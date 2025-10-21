Le Mans veut lancer sa campagne européenne en gagnant face au Benfica Lisbonne

Le Mans Sarthe Basket (MSB) joue déjà gros dans cette Ligue des champions 2025-2026. Battu à Subotica puis à Gran Canaria, le club sarthois accueille ce mardi 21 octobre le Benfica Lisbonne à Antarès pour tenter d’enfin lancer sa campagne européenne.

Comme les Portugais, les Sarthois affichent un bilan de deux défaites en deux matchs et ont besoin d’un succès pour se replacer dans la course à la troisième place du groupe, synonyme de play-in face à un concurrent direct.

Un duel déjà crucial pour Le Mans

Après deux défaites de peu en déplacement, le MSB va enfin pouvoir s’appuyer sur son public d’Antarès pour débloquer son compteur. Les hommes de Guillaume Vizade abordent ce troisième match avec l’envie de confirmer les bonnes choses aperçues par séquences, notamment défensivement. Un succès permettrait de relancer la dynamique avant un calendrier européen qui s’annonce dense.

L’entraîneur auvergnat aborde ce rendez-vous avec sérieux, dans les colonnes de Ouest-France :

« C’est une équipe assez atypique dans leur ligue, car elle est construite à partir de joueurs qui connaissent bien le championnat européen. Ce sont des individualités qui pourraient se retrouver en Betclic ELITE. Ils sont cohérents dans ce qu’ils proposent, mais nous aussi avons des arguments. »

Un match particulier pour Travante Williams

Un joueur du MSB a peut-être aidé le staff à mieux cerner l’adversaire du soir. L’international portugais Travante Williams, arrivé cet été en Sarthe,connaît parfaitement le Benfica Lisbonne pour avoir évolué six saisons au Portugal : deux à Oliveirense puis quatre au Sporting, avec trois titres de champion national à la clé.

« Je sais que c’est une très belle bataille qui nous attend mardi, car je connais très bien cette équipe de Lisbonne. La dernière fois que je les ai rencontrés, c’était en finale et nous avions perdu. C’est une riche histoire entre eux et moi », confie le joueur né en Alaska et naturalisé Portugais. Lorsqu’il a découvert le calendrier de la BCL, Travante Williams a immédiatement entouré cette rencontre, qu’il considère comme un « événement majeur » de sa saison.

Un Benfica Lisbonne atypique mais redoutable

Le club portugais présente un effectif expérimenté avec plusieurs joueurs passés par de solides championnats européens. S’il reste sur deux gros revers sur la scène européenne face à Gran Canaria (61-98) et au Spartak Subotica (74-90), Benfica n’en demeure pas moins un adversaire dangereux. Alternant succès et défaites depuis le début de saison, le club de Lisbonne reste sur une grosse victoire en championnat face à Imortal 98 à 57. Dans le groupe on retrouve l’ancien antibois Temidayo Yussuf, le solide Tunisien Makram Ben Romdhane (ex-Saint Chamond et Fos), l’éternel Aaron Broussard et ses 35 ans. Il faudra se méfier aussi du très bon arrière américain Geno Crandall qui est un des leaders de l’effectif portugais.

Mais Le Mans, au complet, compte bien profiter de cette opportunité à domicile pour frapper fort. Une victoire relancerait pleinement les Sarthois dans leur quête européenne et redonnerait confiance à un groupe encore en construction.