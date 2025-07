[Vidéo] Bastien Grasshoff éclaire la fin de match contre la Turquie et s’impose comme un cadre des Bleuets

Alors qu’Adam Atamna, l’arrière titulaire de l’équipe de France U18, a quitté le terrain après seulement trois minutes de jeu, Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) a pleinement saisi sa chance ce dimanche soir contre la Turquie. Le joueur du MSB en Espoirs ELITE a livré une prestation majuscule dans le dernier quart-temps pour permettre aux Bleuets d’assurer la première place de leur groupe à l’Euro.

Pas toujours à son avantage en début de match, notamment face à la défense de zone turque, Bastien Grasshoff a trouvé son rythme au meilleur moment. Auteur de 10 de ses 17 points dans le dernier quart-temps, il a dynamité la rencontre pour faire exploser l’écart (31-4 sur les dix dernières minutes). En 22 minutes de jeu, il a compilé 17 points à 5/10 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions, pour une évaluation finale de 20.

Cette performance, décisive dans le scénario du match, tombe à pic pour le longiligne arrière pensionnaire du centre de formation du MSB. L’absence pour le reste de la compétition d’Adam Atamna redistribue les cartes dans la hiérarchie extérieure. Grasshoff s’annonce déjà comme un élément majeur du groupe d’Élise Prod’homme à l’approche des matchs à élimination directe.

La France affronte ce lundi soir l’Autriche (21h), dans une rencontre sans enjeu, les Bleuets étant déjà assurés de terminer premiers du groupe. L’occasion, sans doute, de donner encore un peu plus de responsabilités à Bastien Grasshoff.

🎥 Revivez sa prestation en vidéo dans le tweet ci-dessous ⤵️

Bastien Grasshoff vs Turkey during #U18EuroBasket

22 MIN | 17 PTS | 9 REB | 2 AST

After losing Atamna to an injury, someone had to step up for France and the Marseille native did it well. Incredible poise and made his mark felt on both ends to help his team win the close game. pic.twitter.com/vihsWvexCM

