres de champion national à la clé.

« Je sais que c’est une très belle bataille qui nous attend mardi, car je connais très bien cette équipe de Lisbonne. La dernière fois que je les ai rencontrés, c’était en finale et nous avions perdu. C’est une riche histoire entre eux et moi », confie le joueur né en Alaska et naturalisé Portugais. Lorsqu’il a découvert le calendrier de la BCL, Travante Williams a immédiatement entouré cette rencontre, qu’il considère comme un « événement majeur » de sa saison.

LIRE AUSSI

Un Benfica Lisbonne atypique mais redoutable

Le club portugais présente un effectif expérimenté avec plusieurs joueurs passés par de solides championnats européens. S’il reste sur deux gros revers sur la scène européenne face à Gran Canaria (61-98) et au Spartak Subotica (74-90), Benfica n’en demeure pas moins un adversaire dangereux. Alternant succès et défaites depuis le début de saison, le club de Lisbonne reste sur une grosse victoire en championnat face à Imortal 98 à 57. Dans le groupe on retrouve l’ancien antibois Temidayo Yussuf, le solide Tunisien Makram Ben Romdhane (ex-Saint Chamond et Fos), l’éternel Aaron Broussard et ses 35 ans. Il faudra se méfier aussi du très bon arrière américain Geno Crandall qui est un des leaders de l’effectif portugais.

Mais Le Mans, au complet, compte bien profiter de cette opportunité à domicile pour frapper fort. Une victoire relancerait pleinement les Sarthois dans leur quête européenne et redonnerait confiance à un groupe encore en construction.

LIRE AUSSI

 

Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Comme Cholet, le Paris Basketball va récupérer environ 86 000 euros grâce à la signature de Mohamed Diawara, ici en 2023 à Lille, aux New York Knicks
Betclic Élite
00h00Mohamed Diawara sous contrat garanti New York Knicks : une bonne nouvelle financière pour Cholet et Paris
Travante Williams, face à ses compatriotes du Benfica Lisbonne, veut gagner le premier match du Mans cette saison en BCL
Basketball Champions League
00h00Le Mans veut lancer sa campagne européenne en gagnant face au Benfica Lisbonne
Le Maccabi Tel Aviv pourra de nouveau jouer ses matchs à domicile devant son public, à partir de décembre
EuroCup
00h00Les clubs israéliens rejoueront leurs matchs d’EuroLeague et EuroCup à domicile en Israël dès décembre
David Simonovic peut avoir le sourire, son équipe du Mans a fait tomber Bourg, invaincu jusqu'alors
Espoirs ELITE
00h00Cholet seul en tête, Le Mans inflige sa première défaite à Bourg, Strasbourg enchaîne et Limoges toujours fanny
Outre Julien Cortey, en pôle position, Jean-Denys Choulet cité comme potentiel remplaçant de Guillaume Quintard sur le banc du SCABB
ELITE 2
00h00Jean-Denys Choulet, une alternative à Julien Cortey pour le SCABB ?
Edwin Jackson est blessé au talon
Betclic ELITE
00h00On connaît la durée de l’absence d’Edwin Jackson (ASVEL), blessé au talon
À l’étranger
00h00Première défaite de la saison en championnat pour le Zalgiris de Sylvain Francisco
À l’étranger
00h00Les Français s’illustrent en Turquie : Cornelie brille, Kamagate invaincu, Dessert la muraille, Besson score et Cazalon gagne mais marque le pas
Zvezdan Mitrovic est de retour sur le banc du Monténégro
À l’étranger
00h00Zvezdan Mitrović nommé sélectionneur du Monténégro jusqu’en 2029
Mike James est aussi le meilleur marqueur de Betclic ELITE, sur ce début de saison
EuroLeague
00h00Mike James toujours considéré comme le joueur le plus talentueux d’EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
1 / 0