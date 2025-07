Encore un choix étrange des Chicago Bulls…

Les Chicago Bulls ont officialisé la prolongation de contrat de leur entraîneur Billy Donovan pour plusieurs années, selon les informations d’ESPN. Une décision qui intervient après cinq saisons marquées par la médiocrité, avec seulement une qualification en play-offs et trois éliminations consécutives lors du play-in tournament.

Chicago Bulls head coach Billy Donovan has signed a multiyear contract extension with the franchise, sources tell ESPN. Donovan is viewed as a leader within the Bulls organization, and will enter his sixth season in Chicago in 2025-26 with 800 NBA games coached over his career. pic.twitter.com/LVYMiZt2Tv

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 27, 2025