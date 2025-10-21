Les Français s’illustrent en Turquie : Cornelie brille, Kamagate invaincu, Dessert la muraille, Besson score et Cazalon gagne mais marque le pas

Le championnat turc (BSL) continue de bien mettre en valeur les joueurs français. Lors de la 4e journée de championnat, Malcolm Cazalon, Hugo Besson, Petr Cornelie, Ismael Kamagate et Brice Dessert ont livré différentes prestations avec leur équipe. Tour d’horizon des parquets turcs.

Cazalon gagne mais marque le pas avec Merkezefendi

Vainqueur de Trabzonspor (84-75), Malcolm Cazalon a encore rendu une copie de 7 points, 1 rebond et 1 passe pour 8 d’évaluation en 17 minutes. L’ancien joueur de Strasbourg tourne désormais à 11,3 points, 4,5 rebonds et 3 passes pour 14,3 d’évaluation de moyenne en 27 minutes sur quatre matchs même si il marque le pas depuis quelques matchs après avoir attaqué fort le championnat (22 d’évaluation contre Bursaspor). Merkezefendi, grâce à ce succès, affiche un bilan équilibré (2 victoires, 2 défaites) et pointe à la 5e place du classement.

Hugo Besson score mais en difficulté à longue distance

Pour Hugo Besson, le week-end a été plus contrasté. Malgré ses 13 points, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d’évaluation en 26 minutes, l’arrière français n’a pas pu éviter la défaite de Tofas Bursa face à Mersin (80-84). Le joueur formé essentiellement dans le Var affiche 9,3 points, 3 rebonds et 2,5 passes pour 8,3 d’évaluation de moyenne en 21 minutes. Seul bémol : une adresse extérieure en berne, avec un faible 14 % à 3-points depuis le début de la saison. Tofas reste toutefois dans le coup, avec deux victoires en quatre matchs.

#BSL | Maç sonucu | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta Mersin Spor Kulübü 84-80 TOFAŞ ▶️ Alex Perez 15 sayı

▶️ Hugo Besson 13 sayı

▶️ Marek Blazevic 12 sayı

▶️ Yiğitcan Saybir 10 sayı#WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere pic.twitter.com/241WbTXdwO — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) October 19, 2025

Cornelie flambe malgré la défaite face à Kamagate

Le duel entre Français a tourné à l’avantage d’Ismaël Kamagate et du Besiktas Istanbul, vainqueur d’Erokspor (84-80). Face à son compatriote, Petr Cornelie a pourtant été le deuxième meilleur marqueur du match avec 21 points, 8 rebonds et 6 passes pour 33 d’évaluation en 36 minutes. C’est sa meilleure performance depuis son arrivée en Turquie. Sur la saison, l’ancien Madrilène compile 11,8 points, 6 rebonds et 2,8 passes pour 16,5 d’évaluation au sein du promu turc.

De son côté, Kamagate a une nouvelle fois fait preuve d’efficacité : 10 points et 5 rebonds en 15 minutes pour 12 d’évaluation. L’intérieur international ivorien passé par Paris Basketball tourne à 7,5 points, 6,5 rebonds et 1 contre de moyenne pour 11,8 d’évaluation. Son club du Besiktas est toujours invaincu (4-0) et en haut du classement. Erokspor, en revanche, peine à décoller (1-3, 13e place).

PROFIL JOUEUR Ismael KAMAGATE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 24 ans (17/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 7,5 #87 REB 6,5 #8 PD 0,3 #145

Brice Dessert, la muraille défensive

L’Anadolu Efes, l’une des places fortes du basketball européen, a consolidé sa place en tête du championnat turc en s’imposant facilement face au Pinar Karsiyaka Izmir (101-87). Si l’effectif stambouliote regorge de talents, le pivot français Brice Dessert a une nouvelle fois démontré son importance, notamment en défense, pour cette victoire aisée. En seulement 20 minutes sur le terrain, l’ancien Strasbourgeois a compilé une ligne de statistiques extrêmement efficace : 9 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et surtout un total impressionnant de 5 contres, pour une évaluation de 14.

Arrivé cet été, le jeune pivot s’est rapidement imposé comme un protecteur de cercle d’exception en BSL. Ses 5 contres dans cette rencontre témoignent de son impact dissuasif, qui n’est pas un exploit isolé : depuis le début de la saison, Dessert tourne à une moyenne de 1,8 contre par match sur quatre rencontres, le positionnant d’ores et déjà comme le deuxième meilleur contreur de la ligue. Malgré un temps de jeu limité du fait des nombreuses rotations (19 minutes en moyenne), il affiche des chiffres très solides : 9,8 points, 3 rebonds et 15 d’évaluation de moyenne. Cette régularité et cette efficacité (seule figure française alignée par Efes lors de ce match) sont cruciales pour son équipe, désormais co-leader du championnat turc aux côtés de Besiktas et Bahcesehir Istanbul. Brice Dessert s’affirme comme une valeur sûre de la colonie française (Isaïa Cordinier Rodrigue Beaubois Vincent Poirier) de l’Anadolu. Reste à savoir s’il va pouvoir retranscrire ces performances en EuroLeague, alors que Georgios Papagiannis et Ercan Osmani ont rejoint Vincent Poirier parmi les intérieurs à l’infirmerie.

PROFIL JOUEUR Brice DESSERT Poste(s): Pivot Taille: 212 cm Âge: 22 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 10 #53 REB 3 #76 PD 0,7 #129

Les Français bien installés dans la BSL

Avec plusieurs équipes en reconstruction et une ligue de plus en plus compétitive, les Français s’affirment comme des acteurs importants du championnat turc. Cazalon et Cornélie confirment leur statut de joueurs solides, Besson cherche encore la constance mais alimente la marque, Kamagate profite pleinement de la belle dynamique du Besiktas et Brice Dessert s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs de la redoutable Basketbol Super Ligi 2025-2026.