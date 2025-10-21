Recherche
À l’étranger

Première défaite de la saison en championnat pour le Zalgiris de Sylvain Francisco

Lituanie - Lietkabelis a infligé au Žalgiris Kaunas sa première défaite de la saison dans le championnat lituanien (LKL), sur un score serré de 87 à 85. Les 21 points de Sylvain Francisco n'ont pas suffi.
00h00
Résumé
Écouter
Premier revers en championnat pour Sylvain Francisco et ses coéquipiers @BC Zalgiris Kaunas

Crédit photo : BC Žalgiris Kaunas

Le championnat lituanien a été le théâtre d’un duel au sommet riche en rebondissements, voyant Lietkabelis infliger au Zalgiris Kaunas sa première défaite de la saison en LKL sur un score serré de 87 à 85. Si l’ancien Orléanais et Chalonnais Jamel Morris (27 points) a été le bourreau principal des champions en titre, la performance du Français Sylvain Francisco (21 points, 4 passes) mérite d’être soulignée.

PROFIL JOUEUR
Sylvain FRANCISCO
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betsafe LKL
PTS
9
#43
REB
2
#69
PD
5,4
#3

Première défaite de Kaunas en championnat lituanien

Le match a débuté sur les chapeaux de roues pour Lietkabelis, prenant une avance significative à la fin du premier quart-temps (14-23). Cependant, le Žalgiris a réagi avec force dans le deuxième quart-temps, assénant un sévère 34-19 pour prendre les commandes à la mi-temps (48-42). C’est au retour des vestiaires que Lietkabelis a rétabli l’équilibre (13/25). Malgré un ultime baroud d’honneur du Žalgiris dans les dix dernières minutes (24-20), l’écart créé était suffisant pour sceller la victoire de Lietkabelis à l’extérieur de deux points 85 à 87.

– Journée 19/10/2025

Sylvain Francisco, top scoreur du Zalgiris

Le meneur international français, deuxième meilleur scoreur de la rencontre avec ses 21 points, a été un moteur essentiel pour Kaunas. Son adresse (4/8 à 3-points) et sa capacité à créer du jeu (4 passes décisives) ont fait de lui le leader offensif de son équipe. Seule ombre au tableau, ses pertes de balles (4).

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
21
PTS
1
REB
4
PDE
Logo Betsafe LKL
ZAL
85 87
LIE

Ses statistiques globales en championnat sont déjà éloquentes : en moyenne sur 5 matchs, l’international Français affiche 9 points, 2 rebonds et 5,4 passes décisives pour une évaluation de 11,4 en seulement 20 minutes de jeu. Il se positionne d’ailleurs comme le 3e meilleur passeur du championnat, illustrant sa vision du jeu et sa capacité à organiser l’attaque.

Trois défaites de suite pour Kaunas

Coté visiteurs, grâce à cette victoire retentissante, Lietkabelis se place en embuscade à la troisième place, juste derrière le duo de tête composé du Žalgiris et de son meilleur ennemi, le Lietuvos Rytas (tous deux à 4 victoires en 5 matchs).

Prochain match pour le Žalgiris, ce jeudi avec un déplacement en Espagne pour défier Barcelone en EuroLeague. Après un superbe début de saison (sept victoires en sept matches), le club phare du basketball balte vient d’enchaîner trois revers : deux en EuroLeague puis le dernier donc en championnat, pour une semaine à 0/3. Il leur faudra donc rebondir.

Lituanie
Lituanie
Suivre

