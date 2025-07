Luka Doncic affûté comme jamais à un mois de l’Euro : un défi XXL attend l’équipe de France

Luka Doncic (2,01 m, 26 ans), qui avait martyrisé l’équipe de France lors de l’EuroBasket 2022, pourrait bien représenter une menace encore plus grande cet été. Transféré aux Los Angeles Lakers en février, le meneur slovène de 26 ans aborde l’EuroBasket 2025 dans une condition physique inédite. À un mois du premier match contre la Pologne et surtout un mois et deux jours de la confrontation très attendue face aux Bleus (le 30 août), la star slovène s’affiche métamorphosée.

Un été sans ballon mais avec un programme militaire

Dès la fin de la saison NBA, Luka Doncic a enclenché une préparation intensive sur l’île de Krk en Croatie, entouré de son préparateur physique Anze Macek, de son kinésithérapeute Javier Barrio et de sa nutritionniste Lucia Almendros. Pendant un mois, il a mis de côté le ballon pour se concentrer sur sa condition générale : travail excentrique des jambes, renforcement des chevilles et des adducteurs, séances de padel ou de pickleball pour garder l’esprit compétitif. « Au début, c’était dur. Je ne peux pas vivre sans le basket », a-t-il confié à Men’s Health, tout en admettant s’être pris au jeu de ces nouvelles disciplines.

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrL pic.twitter.com/bjVsf1ampI — Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025

Jeûne intermittent et routine stricte

Visiblement aminci, le Slovène suit désormais un protocole rigoureux : deux entraînements de 90 minutes par jour, entre musculation, agilité et shooting, combinés à un jeûne intermittent. Six jours par semaine, il enchaîne deux repas hyperprotéinés et un milkshake de protéines, avec une diète excluant le gluten et limitant drastiquement les sucres. « Visuellement, je dirais que tout mon corps a meilleure allure », résume-t-il simplement. Son entourage confirme un joueur plus affûté, plus énergique, prêt à répondre aux exigences physiques du très haut niveau.

Un message envoyé à ses détracteurs… et aux Bleus

Critiqué depuis plusieurs saisons pour son état de forme en début de saison NBA, et poussé vers la sortie par Dallas en partie à cause de cela, Luka Doncic semble avoir entendu le message. « Mon but, évidemment, c’est de donner le meilleur de moi-même et de prendre soin de moi », martèle-t-il. Cette prise de conscience semble sincère, à en croire l’engagement quotidien qu’il affiche. « Cette année, avec mon équipe, je pense que nous avons fait un grand pas en avant. Mais ce n’est que le début. Je dois continuer. Je ne peux pas m’arrêter. »

L’équipe de France, qui l’affrontera dès le deuxième match du tournoi, est prévenue. Luka Doncic n’est plus seulement un génie du jeu, c’est de nouveau un athlète prêt à dominer.