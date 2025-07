Petr Cornelie quitte l’AS Monaco pour un promu turc !

Pourtant sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2026, Petr Cornelie (2,11 m, 30 ans) ne restera pas une troisième saison consécutive en Principauté. Mais ce n’est pas l’information la plus étonnante du jour, lorsqu’on se rappelle que la Roca Team avait déjà tenté de l’exfiltrer en prêt l’été dernier.

Non, la surprise réside dans l’identité de son nouveau club. Au vu de son CV, on aurait pu imaginer que le vice-champion olympique pourrait trouver une destination prestigieuse en Europe, quand bien même il n’a jamais réellement dominé en EuroLeague (4,1 points et 2,4 rebonds en 78 matchs avec le Real Madrid et l’AS Monaco). Mais il a plutôt choisi un… promu du championnat turc.

Avec Ahmet Duverioglu

Pour cause, Petr Cornelie s’est engagé avec l’Esenler Erokspor Istanbul, un club créé en 2022 et qui vient de remporter le titre de champion en deuxième division turque.

Bénéficiant de moyens certains, la nouvelle entité stambouliote a déjà convaincu deux champions d’Europe puisqu’Ahmet Duverioglu, sacré en 2017 avec le Fenerbahçe, va revenir à Istanbul après une escale à Dubaï. Langston Galloway ou deux anciens de Betclic ÉLITE (JaKeenan Gant et Jermaine Love) ont également rejoint l’Esenler Erokspor.

135 matchs avec Monaco

Signé par l’AS Monaco en 2023 après l’échec des négociations avec Nikola Mirotic, Petr Cornelie s’est donc libéré de son contrat une saison avant son terme. Certainement une sage décision lorsqu’on sait à quel point son temps de jeu était réduit à la portion congrue en EuroLeague (1 minute et 29 secondes lors des playoffs), ce qui n’allait pas s’arranger avec l’arrivée de… Nikola Mirotic à son poste.

S’il n’est jamais vraiment entré dans les plan de Sasa Obradovic ou Vassilis Spanoulis, l’ancien manceau aura tout de même disputé 135 matchs en deux années avec la Roca Team, pour 5 points et 3,6 rebonds de moyenne en 14 minutes. Il aura surtout agrémenté son palmarès d’un premier titre de champion de France, décroché en 2024.