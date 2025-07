Un deuxième forfait majeur pour la Slovénie pour l’EuroBasket 2025 ?

Déjà privée de Vlatko Cancar, la Slovénie pourrait devoir faire sans un autre élément clé lors de l’EuroBasket 2025 : Josh Nebo. L’intérieur de l’Olimpia Milan est très incertain en raison de blessures à répétition. Un coup dur pour la sélection de Luka Doncic, qui affrontera l’équipe de France dès la phase de groupes à Katowice (Pologne).

Josh Nebo, une saison minée par les blessures

Alors qu’il avait brillé l’été dernier lors du Tournoi de Qualification Olympique (16,3 points et 9,3 rebonds de moyenne), Josh Nebo pourrait ne pas porter le maillot slovène cet été. Selon Dnevnik, relayé par BasketNews, le joueur naturalisé est « extrêmement incertain » pour disputer l’EuroBasket 2025, à cause d’un enchaînement de blessures qui a ruiné sa saison 2024-2025.

Avec seulement quatre apparitions en EuroLeague sous les couleurs de Milan, Nebo n’a jamais réellement pu enchaîner. Touché à l’aine en octobre, il a ensuite souffert d’une blessure à la main droite, puis d’une nouvelle lésion à l’adducteur lors des playoffs du championnat italien, mettant fin prématurément à sa saison.

Alen Omic pourrait-il le remplacer ?

La situation est d’autant plus compliquée pour la Slovénie que les options sont limitées pour le remplacer. Le pays ne dispose plus du temps nécessaire pour naturaliser un nouveau joueur et Mike Tobey, qui avait longtemps tenu ce rôle, a pris sa retraite internationale.

Il reste donc deux solutions de naturalisés : l’ancien Nantais Jordan Morgan et Alen Omic, qui est lui né Bosnien. Mais le premier a également connu des pépins physiques ces derniers mois tandis que le second serait physiquement apte.

Sauf que l’ancien pivot de la JL Bourg et des Metropolitans 92 nous avait confié en 2020 qu’il prenait sa carrière internationale, dégoûté par la recherche incessante d’un autre naturalisé. . « J’ai voulu revenir mais ils sont tout le temps en train d’essayer de donner des passeports à d’autres joueurs. J’en ai pris acte : s’ils n’ont pas confiance en moi, je ne vais pas revenir avec l’équipe nationale pour de courtes piges. Maintenant, j’ai un enfant, j’ai une femme, je veux profiter d’eux. On n’a qu’une vie, il faut passer du temps avec sa famille. L’équipe slovène veut toujours changer de système, ils utilisent la législation FIBA pour s’adapter selon leurs besoins de l’instant T, selon ce qu’il leur faut : un ailier-fort, un petit pivot ou un vrai big man comme moi… »

Slovénie – France dès le premier tour

Ce possible nouveau forfait renforce les incertitudes autour de la Slovénie, qui affrontera la France dès son deuxième match du premier tour de l’EuroBasket 2025 à Katowice (Pologne), le samedi 30 août. Même si Luka Doncic sera bien de la partie, les absences conjuguées de Cancar et possiblement de Nebo pourraient lourdement peser sur la compétitivité de la sélection slovène dans un groupe relevé.